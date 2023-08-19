Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля

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Муж Бритни Спирс подал на развод, обвинив певицу в измене

Суд арестовал челябинского маньяка, который 14 лет держал девушку в подвале

Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на месяц в ЦВСНП

Жительница Онтарио за день посадила более 4500 деревьев

«Вы здесь никто»: в Липецкой области жилое здание продали вместе с людьми