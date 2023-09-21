Письмо курфюста Альбрехта Берндербургского своей жене, написанное в 1577 году

Письмо курфюрста Альбрехта Бранденбургского его супруге Анны Бранденбургской, 16 апреля 1475 г.



"Милая Анна. [..] Сообщаю, что я божьей милостью бодр, здоров и сильнее, а также подтянутей, чем за последние десять лет. И думаю с помощью всевышнего быть дома вовремя. [..] Поэтому хорошенько следи за собой, чтобы твоя жопа была толстая и крепкая. [Прим.: зачеркнуто «а также у твоих фрейлин»] Если мы приедем домой и увидим, что у тебя и твоих фрейлин зады отощали, мы не оставим вас неотделанными [букв. «непоперченными»]. Так что смотрите там! Да хранит тебя господь! (Третье воскресенье после Пасхи.)"





Напомю, Альбрехту на тот момент 61 год, его жене — 38, и она уже родила ему... 13 детей!



Если хотите узнать, что же и как ответила Альбрехту его любимая и богобоязненная супруга, можете прочитать здесь . Там же можно узнать откуда взяты тексты этих писем.



Кстати, жена пережила мужа на долгих 26 лет, что, впрочем, неудивительно, учитывая их разницу в возрасте.



С уважением к читателям фишек, ваш Лысый Камрад.





Источник: мой телеграм-канал Тайны истории с Лысым Камрадом.

