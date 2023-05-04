В Лондоне нашли Риверсайдскую стену, построенную 2000 лет назад

Археологи обнаружили три участка стены вдоль Темзы, построенной римлянами в 200 г. н. э. Эти участки составляют единый периметр с Лондонской стеной, которая защищала поселение Лондиниум и устанавливала его городской статус.
Считается, что найденные участки стены («Риверсайдская стена»), расположенные вдоль реки, защищали Лондиниум во время восстаний местных племён.
Недавно раскопанные участки Риверсайдской стены расположены у Ривербэнк-Хауса на ВерхнейТемз-стрит, а также у набережной Sugar Quay и Трех набережных на Нижней Темз-стрит. В общей сложности они составляют около 100 м стены длиной почти 1800 м, которая отделяет Лондон от Темзы.
Впервые участки Риверсайдской стены были обнаружены в период с 2006 по 2016 год во время реконструкции Верхней и Нижней Темз-стрит Лондонским археологическим музеем (MOLA). Теперь они добавлены в Список национального наследия Англии в качестве запланированных памятников, что подтверждено Департаментом культуры, СМИ и спорта исторической Англии.
«Даже в таком густонаселенном городе, как Лондон, построенном более 2000 лет назад, у нас под ногами все еще есть тайны, которые нужно раскрыть, — сказал Дункан Уилсон, исполнительный директор Historic England. — Стена на берегу реки остается интригующим элементом римского Лондона, который вызывает почти столько же вопросов, сколько и ответов».
Риверсайдская стена разорвала бы связь Лондона с пристанями и складами на пристани. По словам Уилсона, это говорит о том, что римляне отдавали предпочтение обороне, а не торговле во «времена неопределённости» в Римской империи.
Лондонская стена была построена из кентского щебня и в некоторых местах достигала 6 м в высоту и 3 м в толщину. Первоначально она простиралась примерно на 3,1 км и занимала площадь около 330 акров, но большая её часть была разрушена за последние 1700 лет по мере роста города.
Помимо защиты — вместе с Риверсайдской стеной она образует защитное кольцо вокруг всего города — стена, возможно, помогла укрепить статус Лондиниума как города.
Некоторые части Риверсайдской стены включают монументальную каменную кладку и демонстрируют древнеримские методы строительства. Это может дать лучшее понимание архитектуры того периода.
Археологи также обнаружили остатки некоторых деревянных римских причалов, которые использовались для погрузки и разгрузки лодок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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