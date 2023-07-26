Как в детстве и сейчас выглядят отечественные и зарубежные звёзды

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Сейчас они известны по всему миру: снимаются в кассовых фильмах, поют, танцуют, ходят по подиуму... Но когда-то они были никому неизвестными малышками. Давайте посмотрим, как же изменились героини нашего поста со временем.
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