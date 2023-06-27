10 потрясающих древних памятников, которые известны далеко не всем

Древние памятники — это сооружения или здания, построенные в далёкой древности, как правило, для религиозных, культурных или политических целей. Эти сооружения имеют большое историческое и культурное значение, поскольку они дают представление о создавших их цивилизациях и архитектурных достижениях своего времени.
Эти памятники, от высоких пирамид до замысловатых храмов, выдержали испытание временем и продолжают вызывать удивление и восхищение. Они связывают нас с прошлым и помогают понять культуры и цивилизации, предшествовавшие нашей собственной. Они демонстрируют невероятные подвиги древних инженеров и строителей, архитекторов и художников.
Буддийский храмовый комплекс Боробудур расположен на острове Ява в Индонезии. Он был построен в 9 веке во время правления династии Шайлендра. Это массивное сооружение с девятью сложенными платформами — шестью квадратными и тремя круглыми — с центральным куполом наверху. Храм считается одним из величайших буддийских памятников в мире. В нём более 2600 рельефных панелей и 504 статуи Будды. Рельефные панели изображают сцены из жизни Будды и истории из сказок Джатаки. Эти рельефы служат иллюстрацией нравственных уроков для последователей буддизма. Резьба храма и внимание к деталям делают его выдающимся образцом буддийской архитектуры Махаяны.
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Пещеры Аджанты являются одними из самых изысканных образцов древней индийской скальной архитектуры. Они были построены между 2 веком до нашей эры и 6 веком нашей эры. Пещеры расположены в индийском штате Махараштра. Они служили местом для медитации буддийских монахов и были заброшены после упадка буддизма в Индии. Пещеры Аджанты были заново открыты в 19 веке и в 1983 году были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они известны своими сложными скульптурами и настенными росписями, изображающими жизнь и учение Будды. Пещеры были выкопаны в подковообразной скале вдоль реки Вагора.
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Гёбекли-Тепе — потрясающий археологический памятник, расположенный на юго-востоке Турции. Он датируется 10-м тысячелетием до нашей эры, что делает его древнейшим из крупных мегалитических сооружений в мире. Это место было впервые обнаружено в 1963 году, но серьезные раскопки начались только в 1990-х годах. Гёбекли-Тепе был построен доисторической цивилизацией, еще до появления сельского хозяйства, что бросает вызов нашему пониманию истории человечества и развития цивилизации. Гёбекли-Тепе состоит из ряда больших каменных строений круглой формы. Эти сооружения были построены с использованием массивных Т-образных столбов. Сами столбы украшены замысловатой резьбой животных и символов, которые еще предстоит полностью расшифровать. Некоторые из столбов достигают высоты 5,5 метра. Замысловатый декор и монументальный характер построек бросают вызов нашим предположениям о способностях древних людей и предполагают более сложное и многогранное развитие цивилизации.
Сигирия — древняя скальная крепость, расположенная в северном районе Матале на Шри-Ланке. Она была построена королем Кашьяпой I в 5 веке нашей эры как королевская резиденция. Позже здесь находился буддийский монастырь, вплоть до 14 века. История Сигирии отмечена интригами и драмами, поскольку король Кашьяпа I захватил трон у своего отца и убил собственного брата, чтобы закрепить свое положение. Сегодня Сигирия входит в число самых впечатляющих древних памятников в мире. Скальное плато возвышается почти на 200 метров над окружающими его равнинами. Чтобы подняться наверх, придется преодолеть множество лестниц и Львиные ворота, но оно того стоит: наверху ждет много удивительного. То, что когда-то было великолепными садами, бассейнами, фонтанами, удивительные настенные росписи и многое другое.
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Персеполь — древний памятник, расположенный в Иране. Он служил столицей Персидской империи во времена династии Ахеменидов с 550 по 330 год до нашей эры. Строительство Персеполя было начато Дарием I в 518 г. до н. э. и длилось примерно 150 лет. Город играл центральную роль в политической, культурной и церемониальной деятельности, и он был свидетелем важных исторических событий, таких как получение дани от подчиненных народов. Памятник демонстрирует впечатляющую архитектуру и дизайн, включающий различные художественные стили со всей Персидской империи. Известные здания на территории включают дворец Ападана, Тронный зал и дворец Тачара. Персеполь известен своими обширными рельефами и скульптурами, изображающими важные исторические события и фигуры. Его историческое и культурное значение заключается в том, что он представляет силу и влияние Персидской империи даже в наши дни.
