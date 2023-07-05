FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7727 постов • 881 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Как изменились актрисы популярных фильмов и сериалов

Как изменились актрисы популярных фильмов и сериалов

Автор:
05 июля 2023 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в молодости и сейчас   до и после   звезды   знаменитости   интересно   фото   фото из прошлого   шоу бизнес   
1185
13

С годами внешность актрис сильно меняется. Кому-то удаётся сохранить свой прежний шарм и привлекательность, другие прибегают к помощи пластических хирургов. Давайте посмотрим на фото до и после с известными женщинами.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: в молодости и сейчас   до и после   звезды   знаменитости   интересно   фото   фото из прошлого   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сидор Матрасыч Кадыков 44 минуты назад
Лишь парочка знакома.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
5k
Нуи Хусим 5 минут назад
Посмотрел и порадовался, не только я в развалину превращаюсь! Но большинство теток мне не знакомы... это ж какая древность!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 8 минут назад
Первую только знаю, ну еще из Остаться в живых бабу - она была прекрасна в сериале...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kucher 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
pynh 41 минуту назад
Уивер смотрел, котияр слышал. Остальные хз кто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наталья 42 минуты назад
Да все норм, кроме Клаудии Уэллс. Если б она морду не качнула, тоже была бы норм, наверно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Smiley 44 минуты назад
С годами внешность меняется...
Чё, серьёзно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

52361



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
И где теперь знакомиться?
И где теперь знакомиться?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Худший матрас

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#машина#интересно#аварии#подборка#кино#шоу бизнес#животные#факты#здоровые
#автомобили#фото#интересное#ДТП#Автовсячина#в мире#фильм#забавно#улыбнуло#знаменитости
#автомир#Прикол#люди#авто аварии#история#США#дети#позитив#Москва#Китай
И где теперь знакомиться? И где теперь знакомиться? В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться