Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей

Задержанным оказался 20-летний житель Ярославля. Как удалось выяснить правоохранителям, в роли аниматора на Дворцовой площади он промышляет не менее 2 лет и в его послужном списке может быть не один аналогичный эпизод с обманом туристов.



Аниматору вменяется по ч. 3 ст. 259 УК РФ ("Мошенничество"). Под подписку о невыезде суд отпускать его не стал и отправив в СИЗО. Теперь полицейским предстоит выяснить, скольких доверчивых туристов он облапошил похожим способом.