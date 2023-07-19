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«Елена Исинбаева уже своё отпрыгала»: в Госдуме рассказали об олимпийской чемпионке, открестившейся от российского воинского звания

«Елена Исинбаева уже своё отпрыгала»: в Госдуме рассказали об олимпийской чемпионке, открестившейся от российского воинского звания

Автор:
19 июля 2023 19:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Елена Исинбаева   Испания   звание   критика   николай валуев   погоны   прыжки с шестом   санкции   тенарифе   чемпионка   
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Депутат предположил, что она всегда хотела жить за границей.

Елена Исинбаева - одна из легенд российского спорта. Олимпийский чемпион в прыжках с шестом в 2004 и 2008 гг., бронзовый призёр Олимпиады-2012. Многократный победитель чемпионатов мира и член комиссии Международного олимпийского комитета. Её избрали на восьмилетний срок, в 2016 году.

Сейчас Елена живёт  на крупнейшем острове Канарского архипелага Тенерифе, называет себя «гражданином мира» и указывает, что «ни под какие санкции не попадает». Хотя у неё есть звание майора и в своё время она выступала за ЦСКА, Исинбаева утверждает, что её погоны - «номинальные».

Была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ… Я человек мира..! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю…

Её поведение вызвало активное обсуждение. Экс-боксёр, а ныне депутат Николай Валуев заявил:

Надеяться на какое-то ее реальное участие внутри Международного Олимпийского комитета мы не должны. Мы не должны надеяться на то, что Елена Исинбаева встанет посреди какого-то заседания и скажет: «Вы не правы, вы блокируете Россию по политическому принципу». Не будем удивляться, не будем в розовых очках ходить. Просто переворачиваем страницу. А все остальное — это рассуждения. Можно очень сильно нагнетать эту историю, но Елена Исинбаева уже свое отпрыгала. Уехала за границу жить. Она, судя по всему, всегда этого хотела, как и было во время, когда она выступала. Большую часть времени она проводила за границей в тренировочных лагерях и прочее, она вполне привыкшая там жить. Чтобы сегодня известному публичному человеку с российским паспортом, если у нее остался таковой, находиться за границей с активами и всем остальным, то ее, скорее всего, поставили фактически на развилку. Это может касаться многих вещей: недвижимости, поста в Международном Олимпийском комитете.

Исинбаева выбрала недосказанность, высказавшись (что, конечно, неправда) об абсолютном отсутствии связи с российской армией. Потому что она выступала в структуре российской армии. Все, кто выступают за ЦСКА — это военные. С погонами, со званиями. И спортсмены тоже. Поэтому говорить, что она не была военным человеком — это правда. Но говорить, что она не была связана с армией — это абсолютная неправда. Но Международный Олимпийский комитет устроило ее высказывание. Исинбаева решила, что она будет релокантом, еще и сохранила пост в МОК.

А министр спорта, Олег Матыцин, добавил:

Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей родной стране. Я думаю, что необходимости в публичном осуждении нет, каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям.

