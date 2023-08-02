В Краснодаре полицейские поймали домушника в резиновых тапочках и с целым арсеналом отмычек

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43-летний житель Адыгеи проникал в чужие жилища путем подбора ключа и похищал деньги и ювелирные изделия
Сумма ущерба девяти потерпевшим – более 1,2 млн. рублей.⠀
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В результате обыска у него дома обнаружили похищенные деньги и украшения, а также набор отмычек и подборный ключ.⠀
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Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчина арестован, ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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