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10 самых больших странностей и глупостей, сделанных кинозвездами ради роли

10 самых больших странностей и глупостей, сделанных кинозвездами ради роли

Автор:
20 октября 2023 08:33
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   последствия   роль   съемка   фильм   
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Многие актеры проходили через трансформацию тела ради роли — один Кристиан Бейл чего стоит. Но что сложнее: изменить привычной форме или пережить психологический стресс, который часто заканчивается нервным срывом.

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Для роли Мэрилин Монро в байопике «7 дней и ночей с Мэрилин» Мишель Уильямс ходила с поясом, завязанным вокруг колен.

Все дело в том, что культовая голливудская дива была известна, среди прочего, характерной походкой. Мишель решила, что пояс поможет ей лучше сымитировать фирменное покачивание Монро бедрами.

На съемках «Морбиуса» Джаред Лето притворялся, что он, как и его персонаж, ходит с большим трудом. Актер продолжал хромать на костылях даже в перерывах между дублями.

Из-за костылей простое посещение Джаредом туалета становилось чрезвычайно долгими. Поэтому актер договорился об использовании инвалидного кресла, чтобы быстрее передвигаться туда и обратно.

Чтобы сыграть реальную американскую фигуристку Тоню Хардинг, Марго Робби выложилась на все сто. Она тренировалась кататься на коньках по пять часов в сутки пять дней в неделю, и все это продолжалось в течение пяти месяцев. Актриса так много работала, что получила грыжу межпозвоночного диска на шее.

А вот осветлять волосы для роли Марго не решилась. Во избежание их повреждения она носила парики.

В триллере «Мыс страха» Роберт Де Ниро перевоплотился в матерого уголовника, вышедшего из тюрьмы после 14 лет заключения. Актер выписал дантисту чек на 5 тысяч долларов, чтобы тот подточил и деформировал ему зубы для роли.

После завершения работы над фильмом Де Ниро заплатил дантисту 20 тысяч долларов, чтобы полностью восстановить свои зубы.

В биографической драме «Король говорит!» Колин Ферт играл британского монарха Георга VI, страдавшего нарушениями речи. И актер старался говорить стопроцентно идентично своему персонажу.

После съемок у актера появились головные боли, произошло защемление нерва в руке и развилось настоящее заикание. Колин вспоминает: «Мне пришлось научиться заикаться, а затем играть кого-то, кто отчаянно пытается этого не делать. Это повредило мою левую руку, что было очень странно. Должно быть, я что-то запирал и ущемил нерв. Это был полупаралич, который длился три или четыре дня».

В сериале «Крах» Джейми Дорнан изобразил неуловимого серийного убийцу, охотящегося на женщин.

Чтобы вжиться в роль, однажды актер начал следить за девушкой, сошедшей с поезда. Он следовал за ней пару перекрестков, держась на расстоянии. «Это было довольно захватывающе, но в некотором роде отвратительно», – признался Дорнан в беседе с Los Angeles Times.

Вэл Килмер очень хотел сыграть лидера легендарной группы The Doors Джима Моррисона. Он решил убедить режиссера Оливера Стоуна, что подходит на роль. Для этого актер потратил несколько тысяч долларов и снял восьмиминутное видео для прослушивания. В ролике Вэл пел и выглядел как Моррисон на разных этапах его жизни.

Роль досталась Килмеру, и он очень глубоко в нее погрузился. Чтобы просто выйти из образа, ему понадобилась психиатрическая помощь.

В музыкальном байопике «Переступить черту» Хоакин Феникс преобразился в легенду кантри Джонни Кэша. Для роли актер полностью отказался от собственного самоощущения. На протяжении всех съемок он не разговаривал со своими близкими и жил только как Кэш.

Хоакин пояснил в интервью: «Я отказываюсь от своей жизни, когда работаю. Я не ношу одежду и не слушаю музыку, которая определяет, кто я есть. Я не общаюсь ни с друзьями, ни с семьей. Это звучит драматично, но это действительно трудный процесс для достижения цели».

В биографической драме «Последний король Шотландии» Форест Уитакер исполнил роль угандийского диктатора Иди Амина. Актер оставался в образе даже вне съемочной площадки. Это было так тяжело для окружающих, что родные Фореста перестали с ним разговаривать.

Также Уитакер научился говорить на суахили и в основном питался банановым пюре и фасолью.

Эдриан Броуди отказался от своей квартиры, продал машину, отключил телефоны и похудел на 13,5 килограммов, сидя на жесткой диете. Все это для того, чтобы сыграть польского музыканта Владислава Шпильмана в байопике «Пианист».

Как поведал актер BBC News, он «скучал по всем и всему хорошему», но это помогло ему погрузиться в образ. После съемок Эдриану потребовалось больше полугода, чтобы прийти в себя.

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Метки: актеры   кино   последствия   роль   съемка   фильм   
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3  комментария
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305
ruslan d 41 минуту назад
Это не странности и не глупости , это профессионализм
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