Велосипедист сбил девочку и выиграл суд против её отца

Несколько лет назад мужчина на велосипеде сбил коленом 5-летнюю девочку в Бельгии. Видео появилось в сети и вызвало волну возмущения. Недавно стало известно, что мужчина выиграл судебный процесс против отца ребёнка.
В 2020 году 63-летний велосипедист, проезжая мимо пятилетней девочки, выставил колено и сшиб её, а затем продолжить свой путь, будто ничего не произошло. Отец девочки опубликовал видео в сети и рассказал, что не желает «охоты на ведьм», а просто хочет от мужчины извинений.
В марте 2021 года судья обязал пожилого велосипедиста выплатить компенсацию истцу, равную одному евро, на том основании, что владелец двухколёсного средства передвижения не собирался причинять вред ребёнку и то, что его уже достаточно «критиковали» в социальных сетях.
К слову, на судебном заседании, состоявшемся 3 февраля 2021 года велосипедист настаивал на том, что выставил колено, чтобы сохранить равновесие и избежать падения, добавив, что не сразу понял, что сбил ребёнка.
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Спустя некоторое время велосипедист вновь появился в суде и предъявил иск отцу. Велосипедист утверждал во время судебного процесса, что опубликованные в сети кадры заставили его почувствовать угрозу со стороны разгневанных интернет-пользователей и он долгое время боялся выходить из дома. Со слов велосипедиста, он свернул с места происшествия и не смог извиниться или выразить раскаяние, тем более, что глава семейства устроил погоню за ним. Сейчас суд вынес решение в его пользу.
Размер компенсации, которую получит мужчина, определят в апреле 2024 года. Сумма, которую хочет получить велосипедист в качестве компенсации равняется 4500 евро (более 462 тысяч рублей). Она равняется цене велосипеда, который он якобы больше не сможет использовать.
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Непонятно, почему его оправдали. Может слезу пустил в суде или представил фото, на которых помогает детям переходить через дорогу?...