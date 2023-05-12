18 кухонных приспособлений прошлого, которые введут в ступор любого современного человека

Предлагаю вам взглянуть на фото этих кухонных чудо-приспособлений из прошлого.
В наши дни кухня — это царство современных и многофункциональных приборов, которые с лёгкостью справятся почти с любой задачей. Для нашего с вами удобства придуманы различные гаджеты и приспособления, способные быстро и качественно приготовить еду и напитки, помыть посуду и грамотно утилизировать отходы. Мультиварка, комбайн, микроволновка, электрическая печь. Думаете в наше время представлено большое разнообразие кухонных приборов? Не торопитесь с выводами.
Буквально несколько десятилетий назад людям приходилось использовать в разы больше вещей для готовки и выполнения различных работ, связанных с кухней. Многие из них наверняка вызовут у современного поколения недоумение и множество вопросов, потому что с первого взгляда разобраться, какими именно функциями они обладают, вряд ли получится. Некоторые посчитают их допотопными, хотя со своей функцией они до сих пор справляются на ура.
Винтажные пестики для приготовления коктейлей
Специальное приспособление, позволяющее вырезать цветы из яиц
Такими цветочками украшают готовые закуски и салаты.
Какой-то строительный инструмент? Нет! Это резак для пасты 1950-х годов
Винтажные ложечки для мороженого
Длина ложек составляет 15-18 сантиметров. Ими крайне удобно доставать остатки мороженого со дна десертного стаканчика.
Это специальное устройство для открывания и последующего хранения банки сгущенки
Кофемолка, которой уже стукнуло сто лет!
Двусторонняя сервировочная вилка для лучшего удержания мяса
Приспособление для правильной нарезки пирогов
Всем достанутся идеально ровные кусочки!
Металлический напальчник для чистки моллюсков
Пищевая мельница
С её помощью можно сделать овощное пюре, томатный сок или просто использовать для просеивания круп и муки.
Ложка для заваривания чая
Стойка для тостов
Вилка со специальной защитой от ножей
Такая штучка позволяет аккуратно нарезать мясо и случайным образом не порезаться.
Старая винтажная открывалка для банок
Сковородка для закусок из нержавеющей стали
Самый милый винтажный шейкер для сыра
Винтажная сковородка для приготовления омлета
Такие сковородки были популярны в 1970-1980-х годах. Вы готовите омлет с одной стороны, а затем переворачиваете сковороду, чтобы он поджарился с другой стороны.
Cкребок для костной пыли
Мясники используют приспособление для уборки костной пыли после разделки мяса с костями.
Возможно, на вашей кухне также завалялось какое-то подобное устройство, которое служит вам верой и правдой несмотря ни на что? Делитесь своими снимками в комментариях.
Источник:
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Ещё внукам достанется ))))
Половина этого в более современном изготовлении используется до сих пор.
А крышка для консервной банки (названа для сгущенки - вообще желал бы иметь).