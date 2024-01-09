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Архивные фото отечественных звёзд из 90-х и 2000-х, которые мало кто видел

Архивные фото отечественных звёзд из 90-х и 2000-х, которые мало кто видел

Автор:
09 января 2024 06:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архивные фото   звезды   знаменитости   интересно   прикольно   фото   шоу бизнес   
1568
15

Вспоминать недалёкое прошлое очень интересно. На снимках из 90-х и 2000-х знаменитости кажутся совсем другими: более счастливыми, простыми что ли. Перед вами фото, которые мало кто видел.

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Метки: архивные фото   звезды   знаменитости   интересно   прикольно   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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2k
Федор Медведев 41 минуту назад
Вся илита блд
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 минуты назад
Комментарий к фото
Коняга-НАЧАЛО
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 8 минут назад
Комментарий к фото
ну..вылитый поц из Бригады.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 10 минут назад
Комментарий к фото
этот либеройд Эрнст сколько уже на своем посту штаны протирает..не пора ли дать дорогу сынку своему(если есть)
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37k
АнтонПолднев 36 минут назад
Архивные фото отечественных звёзд из 90-х и 2000-х, которые мало кто видел(с)
Я видел. Причём прямо тут, на Фишках.
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