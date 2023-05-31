Люберецкая братва: крепкие спортсмены-качки, ставшие бандитами

В лихие 1990-е бандитизм был одним из примет того бурного времени перемен. Каждый район, каждый город выдвигал собственную бригаду, что отчаянно боролась за место под солнцем в криминальном мире.

Одной из самых знаковых ОПГ 1990-х стала так называемая Люберецкая братва. Собрание мощных качков, что впервые заявили о себе в начале 1980-х. Когда выйдя из качалок выступили как раз в качестве ярых поборников советского образа жизни. И от души лупили всякого рода неформалов - от панков до неонацистов.