10 самых больших странностей и глупостей, сделанных кинозвездами ради роли

Для роли Мэрилин Монро в байопике «7 дней и ночей с Мэрилин» Мишель Уильямс ходила с поясом, завязанным вокруг колен.

Все дело в том, что культовая голливудская дива была известна, среди прочего, характерной походкой. Мишель решила, что пояс поможет ей лучше сымитировать фирменное покачивание Монро бедрами.