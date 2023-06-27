10 потрясающих древних памятников, которые известны далеко не всем

Нан-Мадол — комплекс каменных сооружений, расположенный на небольшом архипелаге к юго-востоку от острова Понпеи в Микронезии. Нан-Мадол состоит из более чем сотни искусственных островков из базальтовых монолитов и коралловых блоков, связанных системой каналов. Памятник считается шедевром древней инженерной мысли. Методы, используемые для строительства Нан Мадола и транспортировки массивных камней из карьеров, расположенных за много километров, остаются загадкой до сих пор. На создание сооружений ушло не менее 750 000 тонн чёрного базальта.

Нан-Мадол служил политическим и религиозным центром правящей династии Садлер, контролировавшей регион. Это важный пример древней архитектуры и инженерии.