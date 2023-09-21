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Как в начале отношений и сейчас выглядят звездные пары

Как в начале отношений и сейчас выглядят звездные пары

Автор:
21 сентября 2023 08:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звездные пары   звезды   интересно   отношения   прикольно   фото   шоу бизнес   
3526
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Они прошли вместе через многое, но их любовь до сих вдохновляет поклонников. Перед вами звёздные пары, которые менялись с годами вместе - и сумели сохранить тёплые чувства друг к другу.

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Метки: звездные пары   звезды   интересно   отношения   прикольно   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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62k
Андрей Час назад
Всё хорошо, но в подборку где присутствует Том Хэнкс пихать Джигана - это какой-то... позор!
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3k
Хачик 2 минуты назад
Мира и покоя Николаю Николаевичу! Земля пухом!
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7k
Hocico 15 минут назад
Автор даже у Карауловой двух разных мужиков опубликовал, видать, торопился.
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2k
Alexander Gorn Полчаса назад
Вот это - звездная пара. А в посте на фотках какие-то лысые обезьяны.
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48k
consul1970 36 минут назад
Ты ж еще молодой,
Ты еще страдаешь ерундой
Ты ж называешься звездой
Только из лести
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6k
Leo Sun 57 минут назад
Здесь правильно будет: "До и после пластики", и к продолжительности отношений это никак не относится. Впрочем, в этой коллекции они не одни такие...
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11k
Sapsan Час назад
Одни евреи, предатели, пиндосы, англикосы.
Даешь наш советский, настоящий контент!
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11k
Sapsan Час назад
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