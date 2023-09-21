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Треш-блогеров Юлию Финесс и Стаса Кудрявого отправили на принудительное лечение в дурдом

Треш-блогеров Юлию Финесс и Стаса Кудрявого отправили на принудительное лечение в дурдом

Автор:
21 сентября 2023 00:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Екатерина Мизулина   психиатрическая больница   стасик кудрявый   суд   треш-блогеры   юлия финесс   
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Это подтвердила Екатерина Мизулина.

Юлия Финесс стала известна благодаря скандальным видео.

То она хамила таксисту, то бегала с ножом по Москве.

Осторожно, матюги:

После инцидента с ножом её задержали и посадили под домашний арест. Тогда она выпрыгнула с 8 этажа, но отделалась лишь ушибами и сломанной ногой.

Затем её поместили в клинику для лечения от наркотической зависимости. Недавно она оттуда вышла.

О Стасе «Кудрявом» узнали, когда он осквернил икону.

Осторожно, здесь тоже мат:

Позже хотел улететь за границу, но его сняли с борта.

Теперь обоих отправили в психиатрическую больницу. Как заявила Мизулина, это сделано по решению суда.

Финесс прокомментировала это так:

Источник:

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Метки: Видео   Екатерина Мизулина   психиатрическая больница   стасик кудрявый   суд   треш-блогеры   юлия финесс   
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12  комментариев
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5k
BenderRodriguez Час назад
А можно всех остальных блогеров туда же? Пусть друг дружке контент показывают!
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24k
Axel 2 минуты назад
"Теперь обоих отправили в психиатрическую больницу"

А может лучше на опыты? Хотя бы польза будет
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30k
Григорий 4 минуты назад
А я чё? Да я за этих людей. Мои дети оказались подписчики? Ясно, разберусь. Внятно разберусь, а эти.. ну я за... целиком за.
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1k
Damvrot Hohlam 22 минуты назад
пристрелить их проще
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3k
SaveUs 39 минут назад
И тебя вылечат и тебя...
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37k
Александр 45 минут назад
маловато будет....
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3k
Мочи свиней! 49 минут назад
ООНы, ПРООНы, Украины и им подобная шваль возмутились нетерпимостью к их родственным душам!
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20k
Александр 56 минут назад
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34k
albedo 59 минут назад
Наркоманка, ходящая по улице с ножом: пусть радуется, что в психушку, а не на зону.
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August

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