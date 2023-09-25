Финский телеканал опубликовал архивные кадры отдыха Путина и Собчака

В. Путин и его тогдашний начальник Анатолий Собчак приехали на отдых в Финляндию в период майских праздников в начале 90-х годов — после распада СССР. На кадрах нынешний президент РФ ходит в спортивном костюме, обедает, рыбачит и играет в теннис и дартс.
Финский телеканал Yle показал интересные видеозаписи 90-х годов. СМИ утверждает, что об этом визите в Финляндию ранее не было известно, и эти видео не публиковались.
По информации СММИ политики отдыхали на финском острове Торсе в Ботническом заливе на юго-западе страны. Здесь находилась вилла компании Thomesto Group, импортировавшей необработанную российскую древесину. В настоящее время это место - в частной собственности, и не связано с бизнесом.
Телеканал опубликовал несколько коротких записей. На них Анатолий Собчак и нынешний президент РФ показаны в максимально отпускной обстановке, без галстуков и парадной одежды. Предположительно на отдых ВВП взял с собой жену. На некоторых кадрах замечена и супруга А.Собчака - Людмила Нарусова.
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По данным телеканала, гостей принимали финские бизнесмены, которые хотели наладить торговые отношения с РФ. Как рассказывает один из работников Thomesto, его компания не планировала заключать никаких крупных сделок, но рассчитывала, что после визита А.Собчака и В.Путина сможет вести беспроблемный бизнес и не испытывать сложностей с налогами. Финским бизнесменам также запомнилось, что русские гости были заядлыми рыбаками и их волновал размер улова, а еще, что ВВП практически не употреблял алкоголь и не курил.
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Напомним, что А.Собчак с 1991 по 1996 год был мэром Санкт-Петербурга, а В.Путин тогда работал председателем комитета по внешним связям и первым зампредседателя правительства города,
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