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В Петербурге приезжие не поделили танцпол в кафе и устроили массовую драку

В Петербурге приезжие не поделили танцпол в кафе и устроили массовую драку

Автор:
21 сентября 2023 15:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Петербург   драка   кафе   мигранты   полиция   приезжие   протокол   
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Хулиганов увезли в отделение.

Инцидент произошёл в кафе на Пушкинской. Четверо мигрантов никак не могли поделить между собой танцпол и устроили мордобой. Их задержали, но протокол составили на одного из дебоширов. А его «Гелендваген» отправили на штрафстоянку - силовики подозревают, что у него перебиты номера

А под утро полиция вновь наведалась в это заведение. Поступил сигнал, что там очередная драка: теперь уже «замес» начали другие приезжие. Семерых зачинщиков увезли в отделение.

Вторая партия драчунов получила административные протоколы уже в полном составе. А кафе закрыли до окончания разбирательства.

Источник:

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Метки: Видео   Петербург   драка   кафе   мигранты   полиция   приезжие   протокол   
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6  комментариев
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64k
Александр Ломовицкий 41 минуту назад
сразу вывозить на границу и пендаля под жопу . а будут возмущаться еще сто гастеров без разбора выдворить . и так до тех пор пока не начнут себя как цивилизованные люди вести себя
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81k
Доктор Джонс 6 минут назад
Танцоры диско...
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11k
Zемляк 7 минут назад
Откройте срочно это кафе!Пусть приезжие и дальше там мутузят и калечат друг дружку.
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17k
Голос Вселенной 15 минут назад
Много вы понимаете в национальных танцах...
Это у них может массовые развлечения такие, восточные танцы... А вы сразу драку, массовую... Толерантнее надо быть к настоящему искусству!
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17k
Shtoppi 18 минут назад
только жесткий отстрел инвазивных видов, поможет избавить страну от их омерзительного нашествия.
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12k
Rus77 23 минуты назад
Ваххабиты е.6.у.ч.и.е!!!
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