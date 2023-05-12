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18 кухонных приспособлений прошлого, которые введут в ступор любого современного человека

18 кухонных приспособлений прошлого, которые введут в ступор любого современного человека

Автор:
12 мая 2023 09:15
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Прошлое   интересно   кухня   удивительно   фото   
936
19

Предлагаю вам взглянуть на фото этих кухонных чудо-приспособлений из прошлого.

В наши дни кухня — это царство современных и многофункциональных приборов, которые с лёгкостью справятся почти с любой задачей. Для нашего с вами удобства придуманы различные гаджеты и приспособления, способные быстро и качественно приготовить еду и напитки, помыть посуду и грамотно утилизировать отходы. Мультиварка, комбайн, микроволновка, электрическая печь. Думаете в наше время представлено большое разнообразие кухонных приборов? Не торопитесь с выводами.

Буквально несколько десятилетий назад людям приходилось использовать в разы больше вещей для готовки и выполнения различных работ, связанных с кухней. Многие из них наверняка вызовут у современного поколения недоумение и множество вопросов, потому что с первого взгляда разобраться, какими именно функциями они обладают, вряд ли получится. Некоторые посчитают их допотопными, хотя со своей функцией они до сих пор справляются на ура.



Винтажные пестики для приготовления коктейлей

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Специальное приспособление, позволяющее вырезать цветы из яиц

Такими цветочками украшают готовые закуски и салаты.


Какой-то строительный инструмент? Нет! Это резак для пасты 1950-х годов


Винтажные ложечки для мороженого

Длина ложек составляет 15-18 сантиметров. Ими крайне удобно доставать остатки мороженого со дна десертного стаканчика.


Это специальное устройство для открывания и последующего хранения банки сгущенки


Кофемолка, которой уже стукнуло сто лет!


Двусторонняя сервировочная вилка для лучшего удержания мяса


Приспособление для правильной нарезки пирогов

Всем достанутся идеально ровные кусочки!


Металлический напальчник для чистки моллюсков


Пищевая мельница

С её помощью можно сделать овощное пюре, томатный сок или просто использовать для просеивания круп и муки.


Ложка для заваривания чая


Стойка для тостов


Вилка со специальной защитой от ножей

Такая штучка позволяет аккуратно нарезать мясо и случайным образом не порезаться.


Старая винтажная открывалка для банок


Сковородка для закусок из нержавеющей стали


Самый милый винтажный шейкер для сыра


Винтажная сковородка для приготовления омлета


Такие сковородки были популярны в 1970-1980-х годах. Вы готовите омлет с одной стороны, а затем переворачиваете сковороду, чтобы он поджарился с другой стороны. 


Cкребок для костной пыли

Мясники используют приспособление для уборки костной пыли после разделки мяса с костями.

Возможно, на вашей кухне также завалялось какое-то подобное устройство, которое служит вам верой и правдой несмотря ни на что? Делитесь своими снимками в комментариях.

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Метки: Вещи   Прошлое   интересно   кухня   удивительно   фото   
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7  комментариев
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26k
Matrosskin 2 часа назад
"Сковородка для закусок из нержавеющей стали" - Эх, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. Богатыри -не вы (с) Вот помню - пришёл на торжественный обед, бывало, хлопнул "Царской водки" ( химики поймут, остальные погуглят :) ) , закусил закусочкой из нержавеющей стали ( обязательно нержавеющей, после царской водке ! Только слабаки и нищеброды закусывали сыромятным водопроводным железом!) , отрыгнул... И ждёшь основных блюд горячих блюд из урана... А в конце - ещё и олеум с титановыми печеньками подавали, да...
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4k
Enigma Kuutar 52 минуты назад
Какое - какое.
Ещё внукам достанется ))))

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9k
au3 Час назад
В ступор тут вводит только тупость автора.
Половина этого в более современном изготовлении используется до сих пор.
А крышка для консервной банки (названа для сгущенки - вообще желал бы иметь).
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6k
ДеониS 2 часа назад
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