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Метки: Елена Исинбаева   Испания   звание   критика   николай валуев   погоны   прыжки с шестом   санкции   тенарифе   чемпионка   
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20  комментариев
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5k
Старичок Час назад
не надо офицерские звания раздавать направо и налево. есть в армии вольнонаёмные, вот пусть такими и будут.
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11k
DumDum Минуту назад
Ничего хорошего в прививании отношения к людям, как презервативам, не вижу.
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Трив 5 минут назад
Двукратная олимпийская чемпионка по переобуванию в прыжках с шестом.
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15k
Shtoppi 12 минут назад
«Прыгала на палке через другую палку», вот так и надо было продолжать, а изображать из себя что-то более значимое.
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6k
Андрей Крылов 17 минут назад
Лишить гражденства суку.
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6k
Pashuta 20 минут назад
Не зря же она данным видом спорта занималась... Не каждый так в прыжке сможет "переобуться из кедов в тапки" ))))
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11k
ScorpionDS 20 минут назад
Самый опасный враг, а то что дети политиков и госслужащих живут в Западных странах "это другое" ...
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11k
ron 22 минуты назад
Удивительно, но зачем вообще спортсмены в армии? Зачем вообще существует этот клуб, ЦСКА? Хочешь бегать-прыгать - увольняйся из армии и занимайся, чем твоей душе угодно! Почему вместо несения службы, боевой и строевой подготовки эти люди катаются по сборам и соревнованиям? Это же касается КВН, что там делают десантники и всякие ФСИНы? Хотите смешить людей? Увольняйтесь и смешите! А на службе будьте добры заниматься вопросами службы, б.л.ять! Это служба! И ваши оклады формируются из бюджетных денег, в том числе, вычтенных из моей зарплаты.
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67k
Андрей Полчаса назад
А кто-то ждал другого от человека, привыкшего к всеобщему поклонению, получавшего за свои рекорды и достижения то, что остальным и не снилось? Да, она талантливая попрыгунья с шестом, рекорды и вот это вот всё. Но её спортивный век короток, через пяток-другой лет про неё никто и не вспомнит - а привычка к красивой жизни и уверенность в свою исключительность под лавку не заметёшь, поэтому и пошла по пути наименьшего сопротивления. Ей же оставили пост в МОК, значит, останется какое-то время в обойме, поживёт красиво.
Но стоит ли нам с таким МОКом общаться - другой вопрос.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Номинальным воинское звание быть не может, даже если человек не командовал ни дня отделением, взводом, ротой и т.д. Никем не командовал. В Армии каждый выполняет своё дело. Много в Армии с воинскими званиями кто может ни кем не командовать. Военные врачи, психологи, юристы, финансисты и много ещё кто. Спорт и спортсмены - это часть Армии. Это такая же воинская работа под присягой, работа, за которую человек получает зарплату, имеет все льготы, которые положены военнослужащим. И не имеет значения, командовал кем-то офицер или нет. Это всё от конкретной должности зависит. Спортсмен в Армии хоть и ни кем не командует, но это армейская должность со званием. Называть звание номинальным - это преступление, это предательство. За это должна быть ответственность.
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10k
Кот Бегемот 37 минут назад
Моё однозначное мнение, что воинское звание (кстати, с определёнными двусторонними обязательствами) это не медаль за заслуги и авто назначения на номинальные должности. Не стоит его раздаривать просто так, как "пирожок с полки". Это дискредитация власть имущих в глазах профессиональных военных. Вполне достаточно и других общепринятых наград и достойных по заслугам поощрений. ...В том числе и маскарад форменной военной (и ей подобной типа "найди 10 отличий") одежды. Погоны надо уважать, а предателей карать согласно Присяги! Честь имею.
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29k
Юрьевич 47 минут назад
По-идее, каждый кто получает погоны даёт Присягу.
Поэтому эта сучка клятвопреступница и изменница.
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6k
sumrаknn 53 минуты назад
нА ПЕРВОМ ФОТО ДВА три-два-раса ?
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14k
Kostick 53 минуты назад
помнится ранее, когда писал о этой шкуре, что только за кордоном живёт, а дома баблишко рубит - минусили ояибундестаг)) а теперь, как партия сказала, оптом стали все осуждать) друзья, нельзя быть патриотом и жить по монакам и прочим тенерифам. а приезжая домой надевать форму, и снимать бонусы. либо трусы надеть, либо крест снять. как то так.
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70
danieldewitte 55 минут назад
Однажды в Волгограде элитной тусе был убит человек, позволивший всего-лишь поприветствовать именитую спортсменку, которая находилась там с откровенными бандитами. Они же бедолагу и ушатали.
К чему это я? Да ни к чему, просто факт озвучил.
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33k
Юр21 Час назад
"Привыкла она жить по заграницам..."
Да пох к чему она привыкла, давайте разберёмся с погонами, что это за б*ядский маскарад, она военнослужащая или нет? Если да - то она совершила преступление называемое дезертирством и корячится измена Родине, если она не военнослужащая - то накуя все эти формы, погоны и прочее. Офицеру что бы получить майора надо ишачить не один десяток лет, рисковать башкой, сжигать нервы в борьбе с российским солдатом (матросом), а эта фитюлька с палкой сиганула - на ей звание! Ну какой из неё офицер, если уж призвали - так и дайте ей звание рядового, глядишь и до сержанта доскачет. Ну а про то что она выбрала запад - да и ветер ей в жопу, пусть там и сидит, нехер домой пускать, надо принять закон о лишении гражданства таких перелётных птиц, выбрал вражесткую сторону - положи паспорт и хлебай западную свободу!
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8k
sedoisever Час назад
Нихрена с этим непонятно. Она сказала, что "номинально" имеет звание майора. Где соврала? Или Третьяк с Михайловым на военные сборы ездили и ротами командовали? Тоже имели эти самые "номинальные" звания.
Чтобы она как-то "открещивалась", я не слышал. Поправьте, ели что...
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3k
Alex Час назад
Пусть теперь на самотыке прыгает
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