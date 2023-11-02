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Связал, избил, ограбил: в Екатеринбурге жертва интернет-знакомств хотела БДСМ-любви, но ролевые игры зашли слишком далеко

Связал, избил, ограбил: в Екатеринбурге жертва интернет-знакомств хотела БДСМ-любви, но ролевые игры зашли слишком далеко

Автор:
02 ноября 2023 08:51
Сообщество : Криминал
Метки: бдсм   грабеж   екатеринбург   задержание   интернет знакомства   полиция   
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36-летняя дама познакомилась с мужчиной и, пообщавшись, решила пригласить его на свидание, которое закончилось не так, как она рассчитывала.

Жительница посёлка Совхозный пригласила интернет-знакомого к себе на ночь, чтобы пообщаться поближе. 37-летний кавалер предложил даме разнообразить интимные утехи и внести привычный секс нотку БДСМ. Неискушенная женщина согласилась - и пожалела.


Ухажёр привязал любовницу к кровати, избил и потребовал денег. Несчастной жертве пришлось наблюдать, как на её глазах мужчина собирает наличные, банковские карты и украшения.


По сообщению пресс-службы городского управления МВД, "ущерб, причиненный гражданке, составил 200 тысяч рублей".


Личность любителя БДСМ-утех установили быстро. Им оказался ранее судимый житель Тюмени. Выяснилось, что ловелас уже имел судимости за кражу, незаконный оборот оружия и даже побег из мест лишения свободы, а на момент последнего БДСМ-преступления находился в федеральном розыск за уклонение от административного надзора.


Так что теперь гражданин сидевший может пополнить послужной список судимостей еще одной статьёй (ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» - так полиция квалифицировала последний инцидент).

Правоохранители полагают, что это преступление - не единственное и от рук проходимца могли пострадать и другие дамы,с которыми он знакомился в соцсетях.


31 октября тюменец был задержан. Сейчас он заключён под стражу.

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Метки: бдсм   грабеж   екатеринбург   задержание   интернет знакомства   полиция   
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4  комментария
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11k
Владимир 46 минут назад
Сделал бы, что дама хочет, сама бы подарила.
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1k
Просто чувак в интернете 2 минуты назад
Тянет же женщин на всякое говно
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16k
Андрей 4 минуты назад
Так вдул или нет? Друг спрашивает.
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11k
Том Сойер 46 минут назад
С таким "букетом" статей он ещё и БДСМ типа решил побаловаться....
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