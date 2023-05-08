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"Завидуйте молча!": Волочкова записала видео для "недолюбленных тёток из трущоб"

"Завидуйте молча!": Волочкова записала видео для "недолюбленных тёток из трущоб"

Автор:
08 мая 2023 12:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мальдивы   видео   волочкова   отдых   реакция соцетей   хейтеры   шоу бизнес   шпагат   
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Балерина отдыхает на Мальдивах и, по традиции, делится своими шпагатами фото и видео, которые сильно раздражают некоторую часть её подписчиков. Для них Волочкова подготовила сокрушительную отповедь.

Анастасия Волочкова давно делится в соцсетях каждым своим чихом. А уж если балерина отдыхает в заморских странах, то и вовсе не скупится на фото и видео себя, любимой. Казалось бы, все к этому привыкли.


Ан нет: некоторых шпагаты Волочковой доводят до зубовного скрежета. Соцсети балерины завалены хейтом, и под каждым фото и видео недоброжелатели оставляют едкие комментарии, в которых критикуют фигуру Анастасии, выбор натуры для съемок, её речь - словом, абсолютно всё.



Для таких негодующих Волочкова записала гневное видео, в котором осудила "недолюбленных тёток из трущоб" за их стремление укусить побольнее. Балерина уверена, что виной всему - банальная зависть к успеху той, что может потратить 3 миллиона рублей на качественный отдых. Ведь для многих россиян эта сумма является неподъемной.



"Завидуйте молча!" - подписала своё обращение балерина, посоветовав всем хейтерам сходить в спoртзал вместо того, чтобы брызгать ядом в соцсетях.



Кстати, некоторые комментаторы балерину поддержали. В конце концов, отдыхает на заработанные деньги, и тем, кому не нравятся её фото, можно посоветовать просто их не смотреть.




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Метки: Мальдивы   видео   волочкова   отдых   реакция соцетей   хейтеры   шоу бизнес   шпагат   
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37  комментариев
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14k
FatZilla 2 часа назад
Да кому она сдалась, господи, чтобы завидовать. Чему завидовать-то? Тем что денег больше, так толку-то, через несколько десятков лет так же ляжет в землю или улетит в трубу крематория как и самый последний бедняк. Жалкое существо, которое решило пободаться с теми кого презирвает, что показывает, что сама недалеко от них ушла иначе бы её это так не парило.
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17k
RDen 6 минут назад
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6k
Leo Sun 7 минут назад
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17k
RDen 8 минут назад
а вот молодец! Ибо скучно без клоунов...
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3k
Капитошка 12 минут назад
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878
Gigantes 14 минут назад
Мда, чердачок-то подтекает сильно у неё
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1k
Misanthrop 15 минут назад
Как же она нелепа со своими "лыжами" 46-го размера. До этого бухая опозорилась на ТВ, тьфу, противно смотреть. Действительно, зачем я это посмотрел?!
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4k
Александр 16 минут назад
сколько можно показывать эту шаболду?
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5k
BenderRodriguez 16 минут назад
Правильно сказала. Как ещё с дебилами разговаривать? Ну вот честно, как ещё назвать людей, которые ее критикуют, но при этом на неё подписаны? Вот зачем ты подписался, если она тебя так раздражает?
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−6
DonNerka (педератор) 17 минут назад
Шлёндра...
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46k
turyst 23 минуты назад
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4k
Александр 23 минуты назад
Как и у большинства людей у меня есть инстаграм. В нем я не подписан ни на одного известного человека, все мои подписки на тех кого я знаю и кто знает меня. Так вот, в первую очередь я не понимаю людей которые подсматривают за жизнью незнакого им человека и вдвойне не понятно, для чего они этого человека поливают гразью.
Что же до Волочковой то я как и большинство нахожу ее крайне не симпатичной женщиной с проблемами в мозгах но мне по сути плевать, где она отдыхает, перед кем ноги раздвигает и на что живет. Да и в целом глядя на нее, позитивных мыслей не появляется. Но те кто ее помоями поливает, эти люди реально ничтожества!
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15k
Валерий Викторович Полчаса назад
"Отдыхает на заработанные... " (С)
Лучшее у автора поста!
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5k
мемфрид Полчаса назад
Да оставьте вы эту дуру уже в покое. Вот так она живёт. Конченный человек, её уже не исправить. Забвение- лучшее лекарство
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31k
koleos72 Полчаса назад
Как говорится - заплати налоги и живи на Мальдивах спокойно!
Пугачиха вон, замок продала, чтобы налоги оплатить!
Теперь свободно может ездить в Россию, целоваться!
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433
сергей ремизов Полчаса назад
Что вижу я без всякой зависти.
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18
Andre 44 минуты назад
Животное.
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596
Алексей 44 минуты назад
А мне вот не понятно, автор к которому клану относится ? К фанатам растопыренных ног или ненавистникам. Кого данный пост развлек то или мы что-то новое и интересное узнали?
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2k
Alex 46 минут назад
Потасканная пи**да жизни учит.
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15k
Совранский Час назад
Автор, перенеси в АДок - тут же люди читают!!!
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7k
Slowly Час назад
"Опять свои ласты растопырила!"
Лидья Михална, из хрущёвки.
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