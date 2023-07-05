Как изменились актрисы популярных фильмов и сериалов

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С годами внешность актрис сильно меняется. Кому-то удаётся сохранить свой прежний шарм и привлекательность, другие прибегают к помощи пластических хирургов. Давайте посмотрим на фото до и после с известными женщинами.
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