Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на месяц в ЦВСНП

Видео очень быстро разлетелось по сети, а ребенком "иностранных специалистов" заинтересовались правоохранительные органы. И вот тут всплыла любопытная информация. Оказалось, что ни опекунов, ни биологических родителей в Петербурге нет. Папашка в другом городе, а о матери и вовсе нет никакой информации. Сам же ребенок живет с подростками, которые ему не являются родственниками.