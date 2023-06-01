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Такие разные 90-е: атмосфера, люди и вещи того времени

Такие разные 90-е: атмосфера, люди и вещи того времени

Автор:
01 июня 2023 07:10
Метки: 90-е   Россия   девушки   история   ностальгия   отдых   работа   рынок   
2307
15

Казалось бы, прошло уже несколько десятилетий с тех событий, а мы всё равно натыкается в интернете на интересные кадры того времени. Владельцы частных архивов неспешно оцифровывают свои фотоколлекции, делясь с нами всё новыми и новыми снимками того неоднозначного времени.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: 90-е   Россия   девушки   история   ностальгия   отдых   работа   рынок   
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5  комментариев
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3k
poбт Час назад
"3. Торговля удостоверениями на рынке, 1997 год"
тормозистор
ты хоть читал что написано на этих "удостоверениях", такая х*уета и сейчас в любой сувенирке
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13k
MilfFucker 12 минут назад
Мне вот эта больше всего нравится, олицетворение идиотократии во власти.
Время свобод и целования в гланды с пиндостаном.
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29k
Ваня 14 минут назад
каждый раз когда публикуют такую подборку фото - элцину и сотоварищам в адских котлах жару поддавать надо на всю мощь...
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18k
sonic24a Полчаса назад
И где кока-кола, макдональдс?
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Richard

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