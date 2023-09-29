35 примеров запоминающейся креативной рекламы

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Многие до сих пор недооценивают креативность в рекламе, действуя по стандартным шаблонам. А вот те, кто осмелился немного выйти за рамки, получают шанс на успех и на то, что их запомнят надолго! Оцените несколько примеров рекламных объявлений с творческим подходом.
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2. Johnnie Walker Scotch. Есть причина, по которой Джонни ходит пешком — он не садится за руль пьяным. И вы не должны
Простая, но очень эффективная реклама
3. Спасибо за то, что пришли к нам в защитной маске для лица (и не обессудьте, что мы не расслышали ваше имя)
- Никогда не делитесь ими с кем-либо
- Регулярно меняйте
- Не держите на видном месте
13. Реклама Всемирного фонда дикой природы от DDB Worldwide, Эквадор: «Они тоже должны быть дома»
15. Чем дольше ребенок с аутизмом остается без помощи, тем труднее установить с ним контакт
19. «Воппер для социального дистанцирования». С тройным луком, чтобы держать людей на расстоянии
Источник: — переведено специально для fishki.net
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