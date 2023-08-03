30 необычных кружек, которыми поделились на просторах сети

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Кружки — пожалуй, самая часто используемая посуда. Кто-то выбирает минималистичные и однотонные посуду, а для кого-то это слишком скучно — и они предпочитают нечто уникальное, с изюминкой, или ручной работы. В этой подборке как раз такие примеры. На форуме Reddit даже есть отдельное сообщество, в котором пользователи делятся фото интересных и креативных кружек. С такими кружками любое чаепитие станет необычным! Взглянем на самые яркие примеры.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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