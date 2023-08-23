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Под Новосибирском парень украл из магазина игровые приставки

Под Новосибирском парень украл из магазина игровые приставки

Автор:
23 августа 2023 08:52
Сообщество : Криминал
Метки: Sony PlayStation   Видео   Игровые приставки   Новосибирск   вор   ему нужнее   кража   
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Сибиряк стащил из магазина две Sony Playstation на 60 тысяч рублей.

Момент преступления попал на видео. На кадрах видно, что молодой человек спокойно взял с витрины две коробки с приставками. После чего вышел с ними на улицу.

На вид подозреваемому 20 лет. У него темные волосы. Одет был в белую футболку-поло, светлые штаны и синюю кепку. С собой у него была сумка темного цвета.

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Метки: Sony PlayStation   Видео   Игровые приставки   Новосибирск   вор   ему нужнее   кража   
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10  комментариев
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183
Илья Час назад
Присядет лет на 5 , там в плойку и наиграется .
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95
Кристофер Роббин 48 минут назад
Может у них акция была: купи одну и получи две в подарок. Но он подумал зачем мне 3 и взял только бесплатные две )))
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1k
Антон 57 минут назад
А как две соньки 60 к. стоят????
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5k
jfk Час назад
60к одна стоит, он ps2 [мат] что ли?
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6k
Duckk Час назад
Точно сибиряк? Чернявый маленько для сибиряка...
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577
ruslan d 2 часа назад
Магазин мечты просто , осталось еще вечером свет выключать
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76k
Viktor 2 часа назад
А где пищалки на выходе, где охрана? Вот во что выливается экономия на безопасности.
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