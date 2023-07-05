В Нидерландах обнаружили загадочное культовое сооружение, которому около 4 000 лет

Стоунхендж Нидерландов, как неофициально назвали находку, это не только культовое сооружение, но и возможность узнать о жизни людей, которые и хоронили здесь своих усопших, и проводили религиозные ритуалы, и отмечали важные для общины события.

Три огромных кургана обложены деревянными жердями, где находятся захоронения порядка 60 человек. Возраст захоронений – последние 800 лет.