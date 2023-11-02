Связал, избил, ограбил: в Екатеринбурге жертва интернет-знакомств хотела БДСМ-любви, но ролевые игры зашли слишком далеко

36-летняя дама познакомилась с мужчиной и, пообщавшись, решила пригласить его на свидание, которое закончилось не так, как она рассчитывала.
Жительница посёлка Совхозный пригласила интернет-знакомого к себе на ночь, чтобы пообщаться поближе. 37-летний кавалер предложил даме разнообразить интимные утехи и внести привычный секс нотку БДСМ. Неискушенная женщина согласилась - и пожалела.
Ухажёр привязал любовницу к кровати, избил и потребовал денег. Несчастной жертве пришлось наблюдать, как на её глазах мужчина собирает наличные, банковские карты и украшения.
По сообщению пресс-службы городского управления МВД, "ущерб, причиненный гражданке, составил 200 тысяч рублей".
Личность любителя БДСМ-утех установили быстро. Им оказался ранее судимый житель Тюмени. Выяснилось, что ловелас уже имел судимости за кражу, незаконный оборот оружия и даже побег из мест лишения свободы, а на момент последнего БДСМ-преступления находился в федеральном розыск за уклонение от административного надзора.
Так что теперь гражданин сидевший может пополнить послужной список судимостей еще одной статьёй (ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» - так полиция квалифицировала последний инцидент).
Правоохранители полагают, что это преступление - не единственное и от рук проходимца могли пострадать и другие дамы,с которыми он знакомился в соцсетях.
31 октября тюменец был задержан. Сейчас он заключён под стражу.
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