FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 4406 постов • 1889 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
25 раз, когда гостиницы удивили постояльцев своей креативностью

25 раз, когда гостиницы удивили постояльцев своей креативностью

Автор:
25 сентября 2023 15:59
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Гостиницы   гостиничный бизнес   идеи   креатив   креативность   постояльцы   сервис   смекалка   творческий подход   
1302
26

Хорошие отели и гостиницы стараются сделать пребывание своих гостей как можно более приятным. Люди ценят впечатления больше, чем просто низкие цены. Поэтому гостиничный персонал пытается искренне радовать клиентов и делать так, чтобы они вернулись снова и снова. В ход идут самые разные способы!

×
×

«Добро пожаловать в ваш официальный подушечный форт гостиницы Хэмптон! Прежде чем зайти в него, будьте добры ознакомиться со следующими правилами:

1) Будьте всегда верны Форту Хэмптон.

2) Защищайте эту крепость любой ценой. Это ваш дом.

3) Снимайте обувь перед тем, как зайти внутрь.

4) Не пускайте газы в форте. Это маленькое пространство с ограниченным запасом воздуха.

5) Всегда соблюдайте правила форта, в противном случае вы будете изгнаны в некомфортную пустошь, в которой не бывает крепостей из подушек, на веки вечные».



«Возьмите ваш кусок мыла домой! Отели ежедневно выбрасывают тонны мыла, которое использовалось один-два раза. Если вы хотите забрать ваш кусок мыла с собой, он принесет пользу, а не будет выброшен».



«Я Тряпка, и я могу быть вся в пятнах или дырках, но я ЧИСТАЯ. Мною можно вытирать пятна от кофе, масло, грязь, даже снимать макияж. Если вам понадобится больше тряпок, сообщите об этом администратору. Спасибо за то, что помогает сохранить в чистоте наши белоснежные полотенца для лица и тела!»


«Кокос движется — ветрено. Неподвижен — ветер не ожидается. Кокос мокрый — дождливо. Сухой — значит погода солнечная. Кокос белый — идёт снег. Невидим — туманно. Если кокос исчез — ураган».


«Я попросила горничную куда-то спрятать фотографию Роберта Дауни-младшего, которую заметила в номере. Я совсем забыла об этом, и когда пошла принять горячую ванну, чтобы смыть с себя ужасный день, была страшно удивлена».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Гостиницы   гостиничный бизнес   идеи   креатив   креативность   постояльцы   сервис   смекалка   творческий подход   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Kra 11 минут назад
пчелиные ульи на крыше отеля - круто , если только окна в нем не открываются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай 11 минут назад
Меня один раз гостиница удивила своей креативностью.... Где то на Кавказе... Захожу в номер, а на полтолке сидят мухи. Штук 200.... Никогда такой фигни не видел))) Но номер без проблем поменяли)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Комментарий к фото
Устройство для избавления от супруги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Гостиница для душевно больных?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Ну и нахера это нужно?Сиди потом распутывай.А на чаевые для работников я лучше себе мороженку куплю.А то в еб.иб.те слишком жарко.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
БамбарбияКиргуду 37 минут назад
Хохлам будет не достаточно.Они ещё потребуют штук десять.А потом вынесут пол отеля.А потом заставят персонал кричать слава урине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
БамбарбияКиргуду 47 минут назад
«Возьмите ваш кусок мыла домой! Отели ежедневно выбрасывают тонны мыла, которое использовалось один-два раза. Если вы хотите забрать ваш кусок мыла с собой, он принесет пользу, а не будет выброшен».
---------------------
Отличная идея.Один только вопрос: а нельзя мыло растопить и заново залить в формочки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
БамбарбияКиргуду 49 минут назад
Навальному бы понравилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109080



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ветеринары подарили вторую жизнь коту, который остался без лап
Ветеринары подарили вторую жизнь коту, который остался без лап
Жадность в радость
Жадность в радость
Набирающие популярность в сообществах
Поездка в Дагестан. Почему именно туда?
Поездка в Дагестан. Почему именно туда?
10 малоизвестных фактов о психологии
10 малоизвестных фактов о психологии
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#интересно#Прикол#Россия#авто аварии#США#Санкт-Петербург
#история#автомобили#люди#СССР#ДТП#аварии#Автовсячина#фильм#сарказм
#в мире#животные#забавно#Юмор#кино#факты#полиция#позитив#кот
Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать Женщина погнула смартфон Huawei Mate 50, но он продолжил работать 30 вещей, которые люди сделали своими руками 30 вещей, которые люди сделали своими руками 25 необычных и симпатичных автобусных остановок со всего мира 25 необычных и симпатичных автобусных остановок со всего мира 40 креативных вещей, которые создали творческие люди 40 креативных вещей, которые создали творческие люди 30 необычных кружек, которыми поделились на просторах сети 30 необычных кружек, которыми поделились на просторах сети "Я сделал": пользователи сети показали то, что сделали своими руками "Я сделал": пользователи сети показали то, что сделали своими руками

На что жалуетесь?

Вернуться