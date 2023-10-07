Как снимали фильм "Дрожь земли" : кадры со съемок и интересные факты

Для того, чтобы создать эффект закопанного автомобиля, в землю закопали лишь бампер с фарами. Ну а луч, устремляющийся в небо, был создан с помощью обычного прожектора.

4. В данном фильме и его продолжениях не рассказывается о природе происхождения грабоидов (тех самых гигантских червей). Создатели сделали так намеренно, чтобы отказаться от надоевших клише про радиацию и метеориты из космоса. Поэтому, появление грабоидов так и остается загадкой.