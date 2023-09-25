25 раз, когда гостиницы удивили постояльцев своей креативностью

Хорошие отели и гостиницы стараются сделать пребывание своих гостей как можно более приятным. Люди ценят впечатления больше, чем просто низкие цены. Поэтому гостиничный персонал пытается искренне радовать клиентов и делать так, чтобы они вернулись снова и снова. В ход идут самые разные способы!
1. «Мой приятель много путешествует по работе и попросил крепость из одеял и подушек. Ему предоставили Форт Хэмптон!»
«Добро пожаловать в ваш официальный подушечный форт гостиницы Хэмптон! Прежде чем зайти в него, будьте добры ознакомиться со следующими правилами:
1) Будьте всегда верны Форту Хэмптон.
2) Защищайте эту крепость любой ценой. Это ваш дом.
3) Снимайте обувь перед тем, как зайти внутрь.
4) Не пускайте газы в форте. Это маленькое пространство с ограниченным запасом воздуха.
5) Всегда соблюдайте правила форта, в противном случае вы будете изгнаны в некомфортную пустошь, в которой не бывает крепостей из подушек, на веки вечные».
4. «В моем гостиничном номере шторы устроены так, что посередине нет этого раздражающего зазора, щелки, в которую пробивается свет»
«Возьмите ваш кусок мыла домой! Отели ежедневно выбрасывают тонны мыла, которое использовалось один-два раза. Если вы хотите забрать ваш кусок мыла с собой, он принесет пользу, а не будет выброшен».
6. «В этом отеле старые и испачканные полотенца для лица повторно используются в качестве тряпок»
«Я Тряпка, и я могу быть вся в пятнах или дырках, но я ЧИСТАЯ. Мною можно вытирать пятна от кофе, масло, грязь, даже снимать макияж. Если вам понадобится больше тряпок, сообщите об этом администратору. Спасибо за то, что помогает сохранить в чистоте наши белоснежные полотенца для лица и тела!»
8. «Отель, в котором я остановился, раньше был железнодорожным вокзалом, и внутри него находился настоящий поезд с номерами внутри каждого вагона»
9. «В моем отеле в Китае есть карточка, которую можно отдать таксисту, чтобы вы могли найти дорогу обратно»
«Кокос движется — ветрено. Неподвижен — ветер не ожидается. Кокос мокрый — дождливо. Сухой — значит погода солнечная. Кокос белый — идёт снег. Невидим — туманно. Если кокос исчез — ураган».
11. «В отеле, в котором я остановился, есть планы пожарной эвакуации на уровне земли, чтобы вы могли их увидеть, если коридоры заполнились дымом»
«Я попросила горничную куда-то спрятать фотографию Роберта Дауни-младшего, которую заметила в номере. Я совсем забыла об этом, и когда пошла принять горячую ванну, чтобы смыть с себя ужасный день, была страшно удивлена».
16. «Черное полотенце в моем гостиничном номере для снятия макияжа, чтобы не испачкать белые»
21. «В этом отеле вы можете одолжить растение и взять его с собой в номер, чтобы у вас был друг, с которым можно поговорить»
22. «В моем номере в отеле есть бесплатный телефон Android с бесплатным интернетом и звонками»
23. «Я оставил свою куртку в отеле, и мне прислали ее по почте вместе с подушкой в подарок»
24. «Как парень, который каждую зиму возит свою семью в отель, пока сам работает над книгой, я одобряю эту ванную»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Отличная идея.Один только вопрос: а нельзя мыло растопить и заново залить в формочки?
Кто будет этим заниматься? Отель? Оно ему надо?