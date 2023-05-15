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12 творений архитектуры из прошлого, которые даже спустя века выглядят потрясающе

12 творений архитектуры из прошлого, которые даже спустя века выглядят потрясающе

Автор:
15 мая 2023 08:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   архитектура   в мире   красота   удивительно   факты   фото   
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Эти архитектурные творения даже через столетия вызывают восхищение.

Современные архитекторы не перестают нас удивлять новыми технологиями и небоскребами. Однако современные постройки меркнут перед тем, что создавали люди столетия назад. Древние храмы, старинные замки и даже обычные дома, в которых полы выложены мозаикой, — все это заставляет биться сердца людей чаще. Если вы также, как и мы в TravelAsk, любите древнюю архитектуру, и у вас перехватывает дыхание от мысли, как могли люди прошлых веков построить такие шедевры, скорее смотрите нашу подборку!


Кафедральный собор в английском городе Глостер: этот шедевр готики построили в XI веке

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Стены цитадели Арк в Бухаре

Кажется, эта крепость — один из веских поводов посетить Узбекистан.

Статуи в древнем городе Чичен-Ица, который основали майя

Пещерная церковь XV века в Воронежской области

Персидские ветряные мельницы, которые до сих пор работают, хотя отметили свое тысячелетие

Средневековый замок Рункельштейн в Италии, который все еще выглядит сказочно

Город Петра и его главный храм Эль-Хазне, построенный в первом веке

Астрономические часы в Праге, впервые заработавшие в начале XV века

Дома с террасами в городе Эфес, который был основан в X веке до н.э. и оставлен жителями в 500-х годах

Книжная полка тоже может выглядеть как шедевр: убранство монастыря Вальдзассен в Баварии

Потрясающий индуистский храм Кайласанатха в индийской деревне Эллора

Этот шедевр начали строить в VIII веке нашей эры и строили целое столетие.

30-метровый колодец Чанд-Баори с высоты в Индии

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Метки: Прошлое   архитектура   в мире   красота   удивительно   факты   фото   
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