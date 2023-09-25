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Финский телеканал опубликовал архивные кадры отдыха Путина и Собчака

Финский телеканал опубликовал архивные кадры отдыха Путина и Собчака

Автор:
25 сентября 2023 12:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 90-е   А.Собчак   В.Путин   Видео   Финляндия   архивные видео   исторические видео   отдых   
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В. Путин и его тогдашний начальник Анатолий Собчак приехали на отдых в Финляндию в период майских праздников в начале 90-х годов — после распада СССР. На кадрах нынешний президент РФ ходит в спортивном костюме, обедает, рыбачит и играет в теннис и дартс.


Финский телеканал Yle показал интересные видеозаписи 90-х годов. СМИ утверждает, что об этом визите в Финляндию ранее не было известно, и эти видео не публиковались.


По информации СММИ политики отдыхали на финском острове Торсе в Ботническом заливе на юго-западе страны. Здесь находилась вилла компании Thomesto Group, импортировавшей необработанную российскую древесину. В настоящее время это место - в частной собственности, и не связано с бизнесом.


Телеканал опубликовал несколько коротких записей. На них Анатолий Собчак и нынешний президент РФ показаны в максимально отпускной обстановке, без галстуков и парадной одежды. Предположительно на отдых ВВП взял с собой жену. На некоторых кадрах замечена и супруга А.Собчака - Людмила Нарусова.




По данным телеканала, гостей принимали финские бизнесмены, которые хотели наладить торговые отношения с РФ. Как рассказывает один из работников Thomesto, его компания не планировала заключать никаких крупных сделок, но рассчитывала, что после визита А.Собчака и В.Путина сможет вести беспроблемный бизнес и не испытывать сложностей с налогами. Финским бизнесменам также запомнилось, что русские гости были заядлыми рыбаками и их волновал размер улова, а еще, что ВВП практически не употреблял алкоголь и не курил.



Напомним, что А.Собчак с 1991 по 1996 год был мэром Санкт-Петербурга, а В.Путин тогда работал председателем комитета по внешним связям и первым зампредседателя правительства города,

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Метки: 90-е   А.Собчак   В.Путин   Видео   Финляндия   архивные видео   исторические видео   отдых   
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9  комментариев
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53k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
довольно культурный отдых.
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9k
Роман 2 минуты назад
Не бухают, не курят, матом не ругаются. Играют в спортивные игры и активно рыбачат. Нормальный себе отдых.
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2k
Alex 19 минут назад
Ходит в спортивном костюме! Да это ж полный трындец! А рыбалка! А дартс и теннис! Это ж сразу доказывает, что Путин... живой
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3k
Мочи свиней! Полчаса назад
И весь мир в акуе: Путин нашёл эликсир молодости!
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193
wgw Полчаса назад
Там уже "Дмитрий Донской" на боевом дежурстве
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17k
Голос Вселенной Полчаса назад
Отдых как отдых. Всем бы политикам так отдыхать.
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7k
klop 47 минут назад
Етить колотить вот это компромат! Где неполживая тупорылая либерлда с хохлоговном.
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94k
Татьяна Юсова Час назад
Ещё в 90-х Путин пытался оккупировать Финляндию!
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