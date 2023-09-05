Блогера из Южной Кореи высмеяли за ненатуральность

"Она такая натуральная и настоящая, мне нравится", - насмехается один из подписчиков.

"Я действительно хочу увидеть, как она выглядит без фильтров и фотошопа", - прокомментировал другой.

Многие заметили, что на фотографиях и видеороликах модели искажен фон. Это верный признак того, что их редактировали.

"Она - мать Вселенная, так она искривляет время и пространство вокруг себя", - не унимаются гости ее страницы.