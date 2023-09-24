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В Москве задержали криптоэнтузиастку, которая «развела» клиента на 6,7 миллиардов рублей

В Москве задержали криптоэнтузиастку, которая «развела» клиента на 6,7 миллиардов рублей

Автор:
24 сентября 2023 21:04
Сообщество : Криминал
Метки: Велерия Федякина   задержание   клиент   криптовалюта   обман   полиция   
2800
8

Он этого не понял и обратился в полицию.

Валерия Федякина, она же «Битмама», позиционировала себя как криптоинвестора и показывала в соцсетях «красивую жизнь».

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Она обещала своим клиентам огромные прибыли и один из них «занёс» даме 6,7 миллиарда рублей. Валерия обещала ему 1% прибыли с этой суммы (это миллионы рублей) и пропала.

Потерпевший обратился в полицию и силовики криптоэнтузиастку оперативно приняли. Несмотря на беременность, её поместили в СИЗО. Это связано с тем, что у Федякиной есть гражданство ОАЭ и полицейские считают, что она может покинуть Россию.

Источник:

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Метки: Велерия Федякина   задержание   клиент   криптовалюта   обман   полиция   
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40  комментариев
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
Бабе с такими губами доверять нельзя...
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11k
DumDum Минуту назад
Я красиво живу и позиционирую себя, как крупного криптоинвестора. Ни у кого не найдётся 6 лярдов? Обещаю 1% огромных прибылей...
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6k
Андрей Крылов 3 минуты назад
Обычная [мат]. И все миллиарды её дутые так же, как и губы с жопой.
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40
uid-t77l2fh4 6 минут назад
Про гражданство ОАЭ поподробней, пожалуйста. Может просто вид на жительство?
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−7
вован пупкин 19 минут назад
да честь ей и хвала, а нам плакать раз ниче понять не можем лошье)))
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8k
Дмитрий 20 минут назад
Подробностей конечно маловато! С хрена ли кому то "заносить" куда то почти 7 лярдов! Это надо быть совсем убитым дол...ом! Заработать 7 лярдов и кому то их "подарить"!
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7k
perekrestok Полчаса назад
Была такая сказка "Золотой ключик" про Буратино и про то как он деньги выращивал. Сейчас мы прочитали 1 000 001 версию этой сказки.
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21k
иванов дмитрий Полчаса назад
глядя на такие фото , у инвестора не возникло вопросов в компетенции и адекватности этой "финансовой мамы "?
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16k
banzai7 41 минуту назад
Личность пострадавшего не разглашается...
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−6
kaokao 54 минуты назад
Ее знакомого, случаем, не Мeшуcтин фамилия?
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1k
K_II_T 55 минут назад
Неплохо так 6 млрд отмыли

Не то, что Волочкова с посадкой мужей
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11k
Михаил 56 минут назад
интересно, а у полиции или наложки не возникло вопросов к гражданину, который спокойно отслюнявил 6.7 лярда этой тётке
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269
costarox Михаил 38 минут назад
тоже мне сумма. всего 67 лямов баксов
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5k
Евгений Д Час назад
И поверил ведь дурень прошмондовке.
Да ее внешний вид и понты говорят сразу о кидалове
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5k
Waws Час назад
Она взяла у знакомого 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%
О_о че за чушь?
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7k
Vladimir Час назад
Я конечно не физиономист, но от этого криптоинвестора эскортом тянет.
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1k
grigorenko vladislav Час назад
Они там все по одному шаблону? Видишь подобную облицовку - срабатывает рефлекс: такая 3,14здит - как дышит, все признаки налицо.
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270
danieldewitte Час назад
6,7 лярда доверить уточке
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183
Александр РАТНИК Полчаса назад
Скорее всего это не его были деньги. Вот заработанные миллионы - его должны были быть.
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10k
Billi_Bons Час назад
Что-то, как-то не верится в историю про почти 7 млрд.
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183
Александр Billi_Bons Полчаса назад
Выигрываешь гос тендер, снимаешь 1% себе и готово. В теории)
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20k
Bill Час назад
Безработный москвич накопил с пенсии.
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6k
Трям 2 часа назад
Всегда удивляло - откуда у чела без мозга 6.7лярда?
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53k
Мойша 2 часа назад
Идиото! Занес бы в банк - там дали бы от 5%. Или бабки криминальные? Так все равно поперся в полицию.
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