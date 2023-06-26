25 необычных и симпатичных автобусных остановок со всего мира

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Креативность. Уникальность. Нестандартное мышление. Это не те слова, которые обычно ассоциируются с общественным транспортом и его инфраструктурой — например, автобусными остановками. Однако и здесь есть место архитектурному и дизайнерскому подвигу!
1. Автобусная остановка с Тоторо в Японии, созданная руками энтузиастов ради детишек, которые ждут на ней школьный автобус
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2. Старая автобусная остановка в Бразилии до и после того, как над ней потрудился художник
5. Компания Caribou Coffee — рекламная кампания сэндвичей для завтрака. Автобусные остановки в Миннеаполисе (США) превратились в печки с настоящим подогревом
6. «Вкусные» автобусные остановки в Японии в виде арбуза, лимона, клубники, помидора и мускусной дыни
7. Город Лестер (Великобритания) начинает превращать автобусные остановки в «пчелиные остановки». Необычное решение
15. Летом на автобусной остановке в Южной Корее распыляют туман, чтобы людям было прохладно
18. Современная автобусная остановка в Швеции. С деревянными капсулами, на которые можно опереться и которые автоматически поворачиваются, закрывая вас от ветра
20. Автобусная остановка с причудливой деревянной конструкцией у главной дороги в Блудове, Северная Моравия
24. Автобусная станция «Удивительная китовая челюсть» от Nio Architecten в Хофддорпе, Нидерланды
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: автобусная остановка автобусные остановки дизайн идеи креатив нестандартно творчество фото со всего мира
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