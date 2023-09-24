В Москве задержали криптоэнтузиастку, которая «развела» клиента на 6,7 миллиардов рублей

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Он этого не понял и обратился в полицию.
Валерия Федякина, она же «Битмама», позиционировала себя как криптоинвестора и показывала в соцсетях «красивую жизнь».
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Она обещала своим клиентам огромные прибыли и один из них «занёс» даме 6,7 миллиарда рублей. Валерия обещала ему 1% прибыли с этой суммы (это миллионы рублей) и пропала.
Потерпевший обратился в полицию и силовики криптоэнтузиастку оперативно приняли. Несмотря на беременность, её поместили в СИЗО. Это связано с тем, что у Федякиной есть гражданство ОАЭ и полицейские считают, что она может покинуть Россию.
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Не то, что Волочкова с посадкой мужей
Да ее внешний вид и понты говорят сразу о кидалове
О_о че за чушь?
Если выводишь большую сумму, будут доп.проверки и все.