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35 примеров запоминающейся креативной рекламы

35 примеров запоминающейся креативной рекламы

Автор:
29 сентября 2023 12:58
Сообщество : Юмор
Метки: Рекламный креатив   Хорошая реклама   Юмор   креатив   креативность   реклама   рекламные перлы   творческий подход   
2147
36

Многие до сих пор недооценивают креативность в рекламе, действуя по стандартным шаблонам. А вот те, кто осмелился немного выйти за рамки, получают шанс на успех и на то, что их запомнят надолго! Оцените несколько примеров рекламных объявлений с творческим подходом.

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  • Никогда не делитесь ими с кем-либо
  • Регулярно меняйте
  • Не держите на видном месте


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рекламный креатив   Хорошая реклама   Юмор   креатив   креативность   реклама   рекламные перлы   творческий подход   
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4  комментария
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2k
alex Час назад
Комментарий к фото
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3k
Хачик 23 минуты назад
Вот где реклама!))
Ссылка www.youtube.com
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12k
Дима Полчаса назад
28 из Израиля, там справа-налево читают. Иначе, я бы не обратился к такому дантисту.
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2k
alex 36 минут назад
Комментарий к фото
поздно. я уже умер. а спичку поджечь нужно, чтобы не выёживалась. сигаретка и так сгорит, если не забычкуют
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