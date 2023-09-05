Блогера из Южной Кореи высмеяли за ненатуральность

Девушка под ником Shashaeile нашла способ привлечь внимание публики к себе и своему магазину модной одежды. На снимках кореянка предстает длинноногой моделью с неестественно маленькой головой и пышной грудью. Внешний вид и абсурдное количество фотошопа тут же стали обсуждать, и теперь у блогера более полумиллиона подписчиков.
"Она такая натуральная и настоящая, мне нравится", - насмехается один из подписчиков.
"Я действительно хочу увидеть, как она выглядит без фильтров и фотошопа", - прокомментировал другой.
Многие заметили, что на фотографиях и видеороликах модели искажен фон. Это верный признак того, что их редактировали.
"Она - мать Вселенная, так она искривляет время и пространство вокруг себя", - не унимаются гости ее страницы.
Южная Корея известна строгими стандартами красоты, а также передовыми методами пластической хирургии и ухода за кожей.
Корейские идеалы: острый подбородок, бледная кожа, двойное веко, тонкий высокий нос и маленькое лицо.
Нереалистичные стандарты красоты вызывают негативную реакцию, особенно со стороны феминистских групп. В прошлом году общественность добилась запрета популярного реалити-шоу о пластической хирургии. В корейской программе "Впусти меня" пациенты с серьезными деформациями претерпевали метаморфозы и получали привлекательную внешность.
Несколько корейских знаменитостей известны своими маленькими лицами, среди них актриса Ким Тхэ-хи, Син Юна из группы Itzy, актер Чха Ыну.
По статистике, в Южной Корее почти 25% женщин в возрасте 19-29 лет сделали пластическую операцию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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переубедите меня предтсавив видео)