Французский механический трашеекопатель Первой мировой

Рытье траншей, да еще под пулями – что может быть хуже? Прибавить еще и погодные условия, и усталость, и много еще всякого, что снижает боевой дух. И время в боевых действиях имеет порой решающее значение.
А если доверить рытье траншей машинам? Затолкать всю машинерию в траншею, да ниже уровня земли – пусть это и ограничит мощность и производительность - но много ли счастья от мощности, если заметили и расстреляли?
Подобные механизированные траншеекопатели виделись неплохим решением для работы в непосредственной близости от позиций противника – более производительным, чем отрытие траншей вручную, да еще и гораздо более безопасным.
Герой сегодняшнего материала - французский траншеекопатель, зафиксированный на пленке где-то в Шампани примернов 1916-1917 годах. Чем именно он интересен? Тем, что в отличие от других известных механических траншеекопателей Первой Мировой он планировался менее заметным для вражеских наблюдателей. И, соответственно, с гораздо меньшей вероятностью привлекал к себе их внимание и артиллерийский огонь. А копал со скоростью тренированной роты саперов, если не быстрее.
В августе 1916 года французская армия успешно использовала два таких траншеекопательных экскаватора, способных вырыть траншею глубиной до 1,8 м и шириной 0,6 м со скоростью 20 метров в час. Эти машины испытывались в местности с меловыми породами, и успех испытаний оказался достаточным, чтобы оправдать принятие подобных машин в тех корпусах, которые действовали в районах с подобными видами почв.
Однако у них были свои ограничения. Испытания показали, что тип колес делал их совершенно непригодными для использования в грязи, и с болотистыми типами почв, которые были распространены в северной части британского фронта. Машины и не только не экономили рабочую силу, но и сами нуждались в помощи. Размер и производимый шум оказались не совсем годными для работы на передовой.
Оставалась, правда, возможность использовать их вне поля зрения и слышимости противника - в тылу. И шесть таких экскаваторов было заказано в декабре 1916 года из Америки. Правда эксплуатация машин все равно показала их в не самом лучшем виде.
В феврале 1918 года директор связи сообщил, что экскаваторы, в их нынешнем виде не стоят того, чтобы их содержать. Было подсчитано, что из-за постоянных поломок и трудностей с получением запасных частей персонал, работающий с ними, за то же время выполнил бы больше работы киркой и лопатой. А с наступлением лета 1918 года необходимость использования механического траншеекопателя отпала.
Отдавая должное этим машинам, следует отметить, что имелись и положительные моменты использования. Например, в районе 5-го корпуса в 1918 году в районе Тутенкура в твердой глине и меле было вырыто несколько миль первоклассной кабельной траншеи. Скрытая связь была налажена на 2 мили впереди и на 2 мили позади штаба дивизии.
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У машины такого нет.