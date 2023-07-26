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Как в детстве и сейчас выглядят отечественные и зарубежные звёзды

Как в детстве и сейчас выглядят отечественные и зарубежные звёзды

Автор:
26 июля 2023 12:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в детстве и сейчас   до и после   звезды   знаменитости   прикольно   фото   шоу бизнес   
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Сейчас они известны по всему миру: снимаются в кассовых фильмах, поют, танцуют, ходят по подиуму... Но когда-то они были никому неизвестными малышками. Давайте посмотрим, как же изменились героини нашего поста со временем.

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Метки: в детстве и сейчас   до и после   звезды   знаменитости   прикольно   фото   шоу бизнес   
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Ivan Час назад
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Трям Минуту назад
Как в зоопарке побывал!
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Максим Макашев 11 минут назад
Вилкову и Шпицу знаю по фильмам, а остальные кто такие?
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Fiverknot Полчаса назад
Утяшева хорошенькая)
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Андреус 51 минуту назад
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