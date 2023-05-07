Почему козодоя называют козодоем?

Его глаза никогда не закрываются полностью, он, как Большой Брат, всегда следит за тобой сквозь узкие щёлки век. Более того, козодой не выдаст себя, если ты подойдёшь к нему в плотную — будет сидеть до последнего. Так что о присутствии демона ты даже не узнаешь, если только сам он не решит себя рассекретить!



Но самая жесть начинается в период с апреля по июнь — в брачный сезон. Своими завываниями самец призывает не только ужас глубин, но и самку. Парень долго ухаживает за барышней, порхая рядом и показывая, какой он весь из себя молодец, ведь козодои выбирают друг друга на всю жизнь.