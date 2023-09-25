Актёр доверился «криптоинвестору» и потерял 26 миллионов рублей

Теперь с этим делом разбирается полиция.
Артём Ткаченко известен по сериалу «Вампиры средней полосы», там он играл с Юрием Стояновым:
И проекту «Гоголь»:
Пару лет назад Ткаченко решил вложиться в крипту. Его товарищ, Павел Деревянко, познакомил актёра с «инвестором» Григорием Мулузяном, тот предложил схему обогащения. Её суть: Ткаченко передаёт Мулузяну 7,5 биткоинов, а тот обязуется выплачивать ему 10% от этой суммы ежемесячно. Вроде бы деньги поступали на счёт, но с каждым месяцем их было всё меньше и меньше.
Но Ткаченко криптобизнес не оставлял.
Когда он был на съёмках в Крыму, попробовал зайти в свой криптокошелёк, тот оказался заблокирован. Мулузян его успокоил и сказал, что это якобы из-за геолокации. Но сообщил, что из-за блокировки аккаунта их дело под угрозой и велел Деревянко возместить убытки - ведь это он привёл Ткаченко в этот бизнес. Тот выложил 24 миллиона рублей.
А в прошлом году Мулузян предложил актёрам купить доли в его бизнесе - за 150 тысяч долларов. Они согласились, а через пару месяцев курс биткоина резко упал. Мулузян сообщил «партнёрам», что вновь понёс убытки и предложил Ткаченко снова занести ему денег. Артём так и сделал, но вскоре Мулузян попросил ещё большую сумму, получил отказ и «уволил» артиста «из бизнеса».
Тогда-то Ткаченко понял, что его «налюбили» и обратился в полицию. Сумму ущерба он оценил в 26 миллионов рублей. Теперь его инвестициями занимаются силовики.
Источник:
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Те 0,001% - это Джимми Картер и Арнольд Шварценеггер.
Евдокимова сюда не включаю, ибо итог не радужный для него...
"Немного, много – относительное понятие, …кому как? Вот в «вошёл» – это уже большой вопрос. Главное – куда конкретно. И тут даже немного может почувствовать как МНОГО в зависимости от глубины и сайза"
Только это должно было напрячь Ткаченко... Деревянко... Жадность и глупость людей этой национальности зашкаливает.
Блин, 10% в месяц дохода... Даже ёжику понятно, что это либо что-то очень противозаконное, либо кидалово, даже если не обратить внимание на фамилию "инвестора".
Интересно посмотреть их заявление в полицию - типа хотели обогатиться с уходом от налогообложения, но нас кинули?
Если по закону, то нужно возбуждать дело против всей троицы, одних за уклонение от уплаты налогов, а другого за мошенничество.
Действительно , что в этом истории могло пойти не так