10 экстремально больших подъемных кранов

Всем привет!
В мире строительства и инженерии каждый день возникают новые вызовы, требующие невероятной мощности и громадной высоты подъема. Для решения этих задач необходимы гигантские машины — подъемные краны. Сегодня мы расскажем вам про топ-10 самых больших подъемных кранов в мире, монстров с металлическими "руками", способными поднимать невообразимые грузы.
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10. Terex СС 8800-1 TWI
Гусеничный кран с двойной решетчатой стрелой CC 8800-1 имеет две стрелы и грузоподъемность 3 200 тонн. Максимальная грузоподъемность составляет 44 000 тонн.
Первый агрегат был официально представлен в октябре на заводе Terex Demag в Германии в присутствии его нового владельца Al Jaber Heavy Lift and Transport, базирующегося в ОАЭ.
Сакет Агарвал, управляющий директор ABG, сказал, что Twin будет задействован в области атомной энергетики и тяжелого строительства, добавив: «Также вероятно расширение новых нефтеперерабатывающих заводов».
Агарвал добавил, что тяжелые лифтовые работы, требующие мощных кранов, таких как Twin, в настоящее время широко распространены в Индии, но объяснил, что большая часть их выполняется европейскими подрядчиками. «В Индии наблюдается большой рост и достаточно работы для этого типа крана. Мы чувствовали, что индийской компании необходимо иметь такой кран и сделать его доступным для индийских клиентов».
9. Bigge 125D AFRD
Он может не только поднимать грузы весом до 7 500 тонн, но и управлять этим из одного места, что устраняет необходимость перемещения крана или нескольких подъемных устройств. После установки Bigge 125D может перемещаться в любом месте – быстро и эффективно – и обеспечивает беспрецедентную степень гибкости в строительной отрасли.
В настоящее время два крана Bigge 125D используются для строительства двух новых реакторных блоков бок о бок на двух разных атомных электростанциях в США. Благодаря развертыванию Bigge 125 новые реакторы можно построить сразу, не перемещая кран.
Само собой разумеется, что машина такого размера и мощности нуждается в прочном креплении. Однако, когда строительство завершено, его также необходимо разобрать, перевезти и собрать на другом объекте. По этой причине компания Bigge Crane & Rigging решила использовать натяжители Superbolt для соединения крупных компонентов. Они не только обеспечивают необходимую безопасность, но также могут легко собираться и разбираться без необходимости использования гидравлического инструмента.
8. Liebherr LTM-11200-9.1
Все краны Liebherr LTM-11200-9.1 имеют повышенную проходимость, а также универсальны и гибки. Они могут перемещаться по дороге независимо друг от друга и требуют ограниченной сборки на месте.
Они имеют гидравлическую расширяемую и часто вращающуюся стрелу. Их грузоподъемность колеблется от 8 до 1 200 тонн. Перемещение крана с грузом в крюке невозможно, кроме кранов для пересеченной местности.
7. LR13000
Liebherr LR13000 является самым мощным гусеничным краном в своем классе с максимальной грузоподъемностью 3 000 метрических тонн. LR13000 – это универсальный кран, подходящий для любой работы, так как система стрелы может быть настроена в четырех различных вариантах: от легкой до сверхтяжелой. Максимальная длина стрелы составляет 130 метров.
Кран LR13000 оснащен 2-цилиндровым турбодизельным двигателем Liebherr-8 мощностью 1 360 л.с. Лебедки стандартно поставляются с одним приводом, что обеспечивает максимальную отказоустойчивость и удобство обслуживания. В случае отказа привод можно заменить под нагрузкой. Бетонные балластные блоки поставляются в 20-дюймовом контейнере с поворотным замком, что делает его экономически транспортабельным.
Кабина просторна и оснащена новой системой управления краном LICCON2 и тремя мониторами с планировщиком работы крана. В целях безопасности рабочих и станков, кран оснащен системой контроля камеры лебедок и задней части машины.
6. XCMG XGC88000
Кран XGC88000 весом более 3 600 тонн предназначен для работ в нефтехимической, угольной, химической и атомной энергетике. Он был разработан совместно с китайской нефтяной компанией Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation) в соответствии с соглашением, подписанным в 2010 году.