Тиуанако — крупная доколумбовая цивилизация андов, расположенная недалеко от южного берега озера Титикака в Боливии. Считается, что город был построен около 400 г. до н. э. Он достиг своего пика между 500 и 900 годами нашей эры, служа значительным культурным и религиозным центром андского народа. Культура Тиуанако была известна своей замечательной архитектурой, инженерией и искусством. Тиуанако — один из самых важных археологических памятников в Южной Америке. В нем находится несколько монументальных каменных сооружений: пирамида Акапана, храм Каласасая и комплекс Пумапунку.
Нан-Мадол — комплекс каменных сооружений, расположенный на небольшом архипелаге к юго-востоку от острова Понпеи в Микронезии. Нан-Мадол состоит из более чем сотни искусственных островков из базальтовых монолитов и коралловых блоков, связанных системой каналов. Памятник считается шедевром древней инженерной мысли. Методы, используемые для строительства Нан Мадола и транспортировки массивных камней из карьеров, расположенных за много километров, остаются загадкой до сих пор. На создание сооружений ушло не менее 750 000 тонн чёрного базальта.
Нан-Мадол служил политическим и религиозным центром правящей династии Садлер, контролировавшей регион. Это важный пример древней архитектуры и инженерии.
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Чавин-де-Уантар — древний памятник, расположенный в горной местности Перу. Он был построен цивилизацией Чавин, которая процветала в регионе с 900 г. до н. э. по 200 г. до н. э. Чавин-де-Уантар служил крупным религиозным и политическим центром культуры Чавин и считается столицей цивилизации. Это место было заново открыто в начале 20 века и с тех пор признано одним из самых важных археологических памятников в Южной Америке. Чавин-де-Уантар известен своими впечатляющими архитектурными особенностями, в том числе подземными комнатами, резными каменными скульптурами и замысловатыми проходами. Это место также примечательно своим искусством, которое включает в себя замысловатую резьбу по камню и керамические артефакты. Оно дает ценную информацию о религиозных и культурных обычаях цивилизации Чавин, которые оказали глубокое влияние на последующее развитие андских культур.
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Исторический город Сукотаи — исторический памятник со множеством храмов в северной части Таиланда, столица одноимённого средневекового королевства XIII—XIV веков. Основанное в 13 веке Королевство Сукотаи было крупным политическим и культурным центром Юго-Восточной Азии. Парк состоит из руин древней столицы и нескольких близлежащих храмов и памятников. Исторический парк Сукотаи известен своей потрясающей архитектурой и замысловатой резьбой по камню, отражающей уникальный художественный стиль. В парке находится более 193 руин храмов, королевских дворцов и других сооружений, которые были прекрасно отреставрированы и сохранены. Эти сооружения известны своими характерными ступами в форме бутонов лотоса и замысловатыми каменными рельефами, изображающими сцены из жизни Будды.
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Королевские гробницы Сипана, расположенные на севере Перу, были обнаружены в 1987 году перуанским археологом Уолтером Альвой. Гробницы принадлежат цивилизации Моче, существовавшей между 100 г. до н. э. и 800 г. н. э. Открытие Королевских гробниц Сипана считается одной из самых значительных археологических находок 20 века. Гробницы состоят из нескольких камер, богато украшенных золотыми и серебряными артефактами, включая украшения, короны и церемониальные предметы. В главной гробнице покоятся останки лорда Сипана, окруженные подношениями, такими как керамика и ткани. В гробницах также есть великолепное ожерелье, состоящее из бусин диаметром более 7 сантиметров, с изображением паука с отметинами на теле, напоминающими человеческое лицо, и шлемом воина, что подчеркивает связь между войной и священной силой. Гробницы были найдены почти полностью нетронутыми. Музей открыли в 2022 году. Он спроектирован так, чтобы напоминать древние гробницы Моче.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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