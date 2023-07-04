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На рабочих упала статуя Будды, приносящая удачу

На рабочих упала статуя Будды, приносящая удачу

Автор:
04 июля 2023 10:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   будда   в мире   происшествие   статуя   таиланд   
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В Таиланде позолоченная статуя Будды, которая должна была приносить удачу посетителям храма в провинции Сисакет, упала на рабочих. Мужчины пытались её передвинуть.

40-летний Сараню Каньямаи и его коллега по имени Адисак передвигали большую позолоченную статую, подготавливая территорию храма к религиозной церемонии в четверг, 29 июня. В какой-то момент «счастливый» Будда накренился, упал на них и придавил.

Службы спасения прибыли на место происшествия около 15:20 и обнаружили, что Адисак получил тяжелую травму ноги. Каньямаи Будда упал прямо на грудь, помочь мужчине медики уже не смогли.

Местные жители рассказали, что в храме не хватало рук, и рабочие трудились без перерыва с раннего утра. Некоторые посчитали, что фатальный инцидент произошел именно из-за усталости Каньямаи и Адисака. Прихожане также рассказали, что много лет назад в храме случился похожий инцидент, когда на рабочего обрушились строительные леса.

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Метки: Видео   будда   в мире   происшествие   статуя   таиланд   
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