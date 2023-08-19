Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля

Канада горит уже почти полгода и останавливаться не собирается.
Началось все с марта этого года, за это время пламя уничтожило 13,7 млн га леса. Пожары были зарегистрированы во всех провинциях и территориях. Эвакуировано свыше 150 000 человек.
Самые крупные возгорания были в Альберте, на Северо-Западных территориях, в Новой Шотландии, Онтарио, Квебеке, а также в Британской Колумбии.
Днем и ночью небо одинаково красного цвета
Канадский межведомственный центр лесных пожаров заявил, что этот сезон худший за всю историю наблюдений. По всей территории сейчас полыхает около 1100 пожаров.
Все видюхи свежие!В пятницу закончилась эвакуация населения столицы провинции Северо-Западных территории города Йеллоунайф, все 20 000 человек покинули город из-за невозможности спасти его от пламени.
Северо-Западных территориях было объявлено чрезвычайное положение – там бушуют более 200 лесных пожаров. В городах Форт-Смит, К'атл'одече, Хей-Ривер, Энтерпрайз и Жан-Мари-Ривер действует приказ об эвакуации.
Ну а тем временем власти Канады ввели санкции против трех московских судов - Московского городского суда, Хамовнического и Басманного районных судов. Больше проблем в Канаде нет.
Источник:
- Суд арестовал челябинского маньяка, который 14 лет держал девушку в подвале
- Пацана, матерившего всех русских в центре Петербурга, закрыли на месяц в ЦВСНП
- Пресненский суд Москвы арестовал 100 миллионов рублей на счетах Блиновской, конфисковал 21 объект недвижимости и коллекцию золотых монет
- Жительница Онтарио за день посадила более 4500 деревьев
- "Допрыгался, Пригожин!": Канада ввела санкции против Валерии и её мужа
- Нет, это потому что при нём совсем развалили противопожарные службы! Кругом одни взяточники и очковтиратели!
- Нет, это потому, что деньги из бюджета тратят на новые цветные носки для Трюдо, а не на пожарные самолёты!
- Нет, просто элита живёт в своих дворцах и им плевать на страну и проблемы обычных людей, главное набить свои карманы!
Ипучие лицемеры, продолжайте помогать хохлам, пусть вам воздастся по заслугам...
никому дым сейчас не мешает?
тушить экономически не целесообразно?
скрывают незаконные вырубки для Китая?
Зверюшек жалко... Птичек...