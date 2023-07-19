«Елена Исинбаева уже своё отпрыгала»: в Госдуме рассказали об олимпийской чемпионке, открестившейся от российского воинского звания

Надеяться на какое-то ее реальное участие внутри Международного Олимпийского комитета мы не должны. Мы не должны надеяться на то, что Елена Исинбаева встанет посреди какого-то заседания и скажет: «Вы не правы, вы блокируете Россию по политическому принципу». Не будем удивляться, не будем в розовых очках ходить. Просто переворачиваем страницу. А все остальное — это рассуждения. Можно очень сильно нагнетать эту историю, но Елена Исинбаева уже свое отпрыгала. Уехала за границу жить. Она, судя по всему, всегда этого хотела, как и было во время, когда она выступала. Большую часть времени она проводила за границей в тренировочных лагерях и прочее, она вполне привыкшая там жить. Чтобы сегодня известному публичному человеку с российским паспортом, если у нее остался таковой, находиться за границей с активами и всем остальным, то ее, скорее всего, поставили фактически на развилку. Это может касаться многих вещей: недвижимости, поста в Международном Олимпийском комитете.