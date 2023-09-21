В Петербурге приезжие не поделили танцпол в кафе и устроили массовую драку

Инцидент произошёл в кафе на Пушкинской. Четверо мигрантов никак не могли поделить между собой танцпол и устроили мордобой. Их задержали, но протокол составили на одного из дебоширов. А его «Гелендваген» отправили на штрафстоянку - силовики подозревают, что у него перебиты номера

А под утро полиция вновь наведалась в это заведение. Поступил сигнал, что там очередная драка: теперь уже «замес» начали другие приезжие. Семерых зачинщиков увезли в отделение.