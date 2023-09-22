Москвичка переоделась в свою мать-пенсионерку, чтобы снять с её счёта два миллиона рублей

Хитроумный план предприимчивая воровка осуществила с помощью своей дочери.
Пожилые люди экономны, и лишнюю копейку предпочитают откладывать на счёт в банке. 72-летняя жительница Москвы, всю жизнь работавшая врачом-рентгенологом, накопила кругленькую сумму. Её дочь о сбережениях матери знала, однако она решила, что пожилой женщине деньги ни к чему. 49-летняя мадам выкрала у матери паспорт, переоделась в её платье, наложила состаривающий грим и, заручившись поддержкой собственной дочери, пошла в банк.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи.
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Воровка-дочь лишила мать всех сбережений, сняв с её банковского счета 2,2 млн рублей. Пропажу средств пенсионерка обнаружила довольно скоро и, когда пришла в банк, сильно удивилась, услышав от сотрудницы, что, дескать, та видела её совсем недавно снимающей деньги.
Любопытно, как распорядились бабушкиными миллионами дочь с внучкой: сначала они погасили кредиты микрозайма, а на оставшиеся средства сходили за покупками в ЦУМ, посетили салон красоты и купили дорогой смартфон.
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Двух воровок
Или кто-то другой виноват ?
Кубанский Госуниверситет , юрфак 1991-1996 очно, красный диплом
Кубанский Госуниверситет, экономфак, 1998-2002, заочно
.
Знаете, ни у кого к моим родителям вопросов не возникало
с т.з. норм морали, нравственности и родительского воспитания - ЧТО ВОСПИТАЛА, ТО И ПОЛУЧИЛА
.
очень, очень часто моими "клиентами" становятся люди, воспитанные матерями-одиночками
во вседозволенности и безмерной любви к чаду
не знающие "тормозов" и не привыкшие к элементарной дисциплине
не привыкшие работать и содержать себя.
.
служу в полиции "в районе" с 1998 года, опыт имеется
.
если у вас есть желание потроллить меня - приглашаю в Политсолянку, "посремся" от-души