Колумбийская служительница Фемиды устроила эротическое шоу прямо в здании суда

Хорошая судья и развлечения интересные.
Муниципальная судья по уголовным делам Вивиан Поланиа в честь Дня любви и дружбы (колумбийский аналог Дня святого Валентина) устроила в здании Дворца правосудия города Кукута горячую вечеринку со стриптизёрами и интересными конкурсами, в которых принимала активнейшее участие.
34-летнюю Вивиан Поланию знает вся Колумбия благодаря её раскрепощённому поведению и любви к откровенным фото и видео. Её за это даже прозвали "горячей судьёй" (Jueza hot).
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Примечательно, что в декабре 2022 года её уже отстраняли от работы на три месяца после того, как она появилась на онлайн-заседании в нижнем белье и с сигаретой. Но тогда Поланиа заявила, что лежала в постели во время слушания из-за панической атаки и низкого давления. Теперь же сослаться на состояние здоровья ей будет крайне непросто.
В дисциплинарной комиссии по судебной этике уже заявили, что проверят всех юристов, находившихся на вечеринке в здании суда. И по итогу проверки вынесут соответствующее решение по каждому отдельному индивиду. Больше всех, разумеется, должно достаться "королеве бала". Но судя по тому, что комиссия уже не единожды хотела отстранить Поланию за её деятельность в соцсетях, то можно предположить, что у "горячей судьи" есть покровители, которые в обиду её не дадут.
В каждой стране есть своя Хахалёва.
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Как можно сравнивать?
- а как?
- да вот так!