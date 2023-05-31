Люберецкая братва: крепкие спортсмены-качки, ставшие бандитами

Одним из символов 90-х можно назвать так называемую Люберецкую братву – качков, которые стали злостными бандитами. «Любера» держали в страхе Подмосковье и пытали несговорчивых коммерсантов раскаленными утюгами и паяльниками.
В лихие 1990-е бандитизм был одним из примет того бурного времени перемен. Каждый район, каждый город выдвигал собственную бригаду, что отчаянно боролась за место под солнцем в криминальном мире.
Одной из самых знаковых ОПГ 1990-х стала так называемая Люберецкая братва. Собрание мощных качков, что впервые заявили о себе в начале 1980-х. Когда выйдя из качалок выступили как раз в качестве ярых поборников советского образа жизни. И от души лупили всякого рода неформалов - от панков до неонацистов.
Однако после 1991-го года СССР приказал долго жить, вместе с его ламповыми идеалами. Оставшиеся не у дел любера играючи переквафицировались из защитников старого-доброго в обычных бандитов.
Благо что имели опыт жестоких уличных драк и криминала - тех же неформалов подмосковные качки во время своих набегов на Москву нередко просто грабили.
Первым главарем самой спортивной ОПГ России стал чемпион мира по силовому троеборью Сергей Зайцев, носивший кличку Заяц.
Помогал ему в криминальных делах Цыган - кандидат в мастера спорта по боксу Иван Оглу.
Люберецкие культуристы на пике мощи могли собрать отряд от двух сотен "быков". Быстро подмяли под себя окрестные подмосковные города - не только сами Люберцы, но и Коломну, Воскресенск. Подчинили столичный Рижский рынок. Заручились поддержкой криминальных авторитетов высшего звена - братьев Отари и Амирана Квантришвили.
Люберецкая ОПГ печально прославилась как одна из самых жестоких и грозных банд в Москве той поры. Характерной фишкой "работы" люберецких братков стали те самые пытки несговорчивых коммерсантов утюгом и паяльником.
Суровые парни из подвальных качалок демонстративно приезжали на стрелки без оружия. И требовали от оппонентов вступить с ними именно в драку "по чесноку". Ибо легко могли легко победить любого конкурента - просто в драке стенка на стенку.
Интересно, что люберецкие бандиты оставались верными своему прежнему здоровому образу жизни. В отличие от других братков базировались не в кафе или ресторанах. А собирались на сходки в спортзалах, на пляжах "Люберецкие карьеры". И даже на стадионе "Торпедо" в родных Люберцах.
Казалось, габаритная люберецкая братва скоро подчинит себя всю Москву. Затмит даже знаменитых ореховских отморозков Сергея "Сильвестра" Тимофеева.
Однако в 1990-м люберецкие вступили в заведомо проигрышную для себя войну против чеченских гангстеров пресловутой Лазанской ОПГ. Лютых беспредельщиков, не принимавших никаких понятий братвы или уголовного мира. Действовавших четко и мощно. И в ответ на призывы люберецких разобраться на кулаках, тут же без предупреждения открывавших по ним автоматный огонь...
Чеченские киллеры ликвидировали нескольких наиболее ярых люберецких главарей, включая самого Зайца. А также убрали главного покровителя ОПГ в воровском мире - самого Амирана Квантришвили.
Люберецкая братва, оставшись без лидеров, распалась на ряд мелких бригад, враждовавших между собой. Спасти гибнувшую группировку пытался лидер Раменской братвы Олег Шишканов ("Шишкан"). Просто присоединивший остатки люберецких к своей ОПГ. Однако не отличавшиеся особой дипломатичностью и спокойным нравом люберецкие братки умудрились поссориться и постреляться со ставшими их союзниками раменскими.
Восставших люберецких возглавил вор в законе, Олег Мухаметшин, известный под кличкой Муха. Однако оказался арестован. А вся Люберецкая ОПГ к 2001-му году в итоге приказала долго жить.
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