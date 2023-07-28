30 вещей, которые люди сделали своими руками

В последнее время появляется мода делать вещи своими руками, а не просто покупать покупать в масс-маркете: от одежды до аксессуаров. Ведь всегда приятно осознавать, что эту вещь ты сделал самостоятельно, а в такие вещи обычно вложена особая энергия. Сообщество на форуме Reddit r/sewing собирает работы пользователей со всего мира — они делятся творениями которые сшили своими руками, и которыми очень гордятся.