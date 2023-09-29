35 примеров запоминающейся креативной рекламы

Многие до сих пор недооценивают креативность в рекламе, действуя по стандартным шаблонам. А вот те, кто осмелился немного выйти за рамки, получают шанс на успех и на то, что их запомнят надолго! Оцените несколько примеров рекламных объявлений с творческим подходом.