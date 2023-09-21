В Москве за кражу задержали Киру Арсенину - светскую львицу и содержанку

Сама Арсенина сообщила в своём интервью, что она живёт за счёт своего любовника — "одного из российских миллионеров, который занимает пост высокопоставленного менеджера госкорпорации" и тратит на себя миллион в месяц.

Что такая обеспеченная особа могла украсть в Молдове, а главное, зачем, выясняется, - пишет SHOT.