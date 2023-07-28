30 вещей, которые люди сделали своими руками

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В последнее время появляется мода делать вещи своими руками, а не просто покупать покупать в масс-маркете: от одежды до аксессуаров. Ведь всегда приятно осознавать, что эту вещь ты сделал самостоятельно, а в такие вещи обычно вложена особая энергия. Сообщество на форуме Reddit r/sewing собирает работы пользователей со всего мира — они делятся творениями которые сшили своими руками, и которыми очень гордятся.
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11. "Первое творение, которое я сшила на машинке. Всё пошло не по плану, и теперь это похоже на детёныша кенгуру"
14. "Начала шить сумки. У меня уже есть лист ожидания из людей, которые хотят заказать у меня сумку"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Разное идеи креатив кройка и шитье мастерица мастерство одежда своими руками творчество шитьё
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