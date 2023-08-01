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Волна застала зевак врасплох

Волна застала зевак врасплох

Автор:
01 августа 2023 07:51
Метки: Видео   Китай   в мире   волна   люди   прилив   
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Туристы, любовавшиеся рекой Цяньтан (провинция Чжэцзян, Китай), вымокли из-за прилива, заставшего их врасплох.

Эти туристы, любовавшиеся рекой в Китае, убедились, что подобные зрелища могут быть не только интересными, но и, как ни странно, мокрыми.

Люди оказались не готовы к мощной приливной волне, которая застала их врасплох и в итоге вымочила до нитки самых нерасторопных и не успевших вовремя отбежать подальше.

Что ж, остаётся утешаться тем, что у очевидцев остались на память кадры, которые потом можно показывать и знакомым, и пользователям соцсетей. А заодно травить байки о неожиданном водном приключении.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   в мире   волна   люди   прилив   
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1  комментарий
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heta 22 минуты назад
Решётку с колючкой не зря ведь поставили...
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