Топ финансовых пирамид современной России

В России рухнула очередная "организация", красиво обещавшая людям немыслимую выгоду по вложениям. Самое время вспомнить самые крупные аферы нулевых и десятых годов.
Если кто-то думает, что со времен СССР финансовая грамотность населения выросла, то, возможно, будет прав. Но человеческая психология во все времена остаётся прежней. На днях по всем СМИ прошла новость о крахе финансовой пирамиды "Finiko". Хотя Центральный банк предостерегал вкладчиков о том, что эта организация имеет все признаки пирамиды.
Времена всем известного Мавроди и Лени Голубкова давно прошли, но методы завлечения людей в сомнительные финансовые схемы остались прежними, хотя и поменялись инструменты. Граждане все также упорно продолжают верить в небывалую прибыль, вкладываются, берут кредиты. И остаются ни с чем... В общем, "МММ" ничему людей не научил.
В России только с начала нулевых орудовали 5 крупных финансовых пирамид, учредители которых путем обмана нажили огромное состояние и сейчас находятся в международном розыске. О них и поговорим.
"Кэшбери" была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2011 году. За два года о компании уже знали по всей стране. Пирамида называла себя «Финансово-инвестиционным холдингом», обещая вкладчикам 600% дохода в год.
Рекламными лицами компании были певцы, артисты и популярные видеоблогеры. Николай Басков, к примеру, написал для "Кэшбери" целый гимн.
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Ольга Бузова, Анфиса Чехова, Валерий Меладзе и прочие артисты внушали людям доверие. Им верили, и полагали, что любимый певец уж точно не обманет. Странно, что артистов не привлекают за соучастие в таком преступлении, подумал житель Анапы, который потерял накопленные за 25 лет средства, предназначавшиеся на операцию в Израиле, и подал в суд на Баскова и Бузову. Деньги ему, конечно, никто не вернул.
Немного о схеме работы "Кэшбери". У пирамиды было несколько инвестиционных схем. Первая - это операции с криптовалютой, недвижимостью, биржевые торги и так далее. За которые по обещаниям мошенников, вкладчики получат от 200% до 600% годовых. На сайте "Кэшбери" был даже калькулятор, при помощи которого новоявленный "инвестор" мог посчитать свой "будущий" доход.
Вторая схема - это отдельная интернет-площадка, где граждане могли брать и кредиты, и депозиты.
В сентябре 2018 года Центробанк признал "Кэшбери" финансовой пирамидой и обратился в Генпрокуратуру и МВД. Спустя два месяца, в ноябре, пирамида рухнула. Ущерб, причиненный "Кэшбери", оценивается в 3 миллиарда рублей.
Основатель пирамиды Артур Варданян пообещал вернуть деньги своим вкладчикам, но вскоре сайт "Кэшбери" заблокировали, а вклады, разумеется, к владельцам так и не вернулись.
Этот инвестиционный фонд специализировался на беттинге - игровом процессе, связанным со ставками в букмекерских конторах. Поскольку пирамида основывалась на спортивных ставках, то и рекламировали ее известные на всю страну спортсмены. В частности это были футболисты Александр Мостовой, и Андрей Тиханов, и Александр Кержаков, Андрей Аршавин и даже Руслан Нигматуллин.
Пирамида предлагала вкладчикам 200% прибыли в год. Представители фонда уверяли граждан, что риск минимален - у них есть некая секретная стратегия, по которой они прогнозировали исходы спортивных соревнований.
"Гафаров и партнеры" запустились в 2019 году. Но основатель утверждал, что фонд работал с 2007 года и не сразу стал открытым для всех желающих.
Слишком поздно стало известно, что основатель пирамиды Эрик Гафаров - прожженный мошенник и неудачник-бизнесмен, не вылезавший в свое время из судов.
В феврале 2021 года ЦБ обнаружил в фонде признаки финансовой пирамиды. На компанию завели уголовное дело, а Гафаров с партнерами исчезли. Сейчас они находятся в международном розыске.
Инвестиционная компания "Антарес", основанная неким бизнесменом и финансовым консультантом Алексам Рихтером, стартовала в октябре 2014 года. Эта компания работала по тем же принципам, что и "Кешбери".
Компания "Антарес трейд" предлагала будущим вкладчикам от 0,8% до 1% дохода в сутки. А в декабре 2020 года запустила собственный токен dAnt (DeFi Antares Token), который якобы обеспечивал фиксированную доходность по инвестиционным стратегиям. Всего было выпушено 10 миллионов токенов, один из которых находился в хранилище, а остальные были предназначены для инвесторов - они покупали их на сайте за свои кровные, и им в реальном времени начислялся доход.
Один из психологических крючков компании - это мнимая элитарность закрытого клуба. Попасть в компанию можно было только по ссылке от клиента проекта, который получал за привлечение нового вкладчика вознаграждение. Таким образом и выстраивалась пирамида.
В декабре 2020 года Центробанк выявил у компании Antares Limited признаки финансовой пирамиды: компания не ведет реальной деятельности, имеет слишком высокий доход, проводит все операции из-за рубежа и работает с криптовалютами.
5 июля 2021 года представители "Антарес" объявили о приостановлении своей работы с гражданами СНГ. Платформа якобы подсчитала убытки и позволила вкладчикам выводить по 2% суммы каждый понедельник. То есть клиенту потребуется 50 недель, чтобы вывести все свои деньги из системы. Но это вряд ли...
