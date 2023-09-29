В Подмосковье задержали экс-футболиста, пытками выбивавшего чужой долг

Там похищенного вытолкали из машины и спустили в подвал частного дома . О том, что происходило дальше, Шмарков предпочитает не вспоминать. Его связали, отобрали личные вещи (iPhone 14 Pro Max и часы Slazenger) и принялись избивать. Причиной такого отношения к мужчине стал крупный долг, который бортпроводник Шмарков всё никак не мог отдать своему знакомому Владимиру Федосееву. Тот отчаялся получить свои деньги и пошёл на преступление.

В конце концов, поняв, что избиением наличные не получишь, Федосеев отпустил избитого Шмаркова, чтобы тот поторопился и к назначенному дню собрал всю сумму. Бортпроводник уехал, но не за деньгами, а прямиком в полицию.

На встречу с вымогателями Шмарков отправился в сопровождении оперативниов. От похитителей за деньгами явился бывший полузащитник ФК "Волга" (Нижний Новгород) Андрей Чурин, которого задержали на месте.