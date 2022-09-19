Пёс едва не погиб из-за зажатого лифтом поводка

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Жительница Китая надолго запомнит поездку в лифте с собакой. Девушка заработала болезненный ушиб, пытаясь спасти питомца.
Жительница многоквартирного дома, нажав кнопку в лифте, вдруг увидела, что собачий поводок натянулся. Девушка сразу же бросилась на спасение питомца и взмыла вверх, а затем совершила болезненную посадку на полу кабинки.
Пёс и девушка пережили приключение в лифте и не получили серьёзных травм.
Источник:
АНТИФИШКИ
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