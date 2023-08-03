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30 необычных кружек, которыми поделились на просторах сети

30 необычных кружек, которыми поделились на просторах сети

Автор:
03 августа 2023 21:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разное   дизайн   идеи   креатив   кружки   необычно   подборка   посуда   стиль   
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Кружки — пожалуй, самая часто используемая посуда. Кто-то выбирает минималистичные и однотонные посуду, а для кого-то это слишком скучно — и они предпочитают нечто уникальное, с изюминкой, или ручной работы. В этой подборке как раз такие примеры. На форуме Reddit даже есть отдельное сообщество, в котором пользователи делятся фото интересных и креативных кружек. С такими кружками любое чаепитие станет необычным! Взглянем на самые яркие примеры.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   дизайн   идеи   креатив   кружки   необычно   подборка   посуда   стиль   
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17k
Александр Сучков 2 часа назад

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Vladimir Grishin Полчаса назад
Хочу вот такую...Где бы заказать???

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Егор Час назад
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Cornho 2 часа назад
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Alex 2 часа назад
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