Омичи катались по Кургану без прав и расплачивались за водку купюрами «2000 дублей»

Правда, веселье быстро закончилось.
УМВД России по Курганской области сообщило о задержании двух омичей, которые катались по городу на машине и расплачивались фальшивыми деньгами. Сообщается, что мужчины сначала заехали в один магазин. Один из них купил бутылку водки и протянул продавщице купюру «2000 дублей». Женщина не разобралась и дала ему сдачи 1500 рублей, а также водку.
Довольные аферисты отправились дальше. Однако во второй раз схема не прокатила - продавец увидела фальшивку и вызвала полицию. Мужчин быстро задержали.
Оказалось, один омич вёл машину, а второй ходил по магазинам с фальшивыми деньгами. Полицейские изъяли у них более 80 сувенирных купюр. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, изъят, находится на штрафстоянке. Позже выяснилось, что водительских прав ни у кого нет.
В отношении одного из злоумышленников составлен административный протокол по части 2 статьи 7.27 КоАП Российской Федерации «Мелкое хищение». Второй привлечён к ответственности по части 2 статьи 12.7 КоАП Российской Федерации «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами, - сообщили в полиции.
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