25 раз, когда гостиницы удивили постояльцев своей креативностью

«Добро пожаловать в ваш официальный подушечный форт гостиницы Хэмптон! Прежде чем зайти в него, будьте добры ознакомиться со следующими правилами:

1) Будьте всегда верны Форту Хэмптон.

2) Защищайте эту крепость любой ценой. Это ваш дом.

3) Снимайте обувь перед тем, как зайти внутрь.

4) Не пускайте газы в форте. Это маленькое пространство с ограниченным запасом воздуха.

5) Всегда соблюдайте правила форта, в противном случае вы будете изгнаны в некомфортную пустошь, в которой не бывает крепостей из подушек, на веки вечные».