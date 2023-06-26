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25 необычных и симпатичных автобусных остановок со всего мира

25 необычных и симпатичных автобусных остановок со всего мира

Автор:
26 июня 2023 14:09
Сообщество : Картинка дня
Метки: автобусная остановка   автобусные остановки   дизайн   идеи   креатив   нестандартно   творчество   фото со всего мира   
1002
26

Креативность. Уникальность. Нестандартное мышление. Это не те слова, которые обычно ассоциируются с общественным транспортом и его инфраструктурой — например, автобусными остановками. Однако и здесь есть место архитектурному и дизайнерскому подвигу!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автобусная остановка   автобусные остановки   дизайн   идеи   креатив   нестандартно   творчество   фото со всего мира   
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3  комментария
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59k
Александр 23 минуты назад
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59k
Александр 20 минут назад
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835
Шурман Час назад
Это не только автобусная но и электричка .
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