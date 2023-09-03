Французский механический трашеекопатель Первой мировой

А если доверить рытье траншей машинам? Затолкать всю машинерию в траншею, да ниже уровня земли – пусть это и ограничит мощность и производительность - но много ли счастья от мощности, если заметили и расстреляли?

Подобные механизированные траншеекопатели виделись неплохим решением для работы в непосредственной близости от позиций противника – более производительным, чем отрытие траншей вручную, да еще и гораздо более безопасным.