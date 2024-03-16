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В Москве прохожий задержал мужчину, укравшего из автомобиля 46 млн рублей

В Москве прохожий задержал мужчину, укравшего из автомобиля 46 млн рублей

Автор:
16 марта 2024 14:56
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Прокуратура   водитель   задержание   кража   
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Есть мнение, что водитель оставил машину без присмотра далеко не из-за безалаберности.

В Москве бдительный прохожий смог предотвратить кражу крупной суммы денег из припаркованного на обочине автомобиля. Сообщается, что бизнесмен передал сумку с 46 миллионами рублей своему водителю и попросил отвезти в банк. По дороге тот решил заскочить в кафе пообедать и оставил автомобиль с ценным грузом без присмотра.


На кадрах с камеры наблюдения видно, как к автомобилю подходит мужчина в капюшоне, разбивает заднее окно рукой, вытаскивает с заднего сиденья сумку с наличкой и пытается скрыться. Однако преступник не успел сделать и десятка шагов, прямо перед машиной появился прохожий, который нокаутировал незадачливого грабителя.

Затем к месту преступления приехали полицейские и задержали 32-летнего злоумышленника. Суд по требованию прокуратуры отправил его на 2 месяца в СИЗО. В ближайшее время следственные органы будут выяснять, откуда задержанный знал о наличии денег в машине и с чего это вдруг водитель так сильно проголодался, что не смог заехать в кафе на обратном пути из банка.

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Метки: Видео   Москва   Прокуратура   водитель   задержание   кража   
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26  комментариев
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19k
Роберт Шекли Час назад
По-любому надо менять водителя-крысу
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3k
константин 5 минут назад
В этом мире всё случайно,даже прохожие,которые могут в нокаут определить бородача.
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7k
alex 10 минут назад
Бастрыкин возбудился уже?
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16k
Александр 21 минуту назад
Все поверили? 46 лямов отдал водиле, который оставил их в машине, внезапно оголодав, а тут мимо проходил "злоумышленник", а следом тут же "добропорядочный гражданин"...
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20k
babuby 21 минуту назад
Водитель 100% при деле! Чувак в чёрной шапке, целенаправленно бежал именно к этой машине, и именно к тому месту где лежит сумка. Не проходил мимо -увидел -решился-разбил-залез, а ломился именно туда где деньги лежат.
Проверить звонки/сообщения водителя, и всё станет ясно.
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7k
Трям 24 минуты назад
Йобаные тиктокеры...
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20k
Саш Полчаса назад
Если кто-то знает, где ещё в машине одиноко оставлены 46 млн рублей (можно и больше), сообщите мне первому (и только мне) её местонахождение, пожааалуйста.
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154
FlakoBoy Полчаса назад
"В ближайшее время следственные органы будут выяснять, откуда задержанный знал о наличии денег в машине и с чего это вдруг водитель так сильно проголодался..."
+++++
А то и так не понятно, что да как в этом странном стечении обстоятельств )))))))))))))))))))))
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142k
parallax 37 минут назад
Явный сговор. Не исключено, что и бизнесмен в доле.
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38k
Андрей Иванов 42 минуты назад
Водила либо в доле, либо жуткий дебил. Даже не знаю, какая новость для хозяина лучше.
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11k
Клёст 44 минуты назад
Всë ясно как божий день:
Бизнесмен - водитель - грабитель.
Одна шайка-лейка, предварительный сговор, мутная схема по присвоению ден.средств предприятия, или что-то в этом духе.
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777
Алексей Бляйбтрой 45 минут назад
водилу паровозам на зону
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11k
Сергей 46 минут назад
Уотак уот.
Хотели списать, да не получилось
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4k
Максим Макашев Час назад
мне одному показалось, что уж больно ЛЕГКО бородатенький заднее стекло разбил?
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