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«Не стыдно? Напал на сенатора неприкосновенного, а дальше что?»: крупный российский чиновник не поделил место в гольф-каре с «простыми людьми» и началась драка

«Не стыдно? Напал на сенатора неприкосновенного, а дальше что?»: крупный российский чиновник не поделил место в гольф-каре с «простыми людьми» и началась драка

Автор:
28 июля 2023 18:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Константин Долгов   Лужники   Стадион   гольф-кар   драка   пенсионер   полиция   сенатор   
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Политик от комментариев пока воздерживается.

11 июня был финал Кубка России, играли «ЦСКА» и «Краснодар», а матч проходил в московских «Лужниках». И драка с сенатором случилась как раз перед футболом.

Сообщают, что сенатор Константин Долгов ехал на этот матч по территории «Лужников» на гольф-каре вместе с сыном. По пути их остановил мужчина и попросил подвезти к стадиону пенсионера. Сенатор якобы отказался, после этого началась словесная перепалка, а затем и драка. Остановивший гольф-кар мужчина оказался бывшим боксёром, так что сумел постоять и за себя, и за пенсионера. Видео инцидента появилось только сейчас.

После этого сенатор обратился в полицию и заявил, что на него с сыном напали. Вопросом занимаются силовики. А сенатор ситуацию никак не прокомментировал, лишь заявил:

Не верьте всякому вранью, но правоохранительные органы этим занимаются, — сказал он. — Я не комментирую эту ситуацию, нам есть чем заняться, серьезная повестка.


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Метки: Видео   Константин Долгов   Лужники   Стадион   гольф-кар   драка   пенсионер   полиция   сенатор   
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5  комментариев
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22k
Альберт 13 минут назад
Мутная какая-то тема...
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Злоэпучее быдло.
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313
София Полчаса назад
Подскажите, как написать модератору ? В телеграмм канале идёт постоянный спам, никто ничего не делает.
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4k
Alex 42 минуты назад
Ган**н обыкновенный
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57k
Опиум для народа 48 минут назад
У нас город находится на горе, родители живут внизу, возле реки. Когда поднимаюсь от них домой, кого-нибудь, да подбираю, просто так. Но вот если меня остановит какой-нито обмудок и НАСТОЯТЕЛЬНО "попросит" кого-то отвезти - тоже пошлю нах"й.
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