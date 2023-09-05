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Блогера из Южной Кореи высмеяли за ненатуральность

Блогера из Южной Кореи высмеяли за ненатуральность

Автор:
05 сентября 2023 10:33
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Популярность   Южная Корея   блогер   внешность   критика   фотошоп   
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Девушка под ником Shashaeile нашла способ привлечь внимание публики к себе и своему магазину модной одежды. На снимках кореянка предстает длинноногой моделью с неестественно маленькой головой и пышной грудью. Внешний вид и абсурдное количество фотошопа тут же стали обсуждать, и теперь у блогера более полумиллиона подписчиков.

"Она такая натуральная и настоящая, мне нравится", - насмехается один из подписчиков.

"Я действительно хочу увидеть, как она выглядит без фильтров и фотошопа", - прокомментировал другой.

Многие заметили, что на фотографиях и видеороликах модели искажен фон. Это верный признак того, что их редактировали.

"Она - мать Вселенная, так она искривляет время и пространство вокруг себя", - не унимаются гости ее страницы.

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Южная Корея известна строгими стандартами красоты, а также передовыми методами пластической хирургии и ухода за кожей.

Корейские идеалы: острый подбородок, бледная кожа, двойное веко, тонкий высокий нос и маленькое лицо.

Нереалистичные стандарты красоты вызывают негативную реакцию, особенно со стороны феминистских групп. В прошлом году общественность добилась запрета популярного реалити-шоу о пластической хирургии. В корейской программе "Впусти меня" пациенты с серьезными деформациями претерпевали метаморфозы и получали привлекательную внешность.

Несколько корейских знаменитостей известны своими маленькими лицами, среди них актриса Ким Тхэ-хи, Син Юна из группы Itzy, актер Чха Ыну.

По статистике, в Южной Корее почти 25% женщин в возрасте 19-29 лет сделали пластическую операцию.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Популярность   Южная Корея   блогер   внешность   критика   фотошоп   
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6  комментариев
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16k
banzai7 Час назад
На первый взгляд она резиновая
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472
РАТНИК 4 минуты назад
У неё патология - микроцефалия.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
голова 5-ти летнего ребенка
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81k
Доктор Джонс Час назад
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12k
Copycat Час назад
да голимый фотошоп это, вон на фото рядом с задницей видно как идет деформация задника

переубедите меня предтсавив видео)
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16k
куджо Час назад
Ну я б вдул))))) так и быть лицо накрыл бы платочком
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