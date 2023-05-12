18 кухонных приспособлений прошлого, которые введут в ступор любого современного человека

В наши дни кухня — это царство современных и многофункциональных приборов, которые с лёгкостью справятся почти с любой задачей. Для нашего с вами удобства придуманы различные гаджеты и приспособления, способные быстро и качественно приготовить еду и напитки, помыть посуду и грамотно утилизировать отходы. Мультиварка, комбайн, микроволновка, электрическая печь. Думаете в наше время представлено большое разнообразие кухонных приборов? Не торопитесь с выводами.

Буквально несколько десятилетий назад людям приходилось использовать в разы больше вещей для готовки и выполнения различных работ, связанных с кухней. Многие из них наверняка вызовут у современного поколения недоумение и множество вопросов, потому что с первого взгляда разобраться, какими именно функциями они обладают, вряд ли получится. Некоторые посчитают их допотопными, хотя со своей функцией они до сих пор справляются на ура.





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