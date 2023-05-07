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Почему козодоя называют козодоем?

Почему козодоя называют козодоем?

Автор:
07 мая 2023 09:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   интересно   козодой   природа   птица   факты   фото   
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Как вы думаете, чем птица может доить коз. Крыльями? Лапами? Конечно же клювом, ответили бы вам древние люди! По их повериям птица-демон каждую ночь прилетает и ворует козье молоко!

И поспорить с ними сложно, увидев гигантское орало нашего сегодняшнего героя — козодоя, ты тоже поверишь в любую бредятину, а услышав его хтонические вои — и вовсе поедешь кукухой.


Всего козодоев 60 видов и каждый кошмарит собственный уголок света. Найти их можно и в Европе, и в Африке, и в Азии и даже в России — адские глашатые есть везде. Стороной они облетели лишь полюса. Но чем же пугает это пернатое? Птичка небольшая — максимум 30-40 сантиметров в длину и весом в 100-250 грамм — как этот задохлик вообще заслужил демонический титул?

Достаточно выйти ночью в поле (без коня), где водятся эти твари, ведь как и любая нечисть, козодой пробуждается с приходом темноты. Шабаш знаменуется хтонически-лавкрафтическим гоготом — нечто средним между стенаниями мучеников и грубым рыком цербера. Оглушая лес завываниями на пол километра, птицы отправляются на охоту. На удивление их цель — не души грешников, и даже не козье молоко, а насекомые.



Пернатый демон находит их даже в кромешной темноте — спасибо гигантским глазам с вечно поехавшим взглядом и... козам. Пронюхав, что скотина и её говно магнитом притягивают всевозможных насекомых, козодой стал тусоваться неподалёку от коровок, овечек и коз, что и породило миф об их любви к молоку.

На деле птица использует своё гигантское щебетало как сачок, налету набивая его членистоногими гадами, словно стриж. Если хотите задобрить демона, накормите его ночными бабочками — это его любимое блюдо. Кого отдавать на съедение: местных шлюшек или ночных насекомых — решайте сами.

Вся эта бесовщина заканчивается лишь с первыми лучами солнца. Утром козодой исчезает, словно злой дух. Благодаря окраске «50 оттенков дерева», наш герой идеально сливается с опавшей листвой и корой местной растительности. Так что если ты не видишь козодоя — это не значит, что козодой не видит тебя.

Его глаза никогда не закрываются полностью, он, как Большой Брат, всегда следит за тобой сквозь узкие щёлки век. Более того, козодой не выдаст себя, если ты подойдёшь к нему в плотную — будет сидеть до последнего. Так что о присутствии демона ты даже не узнаешь, если только сам он не решит себя рассекретить!

Но самая жесть начинается в период с апреля по июнь — в брачный сезон. Своими завываниями самец призывает не только ужас глубин, но и самку. Парень долго ухаживает за барышней, порхая рядом и показывая, какой он весь из себя молодец, ведь козодои выбирают друг друга на всю жизнь.

С жилплощадью птицы не парятся — гнездо обустраивают прямо на голой земле, пеньке или на сучке дерева. Но несмотря на это — родители из козодоев отменные. Обязанности мамка и папка делят поровну: высиживают и кормят маленьких дьяволят вместе. Спустя 20 дней на свет появляются 1-2 птенца.

Пока они не научились пугать окружающих своими жуткими гоготом, молодняк умело притворяется землёй или веткой — в зависимости от того, где родители решили обустроить гнездо. Благо, что уже через 5 недель молодняк сваливают от предков. Сваливают, чтобы отслужить 6 лет в армии сатанинских отродий.

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Метки: видео   интересно   козодой   природа   птица   факты   фото   
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Alf 18 минут назад
Козлодоев...
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