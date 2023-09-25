Актёр доверился «криптоинвестору» и потерял 26 миллионов рублей

Пару лет назад Ткаченко решил вложиться в крипту. Его товарищ, Павел Деревянко, познакомил актёра с «инвестором» Григорием Мулузяном, тот предложил схему обогащения. Её суть: Ткаченко передаёт Мулузяну 7,5 биткоинов, а тот обязуется выплачивать ему 10% от этой суммы ежемесячно. Вроде бы деньги поступали на счёт, но с каждым месяцем их было всё меньше и меньше.

Но Ткаченко криптобизнес не оставлял.