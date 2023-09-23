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Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей

Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей

Автор:
23 сентября 2023 18:55
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дворцрвая площадь   Санкт-Петербург   аниматор   задержание   мошенничество   полиция   фото   
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Видимо, аниматоры Северной столицы начали перенимать опыт у своих коллег из южных регионов России.

Типичный для южных городов России инцидент произошёл 16 сентября на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. К туристу из Ульяновска пристал аниматор в костюме Петра I с предложением сфотографироваться. Тот не смог отказаться и сделал снимок на память, заплатив за фотосессию целых 4 тысячи рублей.

Как оказалось, после фотосессии ушлый "император", воспользовавшись доверчивостью молодого туриста, взял у того телефон и перевёл себе 4 тысячи рублей. Когда житель Ульяновска понял, что его облапошили, то сразу обратился в полицию. Аниматора задержали там же, скрываться он не собирался, будучи уверенным в собственной безнаказанности.

Задержанным оказался 20-летний житель Ярославля. Как удалось выяснить правоохранителям, в роли аниматора на Дворцовой площади он промышляет не менее 2 лет и в его послужном списке может быть не один аналогичный эпизод с обманом туристов.

Аниматору вменяется по ч. 3 ст. 259 УК РФ ("Мошенничество"). Под подписку о невыезде суд отпускать его не стал и отправив в СИЗО. Теперь полицейским предстоит выяснить, скольких доверчивых туристов он облапошил похожим способом.

Источник:

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Метки: Видео   Дворцрвая площадь   Санкт-Петербург   аниматор   задержание   мошенничество   полиция   фото   
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28  комментариев
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13k
sos1960sos 2 часа назад
Из - за 4 тысяч в Сизо, где его будут содержать и кормить за счёт наших с вами налогов?
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6k
HUBLOT 3 минуты назад
Кого на видео задержали? Это другой человек. А в остальном, всё, как всегда.
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303
данила беринский 6 минут назад
Петра на нары!
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978
Antik-Taktik 11 минут назад
А вы тоже заметили,что эта царь-чепуха в кроссовках?)
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37k
russger Полчаса назад
"взял у того телефон и перевёл себе 4 тысячи рублей"

Да что у вас за банки такие? Что бы мне перевести деньги, надо:

1. Разблок телефона по отпечатку и паролю (15 символов, с большими/мелкими буквами, цифрами и парой знаков). Ну допустим телефон разблокирован (как я понял, "жертва" дал ему разблокированный телефон уже), дальше что?

2. Зайти в банк, ввести VR-NetKey + опять же личный пароль. Тоже 15 символов, но отличается от пароля телефона.
3. В банке ввести реквезиты получателя и нажать "подтвердить". Запрос на подтверждение перевода приходит на приложение, где что надо? Правильно, ещё раз ввести пароль от банка и через приложение разрешить банку перевести денюфку.

А в таких историях прям мистика. Чужой человек взял телефон и за 3 секунды перевёл себе бабки. Или кто-то пздит, или кто-то плевать хотел на безопасность своего счёта.
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162
golubtcov31@mail.ru russger 10 минут назад
В немеции, похоже, больше мошенников...
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41k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Не совсем понял, как аниматор завладел телефоном потерпевшего и получил доступ к банковскому приложению, чтоб перевести деньги?
Я этим летом в Шали был, там местный клоун в костюме горного пастуха присосался, типо чтоб сфоткаться с антуражным жителем, а потом 500 рублей канючил, переходя от угроз к попрашайничеству : "Да ти заэшь кито я такой, а? Дэй дэнэг по брацки, мнэ семъя большой нада кущац"
В общем гражданин был послан на три очень нехороших буквы (хотя если б заранее сказал, что фотка 500р, я скорее всего и согласился). И я бы понял расклад, если б ряженный развёл туриста просто на наличные деньги, мол "На пенёк сел, косарь отдать должен", а ту прям перевод.. очень странно.
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958
Gigantes Полчаса назад
Вот ни разу не похож-то на Петра I, ...
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162
golubtcov31@mail.ru Gigantes 8 минут назад
Особенно обувью
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2k
Yapon_otez Час назад
Я видел его там же около пяти-шести лет назад. Тоже фотографировались на его "фоне", а также его подельницы "Екатерины". За фотосессии требовали тога 2000 р.
Были посланы на три буквы жёстко.
Постарели. Заматерели.
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6k
Dictator 2 часа назад
УК РФ Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности
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4k
Горожанин 2 часа назад
Дорожка идиота и так легка, но преодолеть её поможет ещё и собственная х.у.е.т.а.
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2k
андрей 2 часа назад
автор , ты бы хоть посмотрел , какую статью ему вменяешь )) .
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18k
Nikita 2 часа назад
Ну как так?

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27k
AzuveR 2 часа назад
Теперь на зоне он будет императором петухов. И "фотографировать" будут его, абсолютно бесплатно.
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16k
Мистер Фикс 2 часа назад
Какой, в жопу, император?
Кто вообще соглашается на этот разводняк?
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