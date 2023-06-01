Такие разные 90-е: атмосфера, люди и вещи того времени

Казалось бы, прошло уже несколько десятилетий с тех событий, а мы всё равно натыкается в интернете на интересные кадры того времени. Владельцы частных архивов неспешно оцифровывают свои фотоколлекции, делясь с нами всё новыми и новыми снимками того неоднозначного времени.