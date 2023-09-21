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В Москве за кражу задержали Киру Арсенину - светскую львицу и содержанку

В Москве за кражу задержали Киру Арсенину - светскую львицу и содержанку

Автор:
21 сентября 2023 23:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Кира Арсеннина   Москва   задержание   интерпол   кража   молдова   светская львица   содержанка   
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В столице разыгралась драма, достойная экранизации. Любовницу российского миллионера, как Арсенина сама себя позиционирует, задержали в Москве. Ранее она была объявлена в международный розыск по линии Интерпола из-за кражи в Молдове - пишет SHOT. Интересно жить не запретишь!

Как сообщает SHOT, ссылаясь на свои источники, 34-летняя Арсенина попала в поле зрения Интерпола за кражу в Молдове. Ущерб оценили как значительный. Уголовное дело было возбуждено в 2022 году. По данным молдавских полицейских, подозреваемая скрылась от следствия.

Арсенину по ориентировке задержали сегодня в Москве — возле отделения по экзаменационной работе ГИБДД на Нагатинской улице.

Пока светскую львицу поместили под подписку о невыезде, информация передана в Молдову.

Кира Арсенина родилась в Азербайджане, потом переехала в Ростов, а позже отправилась строить модельную карьеру в Москву.

В столице она часто светилась на разных светских тусовках. Ей приписывали романы якобы с Владом Соколовским и Владом Топаловым. Слухи про последнего поползли, когда светская львица опубликовала в соцсетях видео, где прижимается к певцу. Тогда её захейтили подписчики, так как у Влада с Региной Тодоренко тогда уже родился первый сын.

Сама Арсенина сообщила в своём интервью, что она живёт за счёт своего любовника — "одного из российских миллионеров, который занимает пост высокопоставленного менеджера госкорпорации" и тратит на себя миллион в месяц.

Что такая обеспеченная особа могла украсть в Молдове, а главное, зачем, выясняется, - пишет SHOT.

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Метки: Кира Арсеннина   Москва   задержание   интерпол   кража   молдова   светская львица   содержанка   
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17  комментариев
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62k
doker 2 часа назад
На фото - отрыжка бегемота.
А светские львицы выглядят так...
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2k
Виталий Минуту назад
"В Москве за кражу задержали Киру Арсенину - светскую львицу и содержанку " - как они завуалировали слово проститутка.
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940
Antik-Taktik 22 минуты назад
На фишках много лет,но это уже Спид инфо какое то, последнее время
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3k
Semёn Час назад
Шалава
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3k
Мочи свиней! Час назад
Светская лядь, переползающая из-под одного пузатого старичка под другого, а потом очухается - а она одна, никому не нужна, растянутая старичками и их партнёрами шмонька висит до колен, куча детей хз от кого, отцов у них нет, растут с гулящей мамой. А другие женщины счастливы в браке. И воют вот такие поюзанные светские ляди по ночам в подушку.
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660
Аристарх Севидов Час назад
Кого только не ипут
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30k
Юрьевич 2 часа назад
"светскую львицу и содержанку"
Если называть вещи своими именами, то содержанка - это проститутка.
Если дальше следовать логике, то "светская львица" = проститутка?
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17k
Shtoppi 2 часа назад
какая же это светская львица, это обычная элитная проститутка и больше ничего.
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5k
Трям 2 часа назад
Почему, а главное зачем придумывать столько синонимов обычным проституткам?
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6
Анна Рузнецова 2 часа назад
бывает
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16k
banzai7 2 часа назад
Что у этих светских пис с губами? Болезнь какая-то?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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