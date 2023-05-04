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В Лондоне нашли Риверсайдскую стену, построенную 2000 лет назад

В Лондоне нашли Риверсайдскую стену, построенную 2000 лет назад

Автор:
04 мая 2023 17:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Лондиниум   археологическая находка   археология   археология история   древний рим   история   лондон   
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Археологи обнаружили три участка стены вдоль Темзы, построенной римлянами в 200 г. н. э. Эти участки составляют единый периметр с Лондонской стеной, которая защищала поселение Лондиниум и устанавливала его городской статус.


Считается, что найденные участки стены («Риверсайдская стена»), расположенные вдоль реки, защищали Лондиниум во время восстаний местных племён.


Недавно раскопанные участки Риверсайдской стены расположены у Ривербэнк-Хауса на ВерхнейТемз-стрит, а также у набережной Sugar Quay и Трех набережных на Нижней Темз-стрит. В общей сложности они составляют около 100 м стены длиной почти 1800 м, которая отделяет Лондон от Темзы.


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Впервые участки Риверсайдской стены были обнаружены в период с 2006 по 2016 год во время реконструкции Верхней и Нижней Темз-стрит Лондонским археологическим музеем (MOLA). Теперь они добавлены в Список национального наследия Англии в качестве запланированных памятников, что подтверждено Департаментом культуры, СМИ и спорта исторической Англии.


«Даже в таком густонаселенном городе, как Лондон, построенном более 2000 лет назад, у нас под ногами все еще есть тайны, которые нужно раскрыть, — сказал Дункан Уилсон, исполнительный директор Historic England. — Стена на берегу реки остается интригующим элементом римского Лондона, который вызывает почти столько же вопросов, сколько и ответов».


Риверсайдская стена разорвала бы связь Лондона с пристанями и складами на пристани. По словам Уилсона, это говорит о том, что римляне отдавали предпочтение обороне, а не торговле во «времена неопределённости» в Римской империи.


Лондонская стена была построена из кентского щебня и в некоторых местах достигала 6 м в высоту и 3 м в толщину. Первоначально она простиралась примерно на 3,1 км и занимала площадь около 330 акров, но большая её часть была разрушена за последние 1700 лет по мере роста города.


Помимо защиты — вместе с Риверсайдской стеной она образует защитное кольцо вокруг всего города — стена, возможно, помогла укрепить статус Лондиниума как города.


Некоторые части Риверсайдской стены включают монументальную каменную кладку и демонстрируют древнеримские методы строительства. Это может дать лучшее понимание архитектуры того периода.



Археологи также обнаружили остатки некоторых деревянных римских причалов, которые использовались для погрузки и разгрузки лодок.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Лондиниум   археологическая находка   археология   археология история   древний рим   история   лондон   
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2  комментария
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Ego sum qui sum Час назад
А надписи "Тут была Лиза №2" там не нашли?
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Shtoppi 11 минут назад
какляцкие "ученые" заявили что ее наверняка построили древние укры и поэтому их нужно как можно скорее принять в НАсраТО?
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