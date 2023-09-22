Москвичка переоделась в свою мать-пенсионерку, чтобы снять с её счёта два миллиона рублей

Воровка-дочь лишила мать всех сбережений, сняв с её банковского счета 2,2 млн рублей. Пропажу средств пенсионерка обнаружила довольно скоро и, когда пришла в банк, сильно удивилась, услышав от сотрудницы, что, дескать, та видела её совсем недавно снимающей деньги.

Любопытно, как распорядились бабушкиными миллионами дочь с внучкой: сначала они погасили кредиты микрозайма, а на оставшиеся средства сходили за покупками в ЦУМ, посетили салон красоты и купили дорогой смартфон.