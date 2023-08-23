Под Новосибирском парень украл из магазина игровые приставки

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Сибиряк стащил из магазина две Sony Playstation на 60 тысяч рублей.
Момент преступления попал на видео. На кадрах видно, что молодой человек спокойно взял с витрины две коробки с приставками. После чего вышел с ними на улицу.
На вид подозреваемому 20 лет. У него темные волосы. Одет был в белую футболку-поло, светлые штаны и синюю кепку. С собой у него была сумка темного цвета.
Видео
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Так что магазин и экономит на охранных системах, и деньги за товар имеет, неважно продан он или украден. Вот такая отлаженная система.