Велосипедист сбил девочку и выиграл суд против её отца

В 2020 году 63-летний велосипедист, проезжая мимо пятилетней девочки, выставил колено и сшиб её, а затем продолжить свой путь, будто ничего не произошло. Отец девочки опубликовал видео в сети и рассказал, что не желает «охоты на ведьм», а просто хочет от мужчины извинений.

В марте 2021 года судья обязал пожилого велосипедиста выплатить компенсацию истцу, равную одному евро, на том основании, что владелец двухколёсного средства передвижения не собирался причинять вред ребёнку и то, что его уже достаточно «критиковали» в социальных сетях.

К слову, на судебном заседании, состоявшемся 3 февраля 2021 года велосипедист настаивал на том, что выставил колено, чтобы сохранить равновесие и избежать падения, добавив, что не сразу понял, что сбил ребёнка.