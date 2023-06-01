Такие разные 90-е: атмосфера, люди и вещи того времени

2307
15
Казалось бы, прошло уже несколько десятилетий с тех событий, а мы всё равно натыкается в интернете на интересные кадры того времени. Владельцы частных архивов неспешно оцифровывают свои фотоколлекции, делясь с нами всё новыми и новыми снимками того неоднозначного времени.
1. Представители творческой интеллигенции 1990-х годов разрезают торт в форме Ленина на мероприятии «Ленин в тебе и во мне». Москва, 30 марта 1998 года
×
×
10. Конкурс стриптиза и экзотического танца, победитель в номинации "Мистер эротика". Ночной клуб "Джунгли". Самара, 1997 год
Источник:
Еще крутые истории!
- Аэропорт "нанял" милейшего кота для успокоения пассажиров
- 13 ситуаций, которые приключились с мужчинами
- Аврора - девочка, родившаяся в тюрьме, планирует поступить в Гарвард
Новости партнёров
тормозистор ты хоть читал что написано на этих "удостоверениях", такая х*уета и сейчас в любой сувенирке
Время свобод и целования в гланды с пиндостаном.