FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1157 постов • 246 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
17 компаний, у которых есть отличные идеи для клиентов

17 компаний, у которых есть отличные идеи для клиентов

Автор:
21 июня 2024 22:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Отличные   Хороший   идеи   клиенты   компании   сервис   
933
18

Мы все ценим хороший сервис и приятную атмосферу, поэтому владельцы заведений всегда стараются придумать что-то особенное и оригинальное, чтобы завоевать любовь клиентов. В этом посте вы увидите уникальные фишки ресторанов, кафе и супермаркетов, владельцы которых заботятся о своих посетителях.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: Отличные   Хороший   идеи   клиенты   компании   сервис   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28
*вший 39 минут назад
10. В норвежском Burger King есть раковина, в которую можно налить содовую, прежде чем выбросить стакан.

Может вылить остатки содовой, прежде чем выбросить стакан?

Гугл переводчик он такой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rom 9 секунд назад
Говнопост, если честно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80k
Viktor 5 минут назад
Чёта не вкурил.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
*вший 37 минут назад
12. Робот Марти бродит по супермаркету в поисках мусора

Не только. Он ещё и шпионит за посетителями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 43 минуты назад
Половина этих "идей" попахивают статьёй за пропаганду сами знаете чего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
*вший Bill Полчаса назад
Чего? Западного образа жизни? Чё та я ничего странного не обнаружил. У Вас мозг работает не в том направлении.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1908 постов (1852 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

284828



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке
Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке
Набирающие популярность в сообществах
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
«Спуск»: маэстро-ледоруб и склизкий бежевый проход
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Как на картине: путешествие по следам великих художников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#фильм#кошка#полиция#позитив#Китай#факты#Россия
#люди#интересно#кино#кот#собака#США#Еда#Ynews#конфликт#криминал
#животные#Юмор#интересное#новости#улыбнуло#забавно#история#милота#машина#Москва
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников 17 умельцев, которые обычные предметы превратили в "конфетку" 17 умельцев, которые обычные предметы превратили в "конфетку" 15 отличных рекламных идей, которые придумали настоящие профессионалы 15 отличных рекламных идей, которые придумали настоящие профессионалы 25 раз, когда гостиницы удивили постояльцев своей креативностью 25 раз, когда гостиницы удивили постояльцев своей креативностью 15 любопытных идей, которые нужно реализовать повсеместно 15 любопытных идей, которые нужно реализовать повсеместно Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку Китайские студенты изобрели самоочищающуюся дверную ручку

На что жалуетесь?

Вернуться