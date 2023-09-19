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Велосипедист сбил девочку и выиграл суд против её отца

Велосипедист сбил девочку и выиграл суд против её отца

Автор:
19 сентября 2023 11:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бельгия   Велосипедист   Видео   в мире   люди   суд   
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Несколько лет назад мужчина на велосипеде сбил коленом 5-летнюю девочку в Бельгии. Видео появилось в сети и вызвало волну возмущения. Недавно стало известно, что мужчина выиграл судебный процесс против отца ребёнка.

В 2020 году 63-летний велосипедист, проезжая мимо пятилетней девочки, выставил колено и сшиб её, а затем продолжить свой путь, будто ничего не произошло. Отец девочки опубликовал видео в сети и рассказал, что не желает «охоты на ведьм», а просто хочет от мужчины извинений.

В марте 2021 года судья обязал пожилого велосипедиста выплатить компенсацию истцу, равную одному евро, на том основании, что владелец двухколёсного средства передвижения не собирался причинять вред ребёнку и то, что его уже достаточно «критиковали» в социальных сетях.

К слову, на судебном заседании, состоявшемся 3 февраля 2021 года велосипедист настаивал на том, что выставил колено, чтобы сохранить равновесие и избежать падения, добавив, что не сразу понял, что сбил ребёнка.

Спустя некоторое время велосипедист вновь появился в суде и предъявил иск отцу. Велосипедист утверждал во время судебного процесса, что опубликованные в сети кадры заставили его почувствовать угрозу со стороны разгневанных интернет-пользователей и он долгое время боялся выходить из дома. Со слов велосипедиста, он свернул с места происшествия и не смог извиниться или выразить раскаяние, тем более, что глава семейства устроил погоню за ним. Сейчас суд вынес решение в его пользу.

Размер компенсации, которую получит мужчина, определят в апреле 2024 года. Сумма, которую хочет получить велосипедист в качестве компенсации равняется 4500 евро (более 462 тысяч рублей). Она равняется цене велосипеда, который он якобы больше не сможет использовать.

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Метки: Бельгия   Велосипедист   Видео   в мире   люди   суд   
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10  комментариев
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68
ruslan d 58 минут назад
Вообще странно , если там не велодорожка , хотя даже если и она , чувак явно спецом это сделал .
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1k
Kra 7 минут назад
Ну, козел, что тут говорить?..
Непонятно, почему его оправдали. Может слезу пустил в суде или представил фото, на которых помогает детям переходить через дорогу?...
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6k
heta 17 минут назад
Без всякого суда иногда сшибаю велосипедистов, которые проезжают в опасной близости (на расстоянии локтя с влечевым упором) от меня. Не, большинство - вполне адекватные и едут вполне безопасно и предсказуемо, некоторые даже не слишком быстро, но есть некоторые, которым нравится иногда кувыркаться через руль.
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716
Шурман 40 минут назад
Новость старенькая , помню его на ньюсбладе и на хлн и вэйсбуке затратравили . Недавно еще такая история была но там принципиально сбил людей которые шли по тротуару на котором была велодорожка . У меня у дома тротуар на 2 части поделен , слева и справа для пешеходов а по середине для вело . Когда утром провожаю детей на школьный автобус то смотрю что бы их какой нибудь придурок на спортивном велике не сбил .
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3k
Роман 41 минуту назад
надо было отцу тоже выставить ногу для поддержания равновесия, как Леонид выставил и случайно попал в посла Ксеркса.
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3k
xbrat 46 минут назад
Бл*ть... куда катится этот мир? Старый пень дожил до седых мудей, таких правда только яма метр на два исправит. И он, бедалага, подал встречный иск за то, что ему прилетело по справедливости от окружающих? Судья видимо его муж...
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17k
Колька Валеркин сын 52 минуты назад
А еще жалуются, что у нас самый гуманный суд в мире. Да там полный абзац.
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21k
сеньор Леонсио 56 минут назад
Закон суров, но это закон! Не нам их судить , такое уж у них представление о справедливости !
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