12 творений архитектуры из прошлого, которые даже спустя века выглядят потрясающе

Эти архитектурные творения даже через столетия вызывают восхищение.
Современные архитекторы не перестают нас удивлять новыми технологиями и небоскребами. Однако современные постройки меркнут перед тем, что создавали люди столетия назад. Древние храмы, старинные замки и даже обычные дома, в которых полы выложены мозаикой, — все это заставляет биться сердца людей чаще. Если вы также, как и мы в TravelAsk, любите древнюю архитектуру, и у вас перехватывает дыхание от мысли, как могли люди прошлых веков построить такие шедевры, скорее смотрите нашу подборку!
Кафедральный собор в английском городе Глостер: этот шедевр готики построили в XI веке
Стены цитадели Арк в Бухаре
Кажется, эта крепость — один из веских поводов посетить Узбекистан.
Статуи в древнем городе Чичен-Ица, который основали майя
Пещерная церковь XV века в Воронежской области
Персидские ветряные мельницы, которые до сих пор работают, хотя отметили свое тысячелетие
Средневековый замок Рункельштейн в Италии, который все еще выглядит сказочно
Город Петра и его главный храм Эль-Хазне, построенный в первом веке
Астрономические часы в Праге, впервые заработавшие в начале XV века
Дома с террасами в городе Эфес, который был основан в X веке до н.э. и оставлен жителями в 500-х годах
Книжная полка тоже может выглядеть как шедевр: убранство монастыря Вальдзассен в Баварии
Потрясающий индуистский храм Кайласанатха в индийской деревне Эллора
Этот шедевр начали строить в VIII веке нашей эры и строили целое столетие.
30-метровый колодец Чанд-Баори с высоты в Индии
Источник:
- 13 древних памятников, которые не под силу создать современным строителям
- 16 примеров, когда архитектура заставляла застыть с открытым ртом прямо посреди улицы
- 15 архитектурных шедевров Индии
- 10 инсталляций от британского художника, которые удивят своим размахом
- 12 от удивительных до пугающих архитектурных решений советского прошлого