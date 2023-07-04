На рабочих упала статуя Будды, приносящая удачу

40-летний Сараню Каньямаи и его коллега по имени Адисак передвигали большую позолоченную статую, подготавливая территорию храма к религиозной церемонии в четверг, 29 июня. В какой-то момент «счастливый» Будда накренился, упал на них и придавил.

Службы спасения прибыли на место происшествия около 15:20 и обнаружили, что Адисак получил тяжелую травму ноги. Каньямаи Будда упал прямо на грудь, помочь мужчине медики уже не смогли.