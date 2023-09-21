В Москве за кражу задержали Киру Арсенину - светскую львицу и содержанку

В столице разыгралась драма, достойная экранизации. Любовницу российского миллионера, как Арсенина сама себя позиционирует, задержали в Москве. Ранее она была объявлена в международный розыск по линии Интерпола из-за кражи в Молдове - пишет SHOT. Интересно жить не запретишь!
Как сообщает SHOT, ссылаясь на свои источники, 34-летняя Арсенина попала в поле зрения Интерпола за кражу в Молдове. Ущерб оценили как значительный. Уголовное дело было возбуждено в 2022 году. По данным молдавских полицейских, подозреваемая скрылась от следствия.
Арсенину по ориентировке задержали сегодня в Москве — возле отделения по экзаменационной работе ГИБДД на Нагатинской улице.
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Пока светскую львицу поместили под подписку о невыезде, информация передана в Молдову.
Кира Арсенина родилась в Азербайджане, потом переехала в Ростов, а позже отправилась строить модельную карьеру в Москву.
В столице она часто светилась на разных светских тусовках. Ей приписывали романы якобы с Владом Соколовским и Владом Топаловым. Слухи про последнего поползли, когда светская львица опубликовала в соцсетях видео, где прижимается к певцу. Тогда её захейтили подписчики, так как у Влада с Региной Тодоренко тогда уже родился первый сын.
Сама Арсенина сообщила в своём интервью, что она живёт за счёт своего любовника — "одного из российских миллионеров, который занимает пост высокопоставленного менеджера госкорпорации" и тратит на себя миллион в месяц.
Что такая обеспеченная особа могла украсть в Молдове, а главное, зачем, выясняется, - пишет SHOT.
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А светские львицы выглядят так...
Пример из жизни: одна бабень, которая у нас на районе с бандюками в 90-е тусила и за их счет жила, к нулевым стала этой самой "содержанткой". А когда ей перевалило за 40 - открыла свою парикмахерскую. Потом туда маникюр добавила, массажиста наняла, потом филиальчик поближе к центру... И я чёт с трудом представляю, как она "рыдает в подушку".
Если называть вещи своими именами, то содержанка - это проститутка.
Если дальше следовать логике, то "светская львица" = проститутка?