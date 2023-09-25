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Актёр доверился «криптоинвестору» и потерял 26 миллионов рублей

Актёр доверился «криптоинвестору» и потерял 26 миллионов рублей

Автор:
25 сентября 2023 15:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Артем Ткаченко   Биткоин   Павел Деревянко   инвестиции   криптовалюта   полиция   
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Теперь с этим делом разбирается полиция.

Артём Ткаченко известен по сериалу «Вампиры средней полосы», там он играл с Юрием Стояновым:

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И проекту «Гоголь»:

Пару лет назад Ткаченко решил вложиться в крипту. Его товарищ, Павел Деревянко, познакомил актёра с «инвестором» Григорием Мулузяном, тот предложил схему обогащения. Её суть: Ткаченко передаёт Мулузяну 7,5 биткоинов, а тот обязуется выплачивать ему 10% от этой суммы ежемесячно. Вроде бы деньги поступали на счёт, но с каждым месяцем их было всё меньше и меньше.

Но Ткаченко криптобизнес не оставлял.

Когда он был на съёмках в Крыму, попробовал зайти в свой криптокошелёк, тот оказался заблокирован. Мулузян его успокоил и сказал, что это якобы из-за геолокации. Но сообщил, что из-за блокировки аккаунта их дело под угрозой и велел Деревянко возместить убытки - ведь это он привёл Ткаченко в этот бизнес. Тот выложил 24 миллиона рублей.

А в прошлом году Мулузян предложил актёрам купить доли в его бизнесе - за 150 тысяч долларов. Они согласились, а через пару месяцев курс биткоина резко упал. Мулузян сообщил «партнёрам», что вновь понёс убытки и предложил Ткаченко снова занести ему денег. Артём так и сделал, но вскоре Мулузян попросил ещё большую сумму, получил отказ и «уволил» артиста «из бизнеса».

Тогда-то Ткаченко понял, что его «налюбили» и обратился в полицию. Сумму ущерба он оценил в 26 миллионов рублей. Теперь его инвестициями занимаются силовики.

Источник:

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Метки: Артем Ткаченко   Биткоин   Павел Деревянко   инвестиции   криптовалюта   полиция   
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23  комментария
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11k
Том Сойер 2 часа назад
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82k
Доктор Джонс 6 минут назад
Взрослые люди...
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30k
Григорий 9 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
Olegsky 11 минут назад
Странно. Адвоката хорошо сыграл, вроде не тупой....
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201
Bocman 14 минут назад
да ладно легко еще отделался....тут где то пост был какой то крипто богине чел 6 ярдов занес....теперь она беременная типа в сизо сидит
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1k
Kra 15 минут назад
уже когда "велел возместить убытки" надо было напрячься...
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27k
AzuveR 20 минут назад
Криптоинвестор МАЗУЛЯН. У меня всё.
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32k
БамбарбияКиргуду 21 минуту назад
Ткаченко, Деревянко, Мулузян.Сказ о том,как один армянин двух хохлов наипал.Вообще хохлов наёпывают все кому не лень.Жиды ,поляки,пиндосы.Невероятно тупая нация.Лохи по жизни.А деревянке поделом,неуй было против сво выступать и зеленского поддерживать.И почему эта мразота до сих пор в России промышляет.
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6k
heta 22 минуты назад
Актёр, что в политике, что в бизнесе, в 99,999% случаев - посмешище...
Те 0,001% - это Джимми Картер и Арнольд Шварценеггер.
Евдокимова сюда не включаю, ибо итог не радужный для него...
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16k
Элитный тигр Полчаса назад
Пздц лохов разводят. Это как так - в Крыму зашел в кошелек - 24 ляма потеряли, Деревянка платит потому что тот другого лоха в бизнес привел????? Реально лохи. К гим полковники милиции и службы безопасности банков должны в очереди стоять.
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716
Странник Полчаса назад
как можно человеку с такой фамилией доверить более 1000 рублей, за деньги они не только человека кинут, но и изменят родине, ориентацию, пол, фамилию, продадут друга, жену, мать да и все, что угодно. За всю свою жизнь с многими имел дело, даже с цыганом (и он ни разу не подвел) но вот НИКОГДА не встречал ни одного "из этих" кому можно было бы доверять.
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13k
Всё – приехали! 44 минуты назад
Бредовые размышления сдвинутого на крипте лингво-философа.

"Немного, много – относительное понятие, …кому как? Вот в «вошёл» – это уже большой вопрос. Главное – куда
конкретно. И тут даже немного может почувствовать как МНОГО в зависимости от глубины и сайза"

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30k
Юрьевич 52 минуты назад
"с «инвестором» Григорием Мулузяном"


Только это должно было напрячь Ткаченко... Деревянко... Жадность и глупость людей этой национальности зашкаливает.
Блин, 10% в месяц дохода... Даже ёжику понятно, что это либо что-то очень противозаконное, либо кидалово, даже если не обратить внимание на фамилию "инвестора".

Интересно посмотреть их заявление в полицию - типа хотели обогатиться с уходом от налогообложения, но нас кинули?

Если по закону, то нужно возбуждать дело против всей троицы, одних за уклонение от уплаты налогов, а другого за мошенничество.
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2
Елена 59 минут назад
Почему-то вообще не жалко. Вот ни капельки
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5k
onebibis Час назад
После озвучивания фамилии Мулузян можно было с ним попрощаться сразу. От мулузянов честности ждать нелепо.
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36k
Опаньки Час назад
"Ткаченко передаёт Мулузяну 7,5 биткоинов, а тот обязуется выплачивать ему 10% от этой суммы ежемесячно"

Действительно , что в этом истории могло пойти не так
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10k
Борис Карабанов Час назад
Заразная штука - жадность.
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17k
Shtoppi Час назад
есть еще у кого вопросы по поводу армян? сто через одного - торгаши и аферисты, а то и то другое сразу.
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373
Leon Rom Shtoppi Полчаса назад
Ты был в Армении? Почему так говоришь о народе, если видел только мотающихся по миру авантюристов?
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33k
Юр21 Час назад
Лох - это уже профессия!
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32k
MatveiVainrub 2 часа назад
Очень поучительная истроия
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