FrendeX Europe OU (FrendeX) — еще один закрытый инвестиционный клуб. Домен компании зарегистрирован в 2020 году, но создали утверждают, что ведут свою успешную деятельность с 2017 года. Что является наглой ложью.
У компании нет ни лицензии, ни официального разрешения на деятельность. Но создатели FrendeX Роман Пичугин и Дмитрий Чечулин обещают своим клиентам доход 30-70% в месяц. Помимо инвестирования в стартапы и биржевой торговли FrendeX предлагает программы, по которым можно купить товары или машину за определенный процент от стоимости.
У Frendex своя валюта - FX-доллары. Сто штук которых равняются 1 настоящему доллару. Но при этом на счет клиенты могут положить только биткоины. В общем, ушлые создатели майнят себе биткоины без всяких там дорогостоящих видеокарт!
Посмотреть и посмеяться: рекламное видео от клуба Frendex
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В начале июля 2021 года Центробанк внес FrendeX в черный список из-за явных признаков пирамиды. Следим за ситуацией.
Ну и, главное событие дня. Платформа "Финико" запустилась в 2019 году. Основателями пирамиды являются Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров.
Главное лицо компании Кирилл Доронин уже запускал в 2014 году компанию по избавлению от кредитов "Эскалат". Вот только избавить от долгов своих клиентов Доронин не смог. У компании куча исков.
"Финико" очень похожа на FrendeX. У нее, например, также отсутствует лицензия Банка России на привлечение денежных средств, что не помешало основателям обмануть огромное количество людей. Только в Казахстане местная прокуратура насчитала 165 тысяч пострадавших.
У "Финико" тоже была собственная криптовалюта FNK, которую приравняли к одному доллару и выпустили на биржах. Сначала покупка криптовалюты была добровольной, но в июне Доронин заявил, что компания переходит на расчеты с пользователями только в это "крипте". Тогда же стоимость FNK резко подскочила до 234 доллара, но спустя неделю курс упал до двух долларов, а сейчас эта криптовалюта стоит 50 центов.
Предполагается, что во время этого скачка валюты основатели компании вывели деньги в офшоры
После чего компания приостановила выплаты, а Доронин объяснил это тем, что в падении курса виноваты сами клиенты, которые начали продавать криптовалюту, избавляясь от нее.
И схема работы такая же, как у предыдущих мошенников. Вклады на депозиты и помощь с закрытием кредитов или покупки недвижимости или автомобиля за определенный процент их стоимости
И на фоне всего этого Доронин рассказал о крахе сервиса, заявив, что не может связаться с другими учредителями, что его "по сути выперли из компании". В общем, началась мыльная опера с обещаниями разобраться и вернуть все деньги вкладчикам.
В июле 2021 года ЦБ выявил у компании признаки финансовой пирамиды. Сейчас платформа "Финико" уже не работает, но Кирилл Доронин, которого уличили в том, что он получил турецкое гражданство, анонсировал выход нового проекта Omfinom. Которая как только заработает, и он сразу все вернет...
Самое интересное, что в Татарстане на "Финико" завели уголовное дело еще в декабре 2020 года. По данным следствия, основатели компании незаконно привлекли не менее 80 миллионов рублей. Странно, что лавочку еще тогда не прикрыли. И что еще больше удивляет: люди продолжали нести свои деньги мошенникам даже после таких новостей.
Впрочем, поверить можно. Ведь люди, вкладывающиеся в сомнительные предприятия обычно очень специфические...
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Всё же на столько очевидно, что только совсем дибил должен в это вписываться.
Крипта.... Ну кто-то когда-то в допотопные времена купил биток по сотке, штуке. Это не вы, успокойтесь. Скачёк тоже прошёл. Как можно гарантировать хоть какую-то стабильность на крипте?
Недвижка. Тут я на своём примере. Строим квартирный дом, сами делаем всё от детальной планировки до продажи. Строим в Эстонии, но принцип везде +- тот же. Расход на строительство. Земля, проект подготовка 170 евро затрат на жилой квадратный метр, строительство 1350 евро затрат на квадратный метр, + расходы на маклера, сайт,.... Продажная цена 2800 за метр. После уплаты налогов чистая прибыль фирмы максимум 800-1000 евро с квадратного метра. Грубо говоря 50% доходность. Но документы заняли 11 месяцев, строительство 13. Так что это доходность на полтора-два года. Конечно каждый проект индивидуален, можно скорости чутка прибавить, но в долю вас с доходностью 30% в год никто не возьмёт))) любой банк обойдётся в несколько раз дешевле)))
Акции. Лотерея. Дивидентные акции не дадут такой доходности, спикулятивные... Тут и опыт надо, да и гарантий никаких.
В стартапы вливаться и надеятся на чудо? Опять же нет никаких гарантий высокой доходности. Может стрельнет, может и нет. Чаще нет))
Короче если вы сами хотите что-то создать, то впринципе пределов доходности практически нет. Всё зависит от вас и идеи. Если вы хотите кому-то дать лям, а получить через год полтора, то это утопия, вас там не ждут))
Автор, скажи пожалуйста, где ты такой перл нашел, что на юр лицо можно завести уголовное дело?.
Главное, вовремя соскочить - типа, обменять рубли на доллары или доллары на евро, а может и на монгольские тугрики.
Играют все, только одних поддерживают государства, а другие... чисто разводят.
Сказочные [мат]
Давненько вы работали
Несите лучше мне!