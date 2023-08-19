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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 606 постов • 36 подписчиков подписаться
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Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля

Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля

Автор:
19 августа 2023 11:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Канада   лес   пожары   санкции   суд   
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Канада горит уже почти полгода и останавливаться не собирается.

Началось все с марта этого года, за это время пламя уничтожило 13,7 млн га леса. Пожары были зарегистрированы во всех провинциях и территориях. Эвакуировано свыше 150 000 человек.


Самые крупные возгорания были в Альберте, на Северо-Западных территориях, в Новой Шотландии, Онтарио, Квебеке, а также в Британской Колумбии.


Канадский межведомственный центр лесных пожаров заявил, что этот сезон худший за всю историю наблюдений. По всей территории сейчас полыхает около 1100 пожаров.


Все видюхи свежие!В пятницу закончилась эвакуация населения столицы провинции Северо-Западных территории города Йеллоунайф, все 20 000 человек покинули город из-за невозможности спасти его от пламени.


Северо-Западных территориях было объявлено чрезвычайное положение – там бушуют более 200 лесных пожаров. В городах Форт-Смит, К'атл'одече, Хей-Ривер, Энтерпрайз и Жан-Мари-Ривер действует приказ об эвакуации.


Ну а тем временем власти Канады ввели санкции против трех московских судов - Московского городского суда, Хамовнического и Басманного районных судов. Больше проблем в Канаде нет.

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Метки: Видео   Канада   лес   пожары   санкции   суд   
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21  комментарий
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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24k
Bar0 6 минут назад
А почему меня должны заботить пожары в Канаде? Я вообще на другом континенте живу.
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16k
Alex 13 минут назад
Надо срочно выделить хохлам еще 100500 лярдов денег... Немедленно! И всё потухнет. Инфа сотка!
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180
Eric Cartman 23 минуты назад
Гори-гори ясно, чтобы не погасло
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
Очень хорошо.
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2k
taxcop 41 минуту назад
Good news, Canadians
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2k
Digektor Час назад
Бросьте туда Тумблер! Она скажет, что пожары отобрали у неё детство и они потухнут
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3k
Бровеносец в потёмках Час назад
- Трюдо продал весь лес китайцам и теперь заметает следы!
- Нет, это потому что при нём совсем развалили противопожарные службы! Кругом одни взяточники и очковтиратели!
- Нет, это потому, что деньги из бюджета тратят на новые цветные носки для Трюдо, а не на пожарные самолёты!
- Нет, просто элита живёт в своих дворцах и им плевать на страну и проблемы обычных людей, главное набить свои карманы!
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1k
Сергей 2 часа назад
Не понимаю, можно отбомбиться, создать "полосу препятствия" для огня и пожар локализуется. Это разумно, если не хватает ресурсов тушить обычными средсвами
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11k
Кот Бегемот 2 часа назад
Где, где? Ах да, ...в Канаде. Ну, тогда:
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80k
Доктор Джонс 2 часа назад
А нам трут о глобальном потеплении, о сокращении выбросов и т.п.
Ипучие лицемеры, продолжайте помогать хохлам, пусть вам воздастся по заслугам...
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3k
poбт 2 часа назад
как там пиз*дели в свое время про Сибирь...

никому дым сейчас не мешает?
тушить экономически не целесообразно?
скрывают незаконные вырубки для Китая?
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16k
Shtoppi 2 часа назад
<<да воздастся каждому по делам его...>>
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310
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
бытует мнение хотят ветряки туда воткнуть наместо этих лесов.
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82k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Лес жалко...
Зверюшек жалко... Птичек...
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