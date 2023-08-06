Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на месяц в ЦВСНП

За этой непонятной аббревиатурой скрывается Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Началось все с того, что Иброхим Сангбоев, десяти лет отроду, не придумал ничего интереснее, чем бить бутылки об асфальт в культурной столице на набережной канала Грибоедова. А после того как ему сделали замечание, вовсе начал проявлять агрессию и крайне неприлично выражаться.
Осторожно, много мата!
Видео очень быстро разлетелось по сети, а ребенком "иностранных специалистов" заинтересовались правоохранительные органы. И вот тут всплыла любопытная информация. Оказалось, что ни опекунов, ни биологических родителей в Петербурге нет. Папашка в другом городе, а о матери и вовсе нет никакой информации. Сам же ребенок живет с подростками, которые ему не являются родственниками.
Вот и принял решение октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправить Сангбоева в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей на 30 дней. Если за это время его отец не появится, дальнейшую судьбу пацана будет решать суд.
Источник:
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если родители не объявятся, думаю стоит задуматься о поголовной проверке всех находящихся на территории РФ мигрантов из ср. азии. прям вот пустить патрули и всех подходящих под описание приматов тормозить и трясти. причем подряд и старых и малых, и самок и самцов. всю "не кондицию", на первый раз, депортировать в их родные жопы мира, без права на въезд. те кто проникает в страну не легально несмотря ни на что - сжать на от 10 лет и выше - пущай работают коли так хочется.
думаю после подобных мероприятий, которые должны стать постоянными, учитывая складывающуюся нездоровую обстановку, количество этой грязи на улицах российских городов сильно уменьшится.
Может таких в соцсетях накачивают и заставляют выходить на улицы ? Тут проверка нужна ,кто его научил и послал на улицу и т.д .
Нехватало нам еще межнациональной бойни внутри России на радость англосаксам и либерам ..
На фронте плечом к плечу воюют мужики разных национальностей ,те же чеченцы с которыми мы были стравлены в недалеком прошлом и слава Аллаху поняли что и зачем
Теперь вот эти начинают бузить щеглы ..Он явно не понимает о чем говорит ..И все же таких может появится масса в России волчат .
Это проблема очень серьезная особенно сейчас !
Десять лет, а по-русски разговаривает плохо. В школу наверное не ходит?
А, что значит "живёт вместе с подростками, которые не являются ему родственниками"? В Питере какая-то "Республика ШКИД"?
Традиционно.
У меня русская подруга с русским прибуржуеным мужиком своим летала еще лет 15 назад рожать во францию. Вот их детеныш гражданин франции. Нормальный кстати пацанчик вырос.