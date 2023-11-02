Связал, избил, ограбил: в Екатеринбурге жертва интернет-знакомств хотела БДСМ-любви, но ролевые игры зашли слишком далеко

Жительница посёлка Совхозный пригласила интернет-знакомого к себе на ночь, чтобы пообщаться поближе. 37-летний кавалер предложил даме разнообразить интимные утехи и внести привычный секс нотку БДСМ. Неискушенная женщина согласилась - и пожалела.

Ухажёр привязал любовницу к кровати, избил и потребовал денег. Несчастной жертве пришлось наблюдать, как на её глазах мужчина собирает наличные, банковские карты и украшения.

По сообщению пресс-службы городского управления МВД, "ущерб, причиненный гражданке, составил 200 тысяч рублей".