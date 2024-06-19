Омичи катались по Кургану без прав и расплачивались за водку купюрами «2000 дублей»

УМВД России по Курганской области сообщило о задержании двух омичей, которые катались по городу на машине и расплачивались фальшивыми деньгами. Сообщается, что мужчины сначала заехали в один магазин. Один из них купил бутылку водки и протянул продавщице купюру «2000 дублей». Женщина не разобралась и дала ему сдачи 1500 рублей, а также водку.

Довольные аферисты отправились дальше. Однако во второй раз схема не прокатила - продавец увидела фальшивку и вызвала полицию. Мужчин быстро задержали.