В Лондоне нашли Риверсайдскую стену, построенную 2000 лет назад

Впервые участки Риверсайдской стены были обнаружены в период с 2006 по 2016 год во время реконструкции Верхней и Нижней Темз-стрит Лондонским археологическим музеем (MOLA). Теперь они добавлены в Список национального наследия Англии в качестве запланированных памятников, что подтверждено Департаментом культуры, СМИ и спорта исторической Англии.

«Даже в таком густонаселенном городе, как Лондон, построенном более 2000 лет назад, у нас под ногами все еще есть тайны, которые нужно раскрыть, — сказал Дункан Уилсон, исполнительный директор Historic England. — Стена на берегу реки остается интригующим элементом римского Лондона, который вызывает почти столько же вопросов, сколько и ответов».