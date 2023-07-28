«Не стыдно? Напал на сенатора неприкосновенного, а дальше что?»: крупный российский чиновник не поделил место в гольф-каре с «простыми людьми» и началась драка

Политик от комментариев пока воздерживается.
11 июня был финал Кубка России, играли «ЦСКА» и «Краснодар», а матч проходил в московских «Лужниках». И драка с сенатором случилась как раз перед футболом.
Сообщают, что сенатор Константин Долгов ехал на этот матч по территории «Лужников» на гольф-каре вместе с сыном. По пути их остановил мужчина и попросил подвезти к стадиону пенсионера. Сенатор якобы отказался, после этого началась словесная перепалка, а затем и драка. Остановивший гольф-кар мужчина оказался бывшим боксёром, так что сумел постоять и за себя, и за пенсионера. Видео инцидента появилось только сейчас.
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После этого сенатор обратился в полицию и заявил, что на него с сыном напали. Вопросом занимаются силовики. А сенатор ситуацию никак не прокомментировал, лишь заявил:
Не верьте всякому вранью, но правоохранительные органы этим занимаются, — сказал он. — Я не комментирую эту ситуацию, нам есть чем заняться, серьезная повестка.
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