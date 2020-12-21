Смекалистые гении с безграничной фантазией, которые найдут выход из любой ситуации

Перефразируя известную фразу: "Смекалка нам строить и жить помогает!". Без нее в современном мире вообще никуда. Мы собрали примеры убойных изобретений и варианты решения проблем, которые могли прийти в голову только гениям или идиотам.
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