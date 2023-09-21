Письмо курфюста Альбрехта Берндербургского своей жене, написанное в 1577 году

Из личной переписки супругов XV века. Письма курфюрста Альбрехта Бранденбургского и его жены Анны Саксонской. Признаю, ощущение неловкости при чтении личных писем даже спустя пять с половиной веков все же присутствует.
Альбрехт со своей супругой Анной, неизвестный художник, Стокгольм, Национальный музей, замок Грипсхольм.
Письмо курфюрста Альбрехта Бранденбургского его супруге Анны Бранденбургской, 16 апреля 1475 г.
"Милая Анна. [..] Сообщаю, что я божьей милостью бодр, здоров и сильнее, а также подтянутей, чем за последние десять лет. И думаю с помощью всевышнего быть дома вовремя. [..] Поэтому хорошенько следи за собой, чтобы твоя жопа была толстая и крепкая. [Прим.: зачеркнуто «а также у твоих фрейлин»] Если мы приедем домой и увидим, что у тебя и твоих фрейлин зады отощали, мы не оставим вас неотделанными [букв. «непоперченными»]. Так что смотрите там! Да хранит тебя господь! (Третье воскресенье после Пасхи.)"
Напомю, Альбрехту на тот момент 61 год, его жене — 38, и она уже родила ему... 13 детей!
Если хотите узнать, что же и как ответила Альбрехту его любимая и богобоязненная супруга, можете прочитать здесь. Там же можно узнать откуда взяты тексты этих писем.
Кстати, жена пережила мужа на долгих 26 лет, что, впрочем, неудивительно, учитывая их разницу в возрасте.
С уважением к читателям фишек, ваш Лысый Камрад.
Источник: мой телеграм-канал Тайны истории с Лысым Камрадом.
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