В Москве прохожий задержал мужчину, укравшего из автомобиля 46 млн рублей

Есть мнение, что водитель оставил машину без присмотра далеко не из-за безалаберности.
В Москве бдительный прохожий смог предотвратить кражу крупной суммы денег из припаркованного на обочине автомобиля. Сообщается, что бизнесмен передал сумку с 46 миллионами рублей своему водителю и попросил отвезти в банк. По дороге тот решил заскочить в кафе пообедать и оставил автомобиль с ценным грузом без присмотра.
На кадрах с камеры наблюдения видно, как к автомобилю подходит мужчина в капюшоне, разбивает заднее окно рукой, вытаскивает с заднего сиденья сумку с наличкой и пытается скрыться. Однако преступник не успел сделать и десятка шагов, прямо перед машиной появился прохожий, который нокаутировал незадачливого грабителя.
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Затем к месту преступления приехали полицейские и задержали 32-летнего злоумышленника. Суд по требованию прокуратуры отправил его на 2 месяца в СИЗО. В ближайшее время следственные органы будут выяснять, откуда задержанный знал о наличии денег в машине и с чего это вдруг водитель так сильно проголодался, что не смог заехать в кафе на обратном пути из банка.
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Проверить звонки/сообщения водителя, и всё станет ясно.
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А то и так не понятно, что да как в этом странном стечении обстоятельств )))))))))))))))))))))
Бизнесмен - водитель - грабитель.
Одна шайка-лейка, предварительный сговор, мутная схема по присвоению ден.средств предприятия, или что-то в этом духе.
,,Что в такой простой схеме могло пойти не так?!,,))
Хотели списать, да не получилось