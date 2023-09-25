Финский телеканал опубликовал архивные кадры отдыха Путина и Собчака





Финский телеканал Yle показал интересные видеозаписи 90-х годов. СМИ утверждает, что об этом визите в Финляндию ранее не было известно, и эти видео не публиковались.

По информации СММИ политики отдыхали на финском острове Торсе в Ботническом заливе на юго-западе страны. Здесь находилась вилла компании Thomesto Group, импортировавшей необработанную российскую древесину. В настоящее время это место - в частной собственности, и не связано с бизнесом.

Телеканал опубликовал несколько коротких записей. На них Анатолий Собчак и нынешний президент РФ показаны в максимально отпускной обстановке, без галстуков и парадной одежды. Предположительно на отдых ВВП взял с собой жену. На некоторых кадрах замечена и супруга А.Собчака - Людмила Нарусова.



