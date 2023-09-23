Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей

Видимо, аниматоры Северной столицы начали перенимать опыт у своих коллег из южных регионов России.
Типичный для южных городов России инцидент произошёл 16 сентября на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге. К туристу из Ульяновска пристал аниматор в костюме Петра I с предложением сфотографироваться. Тот не смог отказаться и сделал снимок на память, заплатив за фотосессию целых 4 тысячи рублей.
Как оказалось, после фотосессии ушлый "император", воспользовавшись доверчивостью молодого туриста, взял у того телефон и перевёл себе 4 тысячи рублей. Когда житель Ульяновска понял, что его облапошили, то сразу обратился в полицию. Аниматора задержали там же, скрываться он не собирался, будучи уверенным в собственной безнаказанности.
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Задержанным оказался 20-летний житель Ярославля. Как удалось выяснить правоохранителям, в роли аниматора на Дворцовой площади он промышляет не менее 2 лет и в его послужном списке может быть не один аналогичный эпизод с обманом туристов.
Аниматору вменяется по ч. 3 ст. 259 УК РФ ("Мошенничество"). Под подписку о невыезде суд отпускать его не стал и отправив в СИЗО. Теперь полицейским предстоит выяснить, скольких доверчивых туристов он облапошил похожим способом.
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Да что у вас за банки такие? Что бы мне перевести деньги, надо:
1. Разблок телефона по отпечатку и паролю (15 символов, с большими/мелкими буквами, цифрами и парой знаков). Ну допустим телефон разблокирован (как я понял, "жертва" дал ему разблокированный телефон уже), дальше что?
2. Зайти в банк, ввести VR-NetKey + опять же личный пароль. Тоже 15 символов, но отличается от пароля телефона.
3. В банке ввести реквезиты получателя и нажать "подтвердить". Запрос на подтверждение перевода приходит на приложение, где что надо? Правильно, ещё раз ввести пароль от банка и через приложение разрешить банку перевести денюфку.
А в таких историях прям мистика. Чужой человек взял телефон и за 3 секунды перевёл себе бабки. Или кто-то пздит, или кто-то плевать хотел на безопасность своего счёта.
Я этим летом в Шали был, там местный клоун в костюме горного пастуха присосался, типо чтоб сфоткаться с антуражным жителем, а потом 500 рублей канючил, переходя от угроз к попрашайничеству : "Да ти заэшь кито я такой, а? Дэй дэнэг по брацки, мнэ семъя большой нада кущац"
В общем гражданин был послан на три очень нехороших буквы (хотя если б заранее сказал, что фотка 500р, я скорее всего и согласился). И я бы понял расклад, если б ряженный развёл туриста просто на наличные деньги, мол "На пенёк сел, косарь отдать должен", а ту прям перевод.. очень странно.
Были посланы на три буквы жёстко.
Постарели. Заматерели.
Кто вообще соглашается на этот разводняк?