XGC88000 был признан во всем мире за три передовые технологии и шесть ведущих мировых технологий с более чем 80 национальными патентами. Это в значительной степени свидетельствует о том, что Китай намерен разрушить монопольный крановый бизнес в мире, в котором когда-то доминировали Германия и США.
5. Kroll K-10000
KROLL K-10000 уже более 40 лет является одним из крупнейших в мире башенных кранов. Стойка высотой почти 120 метров с вылетом стрелы 85 метров может поднять 120 тонн в радиусе почти 90 метров.
Модель с длинной стрелой может поднимать 94 тонны до радиуса 95 метров. K-10000 может поворачиваться на 360° после того, как он прикручен к бетонному основанию диаметром 12 метров. Это позволяет крану занимать площадь 7,5 акров, или примерно 6 футбольных полей.
Второй, сервисный кран, прикреплен к вершине для первоначальной сборки и будущего обслуживания K-10000. Система трех противовесов, одного комплекта и двух передвижных на тележках, общим весом 100 тонн, используется для балансировки крана.
Под этой нагрузкой кран может выдерживать скорость ветра до 108 км/ч. Благодаря огромному размаху стрелы и грузоподъемности, K-10000 сокращает время, устраняя необходимость в небольших кранах.
4. Wolffkran – 1250В
WOLFF 1250B предназначен для подъема тяжелых грузов и имеет максимальную грузоподъемность 60 тонн, а также максимальную длину стрелы 80 метров. По желанию клиента возможна еще более высокая грузоподъемность за счет увеличения количества витков каната. Чтобы сделать рифтование более эффективным и безопасным, WOLFF 1250B оснащен запатентованным механизмом револьфирования WOLFFKRAN.
Оснащенный мощным грузоподъемным механизмом 132 кВт, WOLFF 1250B развивает скорость подъема до 190 метров в минуту в часто используемом одиночном режиме. Кроме того, мощность намотки каната подъемного барабана, измеряемая почти на один километр, достаточна для создания высоты до 800 метров.
3. Saipem Mikoperi 7000
Saipem 7000 оснащен двумя полностью вращающимися кранами модели Saipem 7000 . Каждый из них имеет стрелу длиной 140 метров с четырьмя крюками. Каждый кран способен поднимать до 7000 тонн при радиусе подъема 40 м с помощью основного крюка. Грузоподъемность вспомогательного крюка: 1-й вспомогательный крюк — 2500 тонн на радиусе 75 м и 2-й вспомогательный крюк — 900 тонн на радиусе 115 м. Грузоподъемность крюка-хлыста составляет 120 тонн на высоте 150 м. Второй вспомогательный гак можно использовать на глубине воды до 450 м. Два крана способны тандемно поднять грузоподъемность 14 000 тонн.
2. SSCV Thialf
SSCV Thialf, построенный в 1985 году, имеет двойные краны с общей грузоподъемностью 14 200 тонн. Он является крупнейшим в парке крановых судов Heerema Marine Contractors (HMC) и используется во всех видах тяжелой работы на морских проектах по всему миру. Тиалф имеет общую длину 201,6 м и ширину 88,4 м. На платформе могут разместиться сотни рабочих.
1. Taisun
Taisun в настоящее время самый большой кран в мире. Он работает на верфи, принадлежащей Yantai Raffles в Яньтае, городе на северо-востоке Китая. Грузоподъемность крана составляет 22 046 тонн.
Он назван в честь горы в провинции Шаньдун, в которой находится Яньтай, и является рекордсменом по массе поднятого груза. Этот рекорд был установлен, когда Тайсун поднял баржу весом 22 192 тонны.
Эти краны — настоящие чудовища современной инженерии, способные выполнить самые сложные задачи в мире строительства. Их мощность и высота подъема делают их неоценимыми для множества проектов, и они продолжают развиваться, чтобы справляться с новыми вызовами на пути глобального строительства.
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А что, кроме меня никто текст не читал? Не 2-ЦИЛИНДРОВЫМ двигателем (интересно было бы посмотреть), а ДВУМЯ двигателями V8. Суммарной мощностью 1360 л.с. У каждого двигателя объём 16,2.
Велик и могуч русский язык...