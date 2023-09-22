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Москвичка переоделась в свою мать-пенсионерку, чтобы снять с её счёта два миллиона рублей

Москвичка переоделась в свою мать-пенсионерку, чтобы снять с её счёта два миллиона рублей

Автор:
22 сентября 2023 11:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   банковский счет   кража   мошенница   накопления   сбережения   
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Хитроумный план предприимчивая воровка осуществила с помощью своей дочери.

Пожилые люди экономны, и лишнюю копейку предпочитают откладывать на счёт в банке. 72-летняя жительница Москвы, всю жизнь работавшая врачом-рентгенологом, накопила кругленькую сумму. Её дочь о сбережениях матери знала, однако она решила, что пожилой женщине деньги ни к чему. 49-летняя мадам выкрала у матери паспорт, переоделась в её платье, наложила состаривающий грим и, заручившись поддержкой собственной дочери, пошла в банк.


Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи.


Воровка-дочь лишила мать всех сбережений, сняв с её банковского счета 2,2 млн рублей. Пропажу средств пенсионерка обнаружила довольно скоро и, когда пришла в банк, сильно удивилась, услышав от сотрудницы, что, дескать, та видела её совсем недавно снимающей деньги.


Любопытно, как распорядились бабушкиными миллионами дочь с внучкой: сначала они погасили кредиты микрозайма, а на оставшиеся средства сходили за покупками в ЦУМ, посетили салон красоты и купили дорогой смартфон.



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Метки: Видео   Москва   банковский счет   кража   мошенница   накопления   сбережения   
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7  комментариев
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11k
Б.Касторский 36 минут назад
Каким же надо быть человеком, что бы обворовать собственную мать? В голове не укладывается. А уж на что были потрачены деньги!
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91k
Херанука Паибалу 41 минуту назад
Ну, САМА воспитала воровку.....
Двух воровок
Или кто-то другой виноват ?
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