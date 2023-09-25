Колумбийская служительница Фемиды устроила эротическое шоу прямо в здании суда

Муниципальная судья по уголовным делам Вивиан Поланиа в честь Дня любви и дружбы (колумбийский аналог Дня святого Валентина) устроила в здании Дворца правосудия города Кукута горячую вечеринку со стриптизёрами и интересными конкурсами, в которых принимала активнейшее участие.



34-летнюю Вивиан Поланию знает вся Колумбия благодаря её раскрепощённому поведению и любви к откровенным фото и видео. Её за это даже прозвали "горячей судьёй" (Jueza hot).