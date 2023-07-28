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30 вещей, которые люди сделали своими руками

30 вещей, которые люди сделали своими руками

Автор:
28 июля 2023 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разное   идеи   креатив   кройка и шитье   мастерица   мастерство   одежда   своими руками   творчество   шитьё   
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В последнее время появляется мода делать вещи своими руками, а не просто покупать покупать в масс-маркете: от одежды до аксессуаров. Ведь всегда приятно осознавать, что эту вещь ты сделал самостоятельно, а в такие вещи обычно вложена особая энергия. Сообщество на форуме Reddit r/sewing собирает работы пользователей со всего мира — они делятся творениями которые сшили своими руками, и которыми очень гордятся.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   идеи   креатив   кройка и шитье   мастерица   мастерство   одежда   своими руками   творчество   шитьё   
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1  комментарий
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ruslan d Час назад
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