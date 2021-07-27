FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Банки и финансы 77 постов • 65 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Банки и финансы 
Топ финансовых пирамид современной России

Топ финансовых пирамид современной России (20 фото + 2 видео)

Автор:
27 июля 2021 19:07
Сообщество : Банки и финансы
Метки: finiko   Финансовые пирамида   вклады   криптовалюта   обман   полиция   
2959
20
2

В России рухнула очередная "организация", красиво обещавшая людям немыслимую выгоду по вложениям. Самое время вспомнить самые крупные аферы нулевых и десятых годов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Банки и финансы"
Метки: finiko   Финансовые пирамида   вклады   криптовалюта   обман   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
40
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
121
Fisher1979 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
22k
Юрьевич 13 минут назад
Самая большая пирамида всех времён и народов - это ФРС США
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Жэка 15 минут назад
Туда им и дорога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
net 15 минут назад
Почему создателей этих пирамид сажают в тюрму? (если сажают). Человек пытался помочь людям, но не смог)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
net 23 минуты назад
Всегда удивляет, когда люди умудрились каким-то фигом скопить солидное состояние, а потом их мозги куда-то исчезают, и они отдают всё на лохотроны.
Всё же на столько очевидно, что только совсем дибил должен в это вписываться.
Крипта.... Ну кто-то когда-то в допотопные времена купил биток по сотке, штуке. Это не вы, успокойтесь. Скачёк тоже прошёл. Как можно гарантировать хоть какую-то стабильность на крипте?
Недвижка. Тут я на своём примере. Строим квартирный дом, сами делаем всё от детальной планировки до продажи. Строим в Эстонии, но принцип везде +- тот же. Расход на строительство. Земля, проект подготовка 170 евро затрат на жилой квадратный метр, строительство 1350 евро затрат на квадратный метр, + расходы на маклера, сайт,.... Продажная цена 2800 за метр. После уплаты налогов чистая прибыль фирмы максимум 800-1000 евро с квадратного метра. Грубо говоря 50% доходность. Но документы заняли 11 месяцев, строительство 13. Так что это доходность на полтора-два года. Конечно каждый проект индивидуален, можно скорости чутка прибавить, но в долю вас с доходностью 30% в год никто не возьмёт))) любой банк обойдётся в несколько раз дешевле)))
Акции. Лотерея. Дивидентные акции не дадут такой доходности, спикулятивные... Тут и опыт надо, да и гарантий никаких.
В стартапы вливаться и надеятся на чудо? Опять же нет никаких гарантий высокой доходности. Может стрельнет, может и нет. Чаще нет))
Короче если вы сами хотите что-то создать, то впринципе пределов доходности практически нет. Всё зависит от вас и идеи. Если вы хотите кому-то дать лям, а получить через год полтора, то это утопия, вас там не ждут))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
мемфрид Полчаса назад
И опять же: без лоха- и жизнь плоха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
603
Evgeniy 41 минуту назад
" На компанию завели уголовное дело, а Гафаров с партнерами исчезли. Сейчас они находятся в международном розыске."
Автор, скажи пожалуйста, где ты такой перл нашел, что на юр лицо можно завести уголовное дело?.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
doker Час назад
Весь мир - "большая пирамида".
Главное, вовремя соскочить - типа, обменять рубли на доллары или доллары на евро, а может и на монгольские тугрики.
Играют все, только одних поддерживают государства, а другие... чисто разводят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Core Час назад
мне всегда было непонятно, почему чье-то медийное лицо должно как-то повлиять на мой выбор того или иного продукта) это лицо всегда говорит какие-то слова за деньги же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Расступитесь, детки! Вот идет мать всех пирамид - ПФР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
Ринат Алксандр Шевченко 21 минуту назад
7.5 млн руб отчислений,интересно у вас какая заплата?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Максим Час назад
Лох не мамонт.
Сказочные [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Максим Час назад
Перепись долбоепов.. Вроде и люди не молодые, 90-е помнят. Большая прибыль в 300% может быть только, если вы торговец оружием/наркотиками или ограбили банк.. Все остальное развод тупых хомяков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил Час назад
это казалось уже невозможно после аферы ммм, но видимо лохов и дураков в России на сто лет припасено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SR Час назад
Совершенно не жалко людей, вкладывающих свои деньги в эти шарашки. Извечная любовь к халяве, нежелание работать, отсутствие мозгов - вот и результат. Самое смешное, что они потом начинают плакаться, организовывать митинги и орать на каждом углу "Помогите, нас обманули". Каким нужно быть идиотом, чтобы набрав кредитов вкладываться в подобные лохотроны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Альф 57 Час назад
Любой банк - пирамида своего рода. Нет никакой гарантии ни в чём когда дело касается твоей финансовой безопасности, они как казино - всегда в выигрыше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Кыся Час назад
И сплошные исконно русские фамилии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
Панченко Сергей 2 часа назад
Про UDS Game забыли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
особенно порадовала фраза что люди стали более финансово грамотными . ха ха ха ха ха ха ... как были лохами тупыми так и остались только раньше за них думали умные люди в госаппарате и не давали слить финансы мошенникам а сейчас людей уверили что они сами умные и грамотные .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гном 2 часа назад
Все думают: «ну уж я то успею рубануть бабок и выскочить, пока лохи только заходят». А лохи то все вкладчики в итоге
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es 2 часа назад
Ну как люди могут быть такими тупыми? Как можно нести бабло этим мошенникам?
Несите лучше мне!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Андрей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 3 комментария
Показать ещё
Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото) Вице-мисс «попа Бразилии» села на восемь лет (6 фото) Американец возил с собой скелет, чтобы не платить штрафов и ездить по «выделенке» Американец возил с собой скелет, чтобы не платить штрафов и ездить по «выделенке» Блокчейн-события уходящего года Блокчейн-события уходящего года Применяли насилие: британец жалуется на жестоких стриптизерш Применяли насилие: британец жалуется на жестоких стриптизерш Девушка притворилась полицейской, чтобы войти в доверие к семье своего парня Девушка притворилась полицейской, чтобы войти в доверие к семье своего парня Бывший журналист вложил в криптовалюту все сбережения и потерял $7 миллионов Бывший журналист вложил в криптовалюту все сбережения и потерял $7 миллионов
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

390260



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вся суть современных семейных отношений в мемах и приколах
2
98
Вся суть современных семейных отношений в мемах и приколах
От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность
2
68
От 13 и старше: пост о подростках и тех, кто активно симулирует подростковую деятельность
﻿
"Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей страны на Олимпиаде в Токио
"Россия старается оставаться Россией" - что пишут западные СМИ по поводу участия нашей...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
4
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#интересное#автомир#люди#подборка#история#красота#приколы#фильм
#Юмор#СССР#автомобили#дтп#факты#аварии#шоу бизнес#истории#фотографии#дети
#интересно#прикол#животные#кино#ynews#спорт#авто аварии#картинки#в мире#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться