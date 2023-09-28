10 экстремально больших подъемных кранов

10. Terex СС 8800-1 TWI

Гусеничный кран с двойной решетчатой стрелой CC 8800-1 имеет две стрелы и грузоподъемность 3 200 тонн. Максимальная грузоподъемность составляет 44 000 тонн.

Первый агрегат был официально представлен в октябре на заводе Terex Demag в Германии в присутствии его нового владельца Al Jaber Heavy Lift and Transport, базирующегося в ОАЭ.

Сакет Агарвал, управляющий директор ABG, сказал, что Twin будет задействован в области атомной энергетики и тяжелого строительства, добавив: «Также вероятно расширение новых нефтеперерабатывающих заводов».

Агарвал добавил, что тяжелые лифтовые работы, требующие мощных кранов, таких как Twin, в настоящее время широко распространены в Индии, но объяснил, что большая часть их выполняется европейскими подрядчиками. «В Индии наблюдается большой рост и достаточно работы для этого типа крана. Мы чувствовали, что индийской компании необходимо иметь такой кран и сделать его доступным для индийских клиентов».