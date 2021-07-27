Топ финансовых пирамид современной России

Если кто-то думает, что со времен СССР финансовая грамотность населения выросла, то, возможно, будет прав. Но человеческая психология во все времена остаётся прежней. На днях по всем СМИ прошла новость о крахе финансовой пирамиды "Finiko". Хотя Центральный банк предостерегал вкладчиков о том, что эта организация имеет все признаки пирамиды.





Времена всем известного Мавроди и Лени Голубкова давно прошли, но методы завлечения людей в сомнительные финансовые схемы остались прежними, хотя и поменялись инструменты. Граждане все также упорно продолжают верить в небывалую прибыль, вкладываются, берут кредиты. И остаются ни с чем... В общем, "МММ" ничему людей не научил.