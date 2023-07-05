В Нидерландах обнаружили загадочное культовое сооружение, которому около 4 000 лет

Теперь у голландцев есть чем ответить британцам: у них появился собственный Стоунхендж. Да ещё какой.
В голландском городе Тиле, что в исторической области Бетюве, входящей в провинцию Гелдерланд, обнаружили древнее святилище, которое представляет собой сеть могильных курганов и рвов. После обнаружения нескольких древних находок на месте, выбранном под строительство индустриального парка, археологи начали здесь работу ещё в 2016 году. Но гигантское святилище под открытым небом, возраст которого по предварительным расчётам составляет около 4 тыс. лет, обнаружили только что.
По площади оно – это примерно три стандартных футбольных поля. Исследователи предполагают, что это сооружение представляет собой святилище солнечного календаря. К выводу их подтолкнул тот факт, что проходы между столбами расположены таким образом, чтобы небесное светило проходило по ним в дни солнцестояния.
Стоунхендж Нидерландов, как неофициально назвали находку, это не только культовое сооружение, но и возможность узнать о жизни людей, которые и хоронили здесь своих усопших, и проводили религиозные ритуалы, и отмечали важные для общины события.
Три огромных кургана обложены деревянными жердями, где находятся захоронения порядка 60 человек. Возраст захоронений – последние 800 лет.
Этот аналог Стоунхенджа открывает перед учёными безграничные перспективы. Ведь в области святилища обнаружено огромное количество предметов – костных останков, глиняных черепков, элементов оружия и украшений.
Объектом пристального интереса стали обнаруженные на одной из могил бронзовые наконечник копья и бусина из зелёного стекла. Последняя находка доказывает связь между местными и людьми, проживавшими на территории современного Ирака, тогда Месопотамии (а это расстояние порядка 5 000 километров). Поскольку стекло в этой области в тот период времени ещё не было известным материалом.
Экспозиция находок выставлена в музее города, где полюбоваться древностями вплоть до конца октября смогут все желающие.
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