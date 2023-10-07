Как снимали фильм "Дрожь земли" : кадры со съемок и интересные факты

В 1990 году вышел фильм "Дрожь земли", рассказывающий о громадных подземных червях и горстки людей, которые пытаются от них спастись.
1. Изначально фильм должен был носить название "Земляная акула". Но когда персонаж с таким именем появился в одном из выпусков шоу "Satturday night live" (Субботний вечер в прямом эфире), то название фильма решено было изменить на что-то уникальное, чтобы потом не возникло проблем.
2. Актер Майкл Гросс, сыгравший помешанного на оружии охотника Берта, приступил к съемкам фильма сразу же после окончания съемок сериала "Семейные узы", в котором он сыграл одну из главных ролей. Зрители были удивлены таким контрастом между двумя персонажами, сыгранными этим актером.
3. Помните момент, когда герои находят закопанный автомобиль с горящими фарами? Изначально создатели хотели реально выкопать огромную яму и закопать туда настоящий автомобиль, но из-за того, что это повлекло бы дополнительные расходы, от этой идеи решено было отказаться.
Для того, чтобы создать эффект закопанного автомобиля, в землю закопали лишь бампер с фарами. Ну а луч, устремляющийся в небо, был создан с помощью обычного прожектора.
4. В данном фильме и его продолжениях не рассказывается о природе происхождения грабоидов (тех самых гигантских червей). Создатели сделали так намеренно, чтобы отказаться от надоевших клише про радиацию и метеориты из космоса. Поэтому, появление грабоидов так и остается загадкой.
5. Несмотря на то, что в фильме нам показывают нескольких грабоидов, на самом деле была создана всего один полноразмерный экземпляр, который использовался в некоторых сценах.
В других же сценах использовались либо миниатюрные версии червей, либо отдельные их части.
6. Изначально планировалось ,что грабоиды будут издавать подражающие звуки, чтобы приманивать людей, но потом от этой идеи отказались, решив, что это уже перебор.
7. Несмотря на то, что фильм "Дрожь земли" является хитом, в 1990 году он собрал весьма слабенькую кассу, а именно 16,7 миллионов долларов при бюджете в 11 миллионов.
Тем не менее, это не помешало создателям и продюсерам клепать продолжения. Но они оказались еще менее успешными, и в итоге 3, 4 и 5-я части вышли сразу на носителях. Да и бюджет у них был гораздо скромнее.
8. Из всего оригинального актерского состава только Майкл Гросс, сыгравший Берта, появился абсолютно во всех частях фильма.
9. Создатели были счастливы, что им удалось получить положительный ответ от известного актера Кевина Бейкона. Но Кевин взялся за эту роль не от хорошей жизни. Дело в том, что актеру нужны были деньги, а из-за нескольких провальных фильмов с его участием, особо интересных предложений не поступало. Вот он и соглашался практически на всё, что ему предложат, в том числе и на съемки в фильме "Дрожь земли". Причина банальна - деньги. На тот момент девушка Кевина была беременна, и ему срочно нужны были деньги на свадьбу и на дальнейшую жизнь с малышом.
Изначально, он в принципе не верил в этот проект, посчитав, что данный фильм станет очередным провалом в его копилке. Но позже он поменял свое мнение. Более того, он даже снялся в пилотном эпизоде сериала "Дрожь земли", который должен был выйти в 2018 году. Но в итоге сериал так и не был отснят.
10. Для сцены падения грабоида со скалы внутрь манекена помещали презервативы, наполненные оранжевой краской. После падения манекена резиновые изделия лопались и краска выливалась наружу.
Правда, эту сцену пришлось снимать несколько раз, так как червь то и дело падал не туда. После каждого неудачного падения манекен приходилось долго отмывать и наполнять его резиновыми изделиями заново.
11.Все мы помним, что фильм заканчивается сценой с поцелуем Ронды и Вэла, но изначально концовка должна была быть другой. По изначальной задумке никакого поцелуя не должно было быть. По изначальному сюжету Вэл и Эрл просто уезжают из города, а затем Вэл вспоминает, что забыл у Ронды зажигалку, после чего они возвращаются. Но такой конец не понравился фокус-группе, поэтому его решено было переснять.
12. Чтобы фильм получил подростковый рейтинг, из него были убраны (заменены) все матерные и очень ругательные слова.
13. То самое ружье для охоты на слонов, из которого Берт убил одного грабоида, было самым настоящим, но стреляли из него конечно же холостыми патронами. Это редкое оружие предоставил для съемок один коллекционер.
14. Изначально планировалось, что изо рта грабоидов будет вылезать еще одна мелкая продолговатая пасть, как у ксеноморфа из фильма "Чужой". Но эту идею посчитали смешной, так как продолговатая челюсть напомнила многим кое-что пошлое. Поэтому от такой идеи решено было отказаться, а рот червя наполнили большим количеством щупалец.
Также, на постере к фильму можно увидеть, что у грабоида нет никаких щупалец, а его рот наполнен острыми зубами, которых в фильме не было.
Источник:
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