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Смекалистые гении с безграничной фантазией, которые найдут выход из любой ситуации

Смекалистые гении с безграничной фантазией, которые найдут выход из любой ситуации (17 фото)

Автор:
21 декабря 2020 12:15
Сообщество : Юмор
Метки: гении из народа   гений   идея   креатив   придумали   прикол   смекалка   
1189
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Перефразируя известную фразу: "Смекалка нам строить и жить помогает!". Без нее в современном мире вообще никуда. Мы собрали примеры убойных изобретений и варианты решения проблем, которые могли прийти в голову только гениям или идиотам.
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Метки: гении из народа   гений   идея   креатив   придумали   прикол   смекалка   
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