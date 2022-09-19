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Пёс едва не погиб из-за зажатого лифтом поводка

Пёс едва не погиб из-за зажатого лифтом поводка

Автор:
19 сентября 2022 08:47
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   Китай   видео   люди   падение   спасение   
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Жительница Китая надолго запомнит поездку в лифте с собакой. Девушка заработала болезненный ушиб, пытаясь спасти питомца.

Источник:

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Метки: Девушка   Китай   видео   люди   падение   спасение   
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