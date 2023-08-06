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Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на месяц в ЦВСНП

Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на месяц в ЦВСНП

Автор:
06 августа 2023 09:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Санкт-Петербург   Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей   дети   мигранты   суд   
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За этой непонятной аббревиатурой скрывается Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Началось все с того, что Иброхим Сангбоев, десяти лет отроду, не придумал ничего интереснее, чем бить бутылки об асфальт в культурной столице на набережной канала Грибоедова. А после того как ему сделали замечание, вовсе начал проявлять агрессию и крайне неприлично выражаться.


Видео очень быстро разлетелось по сети, а ребенком "иностранных специалистов" заинтересовались правоохранительные органы. И вот тут всплыла любопытная информация. Оказалось, что ни опекунов, ни биологических родителей в Петербурге нет. Папашка в другом городе, а о матери и вовсе нет никакой информации. Сам же ребенок живет с подростками, которые ему не являются родственниками.


Вот и принял решение октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправить Сангбоева в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 30 дней. Если за это время его отец не появится, дальнейшую судьбу пацана будет решать суд.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей   дети   мигранты   суд   
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39  комментариев
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79k
Доктор Джонс 2 часа назад
Выпустят его потом, но зверёк останется зверьком... Депортировать вместе с его папашей и "подростками, которые ему не являются родственниками", а также их родителями...
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2k
владимир 3 минуты назад
Эту тварь не в ЦВСНП нужно а сразу башкой о поребрик и в канал.
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25k
AzuveR 3 минуты назад
Уже писал,повторюсь. Чуркабес остаётся чуркабесом ,вне зависимости от возраста. У этого писдюка уже с рождения,в крови ненависть к Русским. А сколько таких утырков разных возрастов обитает в нашей стране ? Я не националист, я просто не перевариваю чурок на дух. Была бы моя воля ,собрал бы всё это стадо, по всей России и выгнал бы на уй в родные кишлаки.Накипело.
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3k
Станислав Вершинин 11 минут назад
На его солнечной родине есть какая-то служба по беспризорным детям? Вот ей его и передать. Как отсидит.
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16k
Shtoppi 16 минут назад
<<Если за это время его отец не появится, дальнейшую судьбу пацана будет решать суд.>>
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если родители не объявятся, думаю стоит задуматься о поголовной проверке всех находящихся на территории РФ мигрантов из ср. азии. прям вот пустить патрули и всех подходящих под описание приматов тормозить и трясти. причем подряд и старых и малых, и самок и самцов. всю "не кондицию", на первый раз, депортировать в их родные жопы мира, без права на въезд. те кто проникает в страну не легально несмотря ни на что - сжать на от 10 лет и выше - пущай работают коли так хочется.
думаю после подобных мероприятий, которые должны стать постоянными, учитывая складывающуюся нездоровую обстановку, количество этой грязи на улицах российских городов сильно уменьшится.
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3k
Pioner76 24 минуты назад
Ну и терпение у мужиков. Не смотря на возраст овцее.ба он после првых слов из своего грязного рта лежал бы на тратуаре. И он не исправится уже. Дальше хуже будет.
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8k
Сфинктер Андропова Полчаса назад
Его не в центр надо было помещать , а в мешок и в реку
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234
МИХАН Полчаса назад
Может провокация ? Западу нужна буза внутри России ..Щегол неплохо говорит по русски и матерится хорошо ..
Может таких в соцсетях накачивают и заставляют выходить на улицы ? Тут проверка нужна ,кто его научил и послал на улицу и т.д .
Нехватало нам еще межнациональной бойни внутри России на радость англосаксам и либерам ..
На фронте плечом к плечу воюют мужики разных национальностей ,те же чеченцы с которыми мы были стравлены в недалеком прошлом и слава Аллаху поняли что и зачем
Теперь вот эти начинают бузить щеглы ..Он явно не понимает о чем говорит ..И все же таких может появится масса в России волчат .
Это проблема очень серьезная особенно сейчас !
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13
Ибрагим Шах-Заде Полчаса назад
А что там решать? Департировать в Туркестан, откуда он там родом?
Десять лет, а по-русски разговаривает плохо. В школу наверное не ходит?
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3k
Feathery Полчаса назад
Да что там решать: чемодан ---> вокзал ---> кишлак! Тут даже без чемодана обойдётся... 30 дней этого выродка кормить за счёт государства, к которому не то что уважения нет, а полное презрение!
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204
Александр Шевченко Полчаса назад
[мат] нужно и его и пару с мамой и только нога и, пока домой не уползут, за 5000 км от Питера.
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15k
Александр Полчаса назад
Не проявятся ни папа ни мама, ибо сразу возникнут множество вопросов....

А, что значит "живёт вместе с подростками, которые не являются ему родственниками"? В Питере какая-то "Республика ШКИД"?
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13
Ибрагим Шах-Заде Александр Полчаса назад
В Питере вообще загадочного много.
Традиционно.
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1k
jnkbxybr Полчаса назад
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13
Ибрагим Шах-Заде jnkbxybr 24 минуты назад
Пятьсот с плюсом!
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25k
Сталкер Полчаса назад
"Воспитателю" из видео самому по губищам натыкать следовало бы.
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4k
просто Дмитрий 39 минут назад
По крайней мере, в Центре этого приматыша "научат Родину "Советскую" любить"
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142
unclejohn 42 минуты назад
Его и папашу его, и тысячу соплеменников набить в 'столыпинские' вагоны - и на родную землю. Он в пути не то что матерится, говорить разучится.
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2
Creative 43 минуты назад
Поместили в "Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей". Значит 30 дней бюджет страны (граждан которой он так ненавидит) будет его кормить ... А бюджет этот и я пополняю. Удивительно и противно.
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30k
Головасыр коричнештанник 48 минут назад
я б его в канал х у @ нул бы и всех делов
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3k
Буратино 52 минуты назад
Этот ценный гражданин должен сдать отпечатки пальцев (чтобы потом не просочился) и отправиться в свой родной аул.
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3k
Aleks 53 минуты назад
Сколько уже откровенных сигналов, у них ненависть к русским, постарше они ее скрывают, затаивают, а у этого мелкого на языке, он передает атмосферу , которая в их диаспоре. Если сейчас не решить этот вопрос, то будет резня в масштабах страны. И любые превентивные меры оправданы, или поступить толерантно, уехать из страны, оставить все черным?
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−19
Евгений Курлыкин 2 часа назад
у Паука была неплохая предвыборная кампания, про пневмопушку, например)
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