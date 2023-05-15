12 творений архитектуры из прошлого, которые даже спустя века выглядят потрясающе

Современные архитекторы не перестают нас удивлять новыми технологиями и небоскребами. Однако современные постройки меркнут перед тем, что создавали люди столетия назад. Древние храмы, старинные замки и даже обычные дома, в которых полы выложены мозаикой, — все это заставляет биться сердца людей чаще. Если вы также, как и мы в TravelAsk, любите древнюю архитектуру, и у вас перехватывает дыхание от мысли, как могли люди прошлых веков построить такие шедевры, скорее смотрите нашу подборку!

Кафедральный собор в английском городе Глостер: этот шедевр готики построили в XI веке