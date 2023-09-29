В Подмосковье задержали экс-футболиста, пытками выбивавшего чужой долг

Теперь спортсмену светит тюремная камера.
9 сентября в квартиру бортпроводника Дмитрия Шмаркова ворвался его знакомый. Гость был не один, а с группой мужчин, настроенных решительно и серьёзно. Визитёры скрутили Шмаркова, затолкали в авто и увезли в подмосковный Подольск.
Там похищенного вытолкали из машины и спустили в подвал частного дома . О том, что происходило дальше, Шмарков предпочитает не вспоминать. Его связали, отобрали личные вещи (iPhone 14 Pro Max и часы Slazenger) и принялись избивать. Причиной такого отношения к мужчине стал крупный долг, который бортпроводник Шмарков всё никак не мог отдать своему знакомому Владимиру Федосееву. Тот отчаялся получить свои деньги и пошёл на преступление.
В конце концов, поняв, что избиением наличные не получишь, Федосеев отпустил избитого Шмаркова, чтобы тот поторопился и к назначенному дню собрал всю сумму. Бортпроводник уехал, но не за деньгами, а прямиком в полицию.
На встречу с вымогателями Шмарков отправился в сопровождении оперативниов. От похитителей за деньгами явился бывший полузащитник ФК "Волга" (Нижний Новгород) Андрей Чурин, которого задержали на месте.
В тот же день полицейские нанесли визит Федосееву, дававшему деньги в долг. Он также отправился в участок. Остальных участников банды, пытавших похищенного в подвале дома (который, как оказалось, принадлежит матери Федосеева) сейчас разыскивают.
О футболисте Андрее Чурине известно совсем немного. В 2012-2013 гг. он играл за нижегородскую «Волгу» в 2012–2017 годах. Тогда он рассказывал, что мечтает попасть в сборную России и сыграть на чемпионате мира, но, увы, мечтам не удалось сбыться. В 2017 году Чурин перешел в подмосковный ФК «Зоркий», и вскоре закончил карьеру.
Что касается Шмаркова, то выяснилось, что большую часть суммы (1 1млн) до избиения он всё-таки отдал. Оставались 400 тысяч, которые он никак не мог собрать, чтобы рассчиваться со знакомым. Кстати, ранее, в 2021 году, бортпроводник уже был замечен в некрасивой истории с чужими деньгами. Стюард тогда взял у знакомого крупную сумму и тоже не торопился возвращать.Кредитору пришлось обращаться в суд. Хорошо, что у него на руках была расписка от Шмаркова, и суд удовлетворил его иск.
Что касается нового долга, то теперь, видимо, его можно будет вернуть после отсидки кредиторов?
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