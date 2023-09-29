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В Подмосковье задержали экс-футболиста, пытками выбивавшего чужой долг

В Подмосковье задержали экс-футболиста, пытками выбивавшего чужой долг

Автор:
29 сентября 2023 11:07
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   Подольск   СК РФ   Чурин   долг   задержание   криминал   полиция   пытки   футболист   
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Теперь спортсмену светит тюремная камера.

9 сентября в квартиру бортпроводника Дмитрия Шмаркова ворвался его знакомый. Гость был не один, а с группой мужчин, настроенных решительно и серьёзно. Визитёры скрутили Шмаркова, затолкали в авто и увезли в подмосковный Подольск.


Там похищенного вытолкали из машины и спустили в подвал частного дома . О том, что происходило дальше, Шмарков предпочитает не вспоминать. Его связали, отобрали личные вещи (iPhone 14 Pro Max и часы Slazenger) и принялись избивать. Причиной такого отношения к мужчине стал крупный долг, который бортпроводник Шмарков всё никак не мог отдать своему знакомому Владимиру Федосееву. Тот отчаялся получить свои деньги и пошёл на преступление.


В конце концов, поняв, что избиением наличные не получишь, Федосеев отпустил избитого Шмаркова, чтобы тот поторопился и к назначенному дню собрал всю сумму. Бортпроводник уехал, но не за деньгами, а прямиком в полицию.


На встречу с вымогателями Шмарков отправился в сопровождении оперативниов. От похитителей за деньгами явился бывший полузащитник ФК "Волга" (Нижний Новгород) Андрей Чурин, которого задержали на месте.


В тот же день полицейские нанесли визит Федосееву, дававшему деньги в долг. Он также отправился в участок. Остальных участников банды, пытавших похищенного в подвале дома (который, как оказалось, принадлежит матери Федосеева) сейчас разыскивают.



О футболисте Андрее Чурине известно совсем немного. В 2012-2013 гг. он играл за нижегородскую «Волгу» в 2012–2017 годах. Тогда он рассказывал, что мечтает попасть в сборную России и сыграть на чемпионате мира, но, увы, мечтам не удалось сбыться. В 2017 году Чурин перешел в подмосковный ФК «Зоркий», и вскоре закончил карьеру.


Что касается Шмаркова, то выяснилось, что большую часть суммы (1 1млн) до избиения он всё-таки отдал. Оставались 400 тысяч, которые он никак не мог собрать, чтобы рассчиваться со знакомым. Кстати, ранее, в 2021 году, бортпроводник уже был замечен в некрасивой истории с чужими деньгами. Стюард тогда взял у знакомого крупную сумму и тоже не торопился возвращать.Кредитору пришлось обращаться в суд. Хорошо, что у него на руках была расписка от Шмаркова, и суд удовлетворил его иск.


Что касается нового долга, то теперь, видимо, его можно будет вернуть после отсидки кредиторов?

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Метки: Подмосковье   Подольск   СК РФ   Чурин   долг   задержание   криминал   полиция   пытки   футболист   
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17  комментариев
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
"О том, что происходило дальше, Шмарков предпочитает не вспоминать..." Да он, судя по всему, вообще не склонен помнить о таких мелочах, как долги и о том, что бывает, когда о долгах забываешь.
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701
Aurelian 2 минуты назад
Не бери деньги в долг, не давай деньги в долг. Батя мне это обосновал давно.
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40k
Aleks 36 минут назад
айфон 14 про макс есть, а 400 тысяч нет... Типичный хозяин последнего айфона
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13k
кот базилий 38 минут назад
Песня такая была в 90-Х " мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетмены".
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7
zu4ara 43 минуты назад
долги надо отдавать, а лучше стараться жить без долгов
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26k
ПаганецЪ Час назад
Мы бывшие спортсмены
А ныне рэкетмены...
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58k
alertol 2 часа назад
В спорте всегда так, если ты не "звезда" то тебе два пути, на завод или в криминал... Но на заводе нет даже шансов заработать нормально.
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406
Александр Богомолов sedoisever 18 минут назад
Станочники например. Есть операции "сунул-вынул". У нас сейчас набор начался. Кого только не берут. Была одна барышня которая маникюром до этого занималась. На долго ее не хватило. Как итог: куча брака, куча потраченного времени на обучение. и спустя полтора месяца надо опять человека искать. А это опять обучение и брак. Ну и как правильно пишут выше заработать на что то кроме хавки это надо уж очень постараться.
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