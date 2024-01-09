Архивные фото отечественных звёзд из 90-х и 2000-х, которые мало кто видел

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Вспоминать недалёкое прошлое очень интересно. На снимках из 90-х и 2000-х знаменитости кажутся совсем другими: более счастливыми, простыми что ли. Перед вами фото, которые мало кто видел.
1. Жан Клод Ван Дамм, Олег Янковский и его внук Иван на фестивале "Кинотавр", Сочи, 2001 год
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2. Владимир Мотыль, Михаил Пуговкин, Тамара Семина и Михаил Кокшенов на 1-м Всероссийском фестивале комедийных фильмов, 1996 год
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Я видел. Причём прямо тут, на Фишках.