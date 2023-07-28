«Не стыдно? Напал на сенатора неприкосновенного, а дальше что?»: крупный российский чиновник не поделил место в гольф-каре с «простыми людьми» и началась драка

Сообщают, что сенатор Константин Долгов ехал на этот матч по территории «Лужников» на гольф-каре вместе с сыном. По пути их остановил мужчина и попросил подвезти к стадиону пенсионера. Сенатор якобы отказался, после этого началась словесная перепалка, а затем и драка. Остановивший гольф-кар мужчина оказался бывшим боксёром, так что сумел постоять и за себя, и за пенсионера. Видео инцидента появилось только сейчас.