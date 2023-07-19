«Елена Исинбаева уже своё отпрыгала»: в Госдуме рассказали об олимпийской чемпионке, открестившейся от российского воинского звания

Депутат предположил, что она всегда хотела жить за границей.
Елена Исинбаева - одна из легенд российского спорта. Олимпийский чемпион в прыжках с шестом в 2004 и 2008 гг., бронзовый призёр Олимпиады-2012. Многократный победитель чемпионатов мира и член комиссии Международного олимпийского комитета. Её избрали на восьмилетний срок, в 2016 году.
Сейчас Елена живёт на крупнейшем острове Канарского архипелага Тенерифе, называет себя «гражданином мира» и указывает, что «ни под какие санкции не попадает». Хотя у неё есть звание майора и в своё время она выступала за ЦСКА, Исинбаева утверждает, что её погоны - «номинальные».
Была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения. Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ… Я человек мира..! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю…
Надеяться на какое-то ее реальное участие внутри Международного Олимпийского комитета мы не должны. Мы не должны надеяться на то, что Елена Исинбаева встанет посреди какого-то заседания и скажет: «Вы не правы, вы блокируете Россию по политическому принципу». Не будем удивляться, не будем в розовых очках ходить. Просто переворачиваем страницу. А все остальное — это рассуждения. Можно очень сильно нагнетать эту историю, но Елена Исинбаева уже свое отпрыгала. Уехала за границу жить. Она, судя по всему, всегда этого хотела, как и было во время, когда она выступала. Большую часть времени она проводила за границей в тренировочных лагерях и прочее, она вполне привыкшая там жить. Чтобы сегодня известному публичному человеку с российским паспортом, если у нее остался таковой, находиться за границей с активами и всем остальным, то ее, скорее всего, поставили фактически на развилку. Это может касаться многих вещей: недвижимости, поста в Международном Олимпийском комитете.
Исинбаева выбрала недосказанность, высказавшись (что, конечно, неправда) об абсолютном отсутствии связи с российской армией. Потому что она выступала в структуре российской армии. Все, кто выступают за ЦСКА — это военные. С погонами, со званиями. И спортсмены тоже. Поэтому говорить, что она не была военным человеком — это правда. Но говорить, что она не была связана с армией — это абсолютная неправда. Но Международный Олимпийский комитет устроило ее высказывание. Исинбаева решила, что она будет релокантом, еще и сохранила пост в МОК.
А министр спорта, Олег Матыцин, добавил:
Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей родной стране. Я думаю, что необходимости в публичном осуждении нет, каждый человек, любящий свою страну, однозначно отрицательно относится к таким заявлениям.
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Но стоит ли нам с таким МОКом общаться - другой вопрос.
Поэтому эта сучка клятвопреступница и изменница.
К чему это я? Да ни к чему, просто факт озвучил.
Да пох к чему она привыкла, давайте разберёмся с погонами, что это за б*ядский маскарад, она военнослужащая или нет? Если да - то она совершила преступление называемое дезертирством и корячится измена Родине, если она не военнослужащая - то накуя все эти формы, погоны и прочее. Офицеру что бы получить майора надо ишачить не один десяток лет, рисковать башкой, сжигать нервы в борьбе с российским солдатом (матросом), а эта фитюлька с палкой сиганула - на ей звание! Ну какой из неё офицер, если уж призвали - так и дайте ей звание рядового, глядишь и до сержанта доскачет. Ну а про то что она выбрала запад - да и ветер ей в жопу, пусть там и сидит, нехер домой пускать, надо принять закон о лишении гражданства таких перелётных птиц, выбрал вражесткую сторону - положи паспорт и хлебай западную свободу!
Чтобы она как-то "открещивалась", я не слышал. Поправьте, ели что...