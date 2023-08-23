Под Новосибирском парень украл из магазина игровые приставки

Момент преступления попал на видео. На кадрах видно, что молодой человек спокойно взял с витрины две коробки с приставками. После чего вышел с ними на улицу.

На вид подозреваемому 20 лет. У него темные волосы. Одет был в белую футболку-поло, светлые штаны и синюю кепку. С собой у него была сумка темного цвета.