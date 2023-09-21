Треш-блогеров Юлию Финесс и Стаса Кудрявого отправили на принудительное лечение в дурдом

Это подтвердила Екатерина Мизулина.
Юлия Финесс стала известна благодаря скандальным видео.
То она хамила таксисту, то бегала с ножом по Москве.
Осторожно, матюги:
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После инцидента с ножом её задержали и посадили под домашний арест. Тогда она выпрыгнула с 8 этажа, но отделалась лишь ушибами и сломанной ногой.
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Затем её поместили в клинику для лечения от наркотической зависимости. Недавно она оттуда вышла.
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О Стасе «Кудрявом» узнали, когда он осквернил икону.
Осторожно, здесь тоже мат:
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Позже хотел улететь за границу, но его сняли с борта.
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Теперь обоих отправили в психиатрическую больницу. Как заявила Мизулина, это сделано по решению суда.
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Финесс прокомментировала это так:
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А может лучше на опыты? Хотя бы польза будет