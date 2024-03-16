В Москве прохожий задержал мужчину, укравшего из автомобиля 46 млн рублей

В Москве бдительный прохожий смог предотвратить кражу крупной суммы денег из припаркованного на обочине автомобиля. Сообщается, что бизнесмен передал сумку с 46 миллионами рублей своему водителю и попросил отвезти в банк. По дороге тот решил заскочить в кафе пообедать и оставил автомобиль с ценным грузом без присмотра.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как к автомобилю подходит мужчина в капюшоне, разбивает заднее окно рукой, вытаскивает с заднего сиденья сумку с наличкой и пытается скрыться. Однако преступник не успел сделать и десятка шагов, прямо перед машиной появился прохожий, который нокаутировал незадачливого грабителя.