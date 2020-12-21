Смекалистые гении с безграничной фантазией, которые найдут выход из любой ситуации

Перефразируя известную фразу: "Смекалка нам строить и жить помогает!". Без нее в современном мире вообще никуда. Мы собрали примеры убойных изобретений и варианты решения проблем, которые могли прийти в голову только гениям или идиотам.

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1. Ничего не помешает ему есть палочками 0 Источник:

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2. Если на глаз не получается понять, то в ход идут подручные средства 0 Источник:

3. Я у мамы инженер 0 Источник:

4. Просторная студия, говорили они 0 Источник:

5. Если замок не подходит 0 Источник:

6. Ремонт без шпателя? Пфф 0 Источник:

7. В стиле лофт 0 Источник:

8. Охранная система 0 Источник:

9. Придумали же 0 Источник:

10. Для тех, кто не любит кричать 0 Источник:

11. Боги продаж 0 Источник:

12. Все удовольствия за раз 0 Источник:

13. Забыл ложку на обеде 0 Источник:

14. Теперь в очереди первый 0 Источник:

15. Необычный дворник 0 Источник: