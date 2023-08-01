Волна застала зевак врасплох

Эти туристы, любовавшиеся рекой в Китае, убедились, что подобные зрелища могут быть не только интересными, но и, как ни странно, мокрыми.

Люди оказались не готовы к мощной приливной волне, которая застала их врасплох и в итоге вымочила до нитки самых нерасторопных и не успевших вовремя отбежать подальше.