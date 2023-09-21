Как в начале отношений и сейчас выглядят звездные пары

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Они прошли вместе через многое, но их любовь до сих вдохновляет поклонников. Перед вами звёздные пары, которые менялись с годами вместе - и сумели сохранить тёплые чувства друг к другу.
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