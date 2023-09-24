В Москве задержали криптоэнтузиастку, которая «развела» клиента на 6,7 миллиардов рублей

Потерпевший обратился в полицию и силовики криптоэнтузиастку оперативно приняли. Несмотря на беременность, её поместили в СИЗО. Это связано с тем, что у Федякиной есть гражданство ОАЭ и полицейские считают, что она может покинуть Россию.