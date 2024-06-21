17 компаний, у которых есть отличные идеи для клиентов

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Мы все ценим хороший сервис и приятную атмосферу, поэтому владельцы заведений всегда стараются придумать что-то особенное и оригинальное, чтобы завоевать любовь клиентов. В этом посте вы увидите уникальные фишки ресторанов, кафе и супермаркетов, владельцы которых заботятся о своих посетителях.
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2. В этом кафе вы можете использовать карточку, чтобы сообщить людям, что вы готовы разделить столик
4. Обертка, которую можно превратить в подставку, чтобы палочки не касались грязного стола
6. Пекарня производит вертикальные ломтики хлеба, чтобы можно было делать огромные бутерброды у себя дома
10. В норвежском Burger King есть раковина, в которую можно налить содовую, прежде чем выбросить стакан
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Может вылить остатки содовой, прежде чем выбросить стакан?
Гугл переводчик он такой.
Не только. Он ещё и шпионит за посетителями.