"Завидуйте молча!": Волочкова записала видео для "недолюбленных тёток из трущоб"

Балерина отдыхает на Мальдивах и, по традиции, делится своими
шпагатами фото и видео, которые сильно раздражают некоторую часть её подписчиков. Для них Волочкова подготовила сокрушительную отповедь.
Анастасия Волочкова давно делится в соцсетях каждым своим чихом. А уж если балерина отдыхает в заморских странах, то и вовсе не скупится на фото и видео себя, любимой. Казалось бы, все к этому привыкли.
Ан нет: некоторых шпагаты Волочковой доводят до зубовного скрежета. Соцсети балерины завалены хейтом, и под каждым фото и видео недоброжелатели оставляют едкие комментарии, в которых критикуют фигуру Анастасии, выбор натуры для съемок, её речь - словом, абсолютно всё.
Для таких негодующих Волочкова записала гневное видео, в котором осудила "недолюбленных тёток из трущоб" за их стремление укусить побольнее. Балерина уверена, что виной всему - банальная зависть к успеху той, что может потратить 3 миллиона рублей на качественный отдых. Ведь для многих россиян эта сумма является неподъемной.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Источник:
"Завидуйте молча!" - подписала своё обращение балерина, посоветовав всем хейтерам сходить в спoртзал вместо того, чтобы брызгать ядом в соцсетях.
Кстати, некоторые комментаторы балерину поддержали. В конце концов, отдыхает на заработанные деньги, и тем, кому не нравятся её фото, можно посоветовать просто их не смотреть.
.
Источник:
- Без грима и фотошопа: Киркорова встретили на отдыхе, и показали, как он выглядит в реальной жизни
- Скучали? Волочкова раскинула свой шпагат на всю яхту
- Анастасию Волочкову выселили из отеля в Турции за пьяные выходки
- Анастасия Волочкова растянулась в автобусе для фото, пока пассажиры ждали
- Что это было? Волочкова поделилась секретом красоты и напугала всех реверансом
Что же до Волочковой то я как и большинство нахожу ее крайне не симпатичной женщиной с проблемами в мозгах но мне по сути плевать, где она отдыхает, перед кем ноги раздвигает и на что живет. Да и в целом глядя на нее, позитивных мыслей не появляется. Но те кто ее помоями поливает, эти люди реально ничтожества!
Лучшее у автора поста!
Пугачиха вон, замок продала, чтобы налоги оплатить!
Теперь свободно может ездить в Россию, целоваться!
Лидья Михална, из хрущёвки.